सोमवार, 15 सितम्बर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 15 सितम्बर 2025 (13:54 IST)

बाहुबली की राजमाता रियल लाइफ में हैं बेहद ग्लैमरस, फिल्मों में बोल्ड सीन्स दे चुकी हैं राम्या कृष्णन

Ramya Krishnan birthday
साउथ एक्ट्रेस राम्या कृष्णन 15 सितंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। राम्या कृष्णन ने फिल्म 'बाहुबली' में राजमाता शिवागमी देवी किरदार निभाकर घर-घर पहचान बनाई हैं। उन्होंने इस किरदार में जान डाल दी थी। राम्या कृष्णन साउथ इंडियन सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस हैं। 
 
80 के दशक से अब तक राम्या साउथ इंडियन सिनेमा पर राज करती हैं। राम्या ने अपने फिल्मी करियर में तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिन्दी फिल्मों में काम किया है।
 
55 साल की राम्या कृष्णन रियल लाइफ में बेहद ही ग्लैमरस और स्टाइलिश हैं। सोशल मीडिया पर वह अक्सर अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। उनकी इंस्टाग्राम पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है।
 
राम्या ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 14 साल की उम्र में तमिल फिल्म 'वेल्लई मनासु' से की थी। इस फिल्म के बाद वह लगातार साउथ की फिल्मों में काम करने लगीं। उन्होंने बॉलीवुड में यश चोपड़ा की फिल्म 'परंपरा' से कदम रखा था। इस फिल्म में उन्होंने विनोद खन्ना संग कई इंटीमेट सीन्स किए थे।
 
राम्या कृष्णन ने अनिल कपूर और गोविंदा के साथ भी कई बोल्ड सीन दिए हैं। फिल्म 'वजूद' में राम्या ने लिप-लॉक करती देखी गईं। हालांकि बोल्ड सीन देने के बाद भी राम्या बॉलीवुड में अपनी पहचान नहीं बना पाईं।
 
राम्या कृष्णन खलनायक, बनारसी बाबू, चाहत और बड़े मियां छोटे मियां, लाइगर, जाट जैसी कई हिन्दी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। उन्होंने अपने करियर में अबतक 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है।
