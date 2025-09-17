क्या आपको पता है निया शर्मा का असली नाम?

निया शर्मा टीवी सीरियल्स से लेकर रियलिटी शोज तक धमाल मचा रही हैं। एक्ट्रेस अपने बोल्ड और सिजलिंग लुक्स को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं। निया की सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। वह अक्सर अपने बोल्ड और सिजलिंग लुक से तहलका मचाती रहती हैं।

17 सितंबर 1990 को दिल्ली में जन्मीं निया शर्मा का असली नाम नेहा है। निया शर्मा एक्ट्रेस नहीं बल्कि जर्नलिस्ट बनना चाहती थीं। उन्होंने मीडिया स्टडीज की डिग्री हासिल की है।

निया ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में काली एक अग्निपरीक्षा शो से की थी। निया को असली पहचान 2011 से 2013 के बीच प्रसारित हुए शो एक हजारों में मेरी बहना है से मिली थी।

निया ने अपने करियर में टीवी के साथ ही साथ डिजिटल वर्ल्ड और म्यूजिक वीडियोज में भी काम किया है।

निया ब्रिटिश बेस्ड ईस्टर्न आई न्यूजपेपर की ओर से टॉप 50 सेक्सी एशिया वुमन्स की लिस्ट में 2016 में नंबर 3 और 2017 में नंबर 2 पर रह चुकी हैं।

निया ने साल 2020 में द टाइम्स मोस्ट डिजायरएबल वुमन ऑन टीवी की लिस्ट में दूसरा नंबर हासिल किया था। निया शर्मा शाकाहारी हैं और उन्हें राजमा चावल बहुत पसंद है। वह स्ट्रीट फूड से दूर रहती हैं।