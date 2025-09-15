सोमवार, 15 सितम्बर 2025
Last Modified: सोमवार, 15 सितम्बर 2025 (14:11 IST)

फातिमा सना शेख–विजय वर्मा की फिल्म गुस्ताख इश्क के गाने उल जलूल इश्क का टीजर हुआ रिलीज

फेमस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा इन दिनों अपनी फिल्म 'गुस्ताख इश्क' को लेकर सुर्खियों में हैं। इस फिल्म वह बतौर निर्माता इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत कर रहे हैं। फिल्म में फातिमा सना शेख और विजय वर्मा अहम किरदार में नजर आने वाले हैं। फैंस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 
 
वहीं अब मनीष मल्होत्रा की फिल्म 'गुस्ताख इश्क' का पहला गाना 'उल जलूल इश्क' दर्शकों की भारी डिमांड पर तय समय से पहले रिलीज किया जा रहा है। टीजर को मिली शानदार प्रतिक्रिया के बाद मेकर्स ने इसका इंतज़ार ख़त्म कर दिया है और गाना 16 सितंबर 2025 को रिलीज़ होगा।
 
सिनेमा हमेशा से मनीष मल्होत्रा की पहली प्रेरणा रहा है – ड्रामा, सपनों और सदाबहार खूबसूरती की दुनिया जिसने उनकी रचनात्मक यात्रा को आकार दिया। डिज़ाइन और फैशन में आइकन बनने से पहले ही फ़िल्में उनके जुनून का हिस्सा थीं। अब गुस्ताख़ इश्क़ के ज़रिए, जो नवंबर 2025 में रिलीज़ होगी।
 
मनीष मल्होत्रा अपने भाई दिनेश मल्होत्रा के साथ Stage5 प्रोडक्शन के बैनर तले बतौर प्रोड्यूसर एक नया सफर शुरू कर रहे हैं। नेशनल अवॉर्ड विजेता शिल्पा राव और सोलफुल पापोन की आवाज़ में गाया गया यह गाना फ़िल्म के इमोशंस और रोमांस को बख़ूबी पेश करता है।
 
फातिमा सना शेख, विजय वर्मा और नसीरुद्दीन शाह जैसे शानदार कलाकारों से सजी गुस्ताख़ इश्क़ क्लासिक कहानियों के जादू को फिर से सामने लाती है और साथ ही भारतीय सिनेमा के भविष्य की ओर साहसिक क़दम बढ़ाती है। यह फिल्म कच्ची, सच्ची और बिलकुल अलग है – और 2025 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक मानी जा रही है।
 
ऐश्वर्या-अभिषेक के बाद करण जौहर भी पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट, व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दायर की याचिका

ऐश्वर्या-अभिषेक के बाद करण जौहर भी पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट, व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दायर की याचिकाकई सेलेब्स अपने नाम और तस्वीरों के गलत और बिना अनुमति इस्तेमाल होने पर कानून का सहारा ले चुके हैं। वहीं कई सेलेब्स की एआई जनरेटेड तस्वीरों का भी गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। हाल ही में ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

मस्ती 4 को लेकर आया बड़ा अपडेट, इस स्टार्स की भी हुई फिल्म में एंट्री, जानिए कब होगी रिलीज

मस्ती 4 को लेकर आया बड़ा अपडेट, इस स्टार्स की भी हुई फिल्म में एंट्री, जानिए कब होगी रिलीजकॉमेडी फ्रेंचाइजी 'मस्ती' की सभी फिल्मों को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। एक बार फिर रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी की तिकड़ी 'मस्ती 4' के साथ पर्दे पर धमाल मचाने वाली है। फिल्म के चौथे पार्ट पर काम जारी है। वहीं अब 'मस्ती 4' को लेकर एक नई अपडेट सामने आई है।

सोहा अली खान के साथ इटली में दिनदहाड़े हुई थी घटिया हरकत, खुलेआम शख्स दिखाने लगा प्राइवेट पार्ट

सोहा अली खान के साथ इटली में दिनदहाड़े हुई थी घटिया हरकत, खुलेआम शख्स दिखाने लगा प्राइवेट पार्टबॉलीवुड एक्ट्रेस सोहा अली खान भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान दौरान सोहा ने अपने साथ विदेश में हुई एक भयानक घटना के बारे में बताया है। एक्ट्रेस ने बातया कि उनके साथ दिन-दहाड़े एक आदमी ने घटिया हरकत की थी।

Bigg Boss 19 : युद्ध के मैदान में बदला बिग बॉस का घर, कुनिका की वजह से शहबाज और अभिषेक में हुई हाथापाई

Bigg Boss 19 : युद्ध के मैदान में बदला बिग बॉस का घर, कुनिका की वजह से शहबाज और अभिषेक में हुई हाथापाई'बिग बॉस 19' के घर में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। घर में जहां अभी तक कंटेस्टेंट्स के बीच बहसबाजी देखने को मिल रही थी, अब यह हाथापाई तक पहुंच गई है। शो में दो कंटेस्टेंट के बीच बड़ी लड़ाई हो गई। दोनों अपने-अपने दोस्तों को सपोर्ट करने में इतना आगे निकल गए कि बात हाथापाई तक जा पहुंची।

77वे एमी अवॉर्ड्स में द स्टूडियो ने रचा इतिहास, 13 अवॉर्ड किए अपने नाम, देखिए विनर्स की फुल लिस्ट

77वे एमी अवॉर्ड्स में द स्टूडियो ने रचा इतिहास, 13 अवॉर्ड किए अपने नाम, देखिए विनर्स की फुल लिस्टटेलीविजन की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एमी अवॉर्ड्स का आयोजन 14 सितंबर को लॉस एंजिल्स के आइकॉनिक पीकॉक थियेटर में हुआ। 77वें एमी अवॉर्ड्स को एक्टर नैट बारगेट्स ने होस्ट किया। सेठ रोजेन की 'द स्टूडियो' ने 13 अवॉर्ड्स जीतकर इतिहास रचा दिया।

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
