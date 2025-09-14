रविवार, 14 सितम्बर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 14 सितम्बर 2025 (17:37 IST)

फिल्म फेस्टिवल में सराहना पाने के बाद इस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी जाह्नवी-ईशान खट्टर की होमबाउंड

Film Homebound Release Date
बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर और ईशान खट्टर की फिल्म 'होमबाउंड' को कई अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में सराहना मिली है। नीरज घेवान के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने कई अवॉर्ड्स अपने नाम किए। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव और कान फिल्म महोत्सव जैसे प्रमुख समारोहों में धूम मचाने के बाद यह फिल्म दुनिया भर के दर्शकों से जुड़ने के लिए तैयार है। 
 
मेकर्स ने 'होमबाउंड' की रिलीज डेट का खुलासा किया हैं। मेकर्स ने फिल्म का नया पोस्टर शेयर करते हुए इसकी रिलीज डेट का खुलासा किया है। पोस्टर में ईशान खट्टर और विशाल जेठवा बाइक पर सवार नजर आ रहे हैं। मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, कोई भी एहसास अंतिम नहीं होता। होमबाउंड 26 सितंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।
 
'होमबाउंड' की कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव के दो बचपन के दोस्तों, शोएब अली और चंदन कुमार, के इर्द-गिर्द घूमती है, जो पुलिस अधिकारी के रूप में ऐसी नौकरी चाहते हैं जिसमें उन्हें वह सम्मान और गरिमा मिले जो उन्हें लंबे समय से नहीं मिली है। हालांकि इस दौरान कई चुनौतियां आती है। 
 
फिल्म की पटकथा बशारत पीर, नीरज घेवान और सुमित रॉय ने लिखी है। इसके संवाद नीरज घेवान, वरुण ग्रोवर और नीरज दुबे ने लिखे हैं। फिल्म के निर्माता करण जौहर, अदार पूनावाला, अपूर्व मेहता और सोमेन मिश्रा है। सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने के बाद, यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।
