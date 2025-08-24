रविवार, 24 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. greater noida nikki murder case police arrested mother in law dayawati vipin bhati
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नोएडा , रविवार, 24 अगस्त 2025 (22:14 IST)

निक्की मर्डर केस : आरोपी पति विपिन के पैर में पुलिस ने मारी गोली, सास गिरफ्तार

Nikki murder case
उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए 26 वर्षीय निक्की की कथित तौर पर हत्या को लेकर बढ़ते आक्रोश के बीच पुलिस ने रविवार को उसकी सास को गिरफ्तार कर लिया, जबकि हिरासत से भागने की कोशिश कर रहे उसके पति को पैर में गोली लग गई। मृतका निक्की के परिजनों ने दावा किया कि 2016 में उसकी शादी के बाद से ही उसे 36 लाख रुपए दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था, जबकि उन्होंने निक्की के ससुराल वालों की स्कॉर्पियो वाहन और मोटरसाइकिल की मांग पूरी भी कर दी थी।
इस घटना के विचलित करने वाले वीडियो और निक्की के बेटे तथा बहन की गवाही सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे आरोपी पति विपिन भाटी और एक अन्य महिला ने निक्की के साथ मारपीट की और उसके बाल पकड़कर घसीटा। एक अन्य वीडियो क्लिप में निक्की को आग की लपटों से घिरे हुए और सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखा जा सकता है, और फिर वह गिर पड़ती है। अस्पताल ले जाते समय गुरुवार रात को निक्की की मौत हो गई थी।
 
गौतमबुद्ध नगर पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) के मुताबिक शनिवार को गिरफ्तार किए गए विपिन को पुलिस अपराह्न करीब डेढ़ बजे सबूत बरामद करने के लिए ले जा रही थी, तभी उसने भागने की कोशिश की। पुलिस अधिकारी ने कहा कि विपिन का पीछा किया गया और पैर में गोली लगने के बाद उसे पकड़ लिया गया।’’आरोपी विपिन की मां दया (55) को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
 
पीआरओ ने बताया कि दया घटना के बाद से फरार थी और पीड़ित परिवार द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में उसका नाम भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक, ग्रेटर नोएडा के कासना पुलिस थाने में शुक्रवार को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 (1) (हत्या), 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 61 (2) (आजीवन कारावास या अन्य के साथ दंडनीय अपराध करने का प्रयास) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने बताया कि मामला 22 अगस्त को दर्ज किया गया।
ग्रेटर नोएडा के एडीसीपी सुधीर कुमार के मुताबिक विपिन भाटी को ग्रेटर नोएडा में घटनास्थल से इस्तेमाल की गई ज्वलनशील पदार्थ की बोतल बरामद करने के लिए ले जाया जा रहा था, इसी बीच उसने उपनिरीक्षक की बंदूक छीन ली और भागने की कोशिश की। उसने पुलिस की टीम पर भी गोलियां चलाईं और आत्मरक्षा में पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी। उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। ’’
 
पीड़िता के पिता भिखारी सिंह ने बताया कि उसकी दो बेटियों कंचन (29) और निक्की (26) की शादी 2016 में क्रमश: रोहित भाटी और विपिन भाटी से हुई थी।
 
भिखारी सिंह ने कहा कि तब से वे दोनों बेटियों को प्रताड़ित कर रहे हैं और दहेज की मांग कर रहे हैं। उन्होंने एक स्कॉर्पियो कार मांगी, जो हमने उन्हें दे दी और फिर एक बुलेट मोटरसाइकिल मांगी, जो हमने उन्हें दे दी। उनकी मांगें दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही थीं। और उसके बाद वे हमसे 36 लाख रुपए मांगने लगे। 
सिंह ने दावा किया कि विवाद को सुलझाने के लिए कई बार पंचायत आयोजित की गई, लेकिन सभी प्रयास व्यर्थ गए। निक्की के पिता ने कहा कि मैं चाहता हूं कि परिवार के खिलाफ सख़्त कार्रवाई हो और एनकाउंटर हो। ये बाबा (योगी आदित्यनाथ) की सरकार है, इनके घर पर भी बुलडोजर चलवा देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। निक्की की मां ने विपिन के पूरे परिवार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। निक्की का उसके परिवार वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया। कंचन की शिकायत के आधार पर निक्की के पति विपिन और उसके परिवार के खिलाफ कासना थाने में मामला दर्ज किया गया है। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

