बुधवार, 17 सितम्बर 2025
Written By WD Entertainment Desk
बुधवार, 17 सितम्बर 2025 (13:18 IST)

एक बार फिर कैंसर की चपेट में आईं नफीसा अली, बोलीं- मुझे जिंदगी से मोहब्बत है...

Veteran actress diagnosed with cancer
लाइफ इन ए मेट्रो और यमला पगला दीवाना जैसी फिल्मों के लिए पहचानी जाने वाली एक्ट्रेस नफीसा अली इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। नफीसा एक बार फिर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ गई हैं। उन्हें 2018 में पेरिटोनियल कैंसर हुआ था और 2019 में वह पूरी तरह ठीक हो चुकी थीं। 
 
अब 6 साल बाद नफीसा अली फिर से इस गंभीर बीमारी की चपेट में आ गई है। उन्हें स्टेज 4 कैंसर हुआ है। नफीसा ने बताया कि उन्हें फिर से कीमोथेरेपी शुरू करनी होगी, क्योंकि डॉक्टरों ने सर्जरी के विकल्प को खारिज कर दिया है। 
 
नफीसा ने सोशल मीडिया पर अपना हेल्थ अपडेट शेयर किया है। पोस्ट में लिखा है, एक दिन मेरे बच्चों ने पूछा, 'जब आप नहीं रहेंगी, तो हम किसके पास जाएंगे?' मैंने उन्हें बताया कि एक-दूसरे का सहारा लो। यही मेरा सबसे बड़ा उपहार है। भाई-बहन जो एक ही प्यार और यादों को साझा करते हैं। एक दूसरे की रक्षा करों, और याद रखो कि तुम्हारा बंधन जीवन की किसी भी चुनौती से अधिक मजबूत है। 
 
नफीसा ने कैप्शन में लिखा, आज से मेरे सफर का नया अध्याय शुरू हुआ है। कल मेरा पीईटी स्कैन हुआ। सर्जरी संभव नहीं है, इसलिए फिर से कीमोथेरेपी शुरू हुई है। यकीन मानिए, मुझे जिंदगी से बेहद मोहब्बत है।
 
बता दें कि नफीसा अली 1977 में मिस इंटरनेशनल की रनर अप रह चुकी हैं। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1979 में श्याम बेनेगल की फिल्म 'जुनून' से की थी। नफीसा लोकसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं। 
 
