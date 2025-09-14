रविवार, 14 सितम्बर 2025
जॉर्जिया एंड्रियानी का हॉट लुक, स्पोर्टवियर में मचाया तहलका

Georgia Andriani hot photos
अरबाज खान की एक्स गर्लफ्रेंड जॉर्जिया एंड्रियानी अपनी हॉट एंड बोल्ड तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। जॉर्जियों को अक्सर बॉलीवुड के इवेंट्स में देखा जाता है। 
 
हाल ही में जॉर्जिया ने ब्लैक कलर की स्पोर्ट बिकिनी में अपनी बोल्ड तस्वीरें शेयर की है। तस्वीरों में जॉर्जिया एंड्रियानी एथलीजर में कमाल की लग रही हैं। 
 
तस्वीरों में जॉर्जिया एक से बढ़कर एक अंदाज में बैक पोज देती नजर आ रही हैं। वह अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं। 
 
जॉर्जिया ने मिनिमल मेकअप और खुले बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। एक्ट्रेस कास्पोर्टी लुक इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। 
 
बता दें कि जॉर्जिया एक इटालियन मॉडल, एक्ट्रेस और डांसर हैं। 
 