EPFO का बड़ा फैसला, इन परिवारों को मिलेंगे 15 लाख रुपए, जानिए कौन होगा हकदार

EPFO का बड़ा फैसला, इन परिवारों को मिलेंगे 15 लाख रुपए, जानिए कौन होगा हकदारEPFO Increases Death Relief Fund Ex Gratia : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने केंद्रीय बोर्ड के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। ईपीएफओ ने उन खाताधारकों के परिवारों को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिनके किसी सदस्‍य की असामयिक मृत्‍यु हो जाती है। पहले जहां उन्हें 8.8 लाख रुपए मिलते थे, अब लगभग दोगुनी राहत राशि सीधे परिजनों तक पहुंचेगी। यह नया नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा।

Maharashtra : सुप्रिया सुले के बयान पर बवाल, मेरा नॉनवेज खाना मेरे पांडुरंग को चलता है, फडणवीस बोले- वारकरी देंगे इसका जवाब

Maharashtra : सुप्रिया सुले के बयान पर बवाल, मेरा नॉनवेज खाना मेरे पांडुरंग को चलता है, फडणवीस बोले- वारकरी देंगे इसका जवाबSupriya Sule Controversial Statement: महाराष्ट्र की राजनीति में अब नॉनवेज खाने को लेकर घमासान शुरू हो गया है। एनसीपी सांसद सुले के ​नॉनवेज पर बयान महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। सुले को अब वारकरी भक्त खुद जवाब देंगे।

CBI रेड के बाद अनिल अंबानी की बढ़ीं मुसीबतें, अब BOI ने भी खातों को 'फ्रॉड' घोषित किया

CBI रेड के बाद अनिल अंबानी की बढ़ीं मुसीबतें, अब BOI ने भी खातों को 'फ्रॉड' घोषित कियाAnil Ambani News : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की छापेमारी और आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के आरोप में मामला दर्ज करने के बाद अनिल अंबानी की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के बाद अब बैंक ऑफ इंडिया (BOI) ने भी रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) और अनिल अंबानी के लोन खातों को 'फ्रॉड' घोषित कर दिया है। बैंक का आरोप है कि लोन की रकम का गलत इस्तेमाल किया गया और शर्तों का पालन नहीं किया गया।

Donald Trump का टैरिफ, भारत के बाद ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली ने अमेरिका को दिया बड़ा झटका

Donald Trump का टैरिफ, भारत के बाद ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली ने अमेरिका को दिया बड़ा झटकाडोनाल्ड ट्रंप ने जब से भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, भारत ने संतुलित जवाब ही अमेरिका को दिया है। रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका ने भारत को धमकी भी दी थी, लेकिन अब भारत की ओर से उठाया गया कदम अमेरिकी टैरिफ से हो रहे नुकसान का स्पष्ट सबूत दे रहा है। सरकार ने अमेरिका जाने वाली डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।

ISRO का पहला एयर ड्रॉप टेस्ट सफल, गगनयान मिशन में कैसे मिलेगी सहायता

ISRO का पहला एयर ड्रॉप टेस्ट सफल, गगनयान मिशन में कैसे मिलेगी सहायताभारत गगनयान मिशन को लेकर व्यापक तैयारियां कर रहा है। इसी बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने गगनयान मिशन के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। ISRO ने इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट (IADT-01) को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह टेस्ट गगनयान मिशन के पैराशूट सिस्टम को जांचने के लिए था। इस काम में भारतीय वायुसेना, DRDO, भारतीय नौसेना और भारतीय तट रक्षक ने ISRO की सहायता की।

और भी वीडियो देखें

Kolkata Law College Gangrape : लॉ कॉलेज गैंगरेप कांड में CCTV से चौंकाने वाला खुलासा, मुख्‍य आरोपी के खिलाफ 650 पन्नों की चार्जशीट, एग्जॉस्ट फैन के छेद से रिकॉर्ड किए वीडियो

Kolkata Law College Gangrape : लॉ कॉलेज गैंगरेप कांड में CCTV से चौंकाने वाला खुलासा, मुख्‍य आरोपी के खिलाफ 650 पन्नों की चार्जशीट, एग्जॉस्ट फैन के छेद से रिकॉर्ड किए वीडियोKolkata law college gang rape case : कोलकाता लॉ कॉलेज गैंगरेप मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। गैंगरेप केस में 58 दिन बाद पुलिस ने शनिवार को 650 पेजों की पहली चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में मुख्य आरोपी मनोजित मिश्रा, उसके दो साथी जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी और कॉलेज सिक्योरिटी गार्ड पिनाकी बनर्जी का नाम शामिल है।

EPFO का बड़ा फैसला, इन परिवारों को मिलेंगे 15 लाख रुपए, जानिए कौन होगा हकदार

EPFO का बड़ा फैसला, इन परिवारों को मिलेंगे 15 लाख रुपए, जानिए कौन होगा हकदारEPFO Increases Death Relief Fund Ex Gratia : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने केंद्रीय बोर्ड के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। ईपीएफओ ने उन खाताधारकों के परिवारों को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिनके किसी सदस्‍य की असामयिक मृत्‍यु हो जाती है। पहले जहां उन्हें 8.8 लाख रुपए मिलते थे, अब लगभग दोगुनी राहत राशि सीधे परिजनों तक पहुंचेगी। यह नया नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा।

Maharashtra : सुप्रिया सुले के बयान पर बवाल, मेरा नॉनवेज खाना मेरे पांडुरंग को चलता है, फडणवीस बोले- वारकरी देंगे इसका जवाब

Maharashtra : सुप्रिया सुले के बयान पर बवाल, मेरा नॉनवेज खाना मेरे पांडुरंग को चलता है, फडणवीस बोले- वारकरी देंगे इसका जवाबSupriya Sule Controversial Statement: महाराष्ट्र की राजनीति में अब नॉनवेज खाने को लेकर घमासान शुरू हो गया है। एनसीपी सांसद सुले के ​नॉनवेज पर बयान महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। सुले को अब वारकरी भक्त खुद जवाब देंगे।

CBI रेड के बाद अनिल अंबानी की बढ़ीं मुसीबतें, अब BOI ने भी खातों को 'फ्रॉड' घोषित किया

CBI रेड के बाद अनिल अंबानी की बढ़ीं मुसीबतें, अब BOI ने भी खातों को 'फ्रॉड' घोषित कियाAnil Ambani News : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की छापेमारी और आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के आरोप में मामला दर्ज करने के बाद अनिल अंबानी की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के बाद अब बैंक ऑफ इंडिया (BOI) ने भी रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) और अनिल अंबानी के लोन खातों को 'फ्रॉड' घोषित कर दिया है। बैंक का आरोप है कि लोन की रकम का गलत इस्तेमाल किया गया और शर्तों का पालन नहीं किया गया।

Donald Trump का टैरिफ, भारत के बाद ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली ने अमेरिका को दिया बड़ा झटका

Donald Trump का टैरिफ, भारत के बाद ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली ने अमेरिका को दिया बड़ा झटकाडोनाल्ड ट्रंप ने जब से भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, भारत ने संतुलित जवाब ही अमेरिका को दिया है। रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका ने भारत को धमकी भी दी थी, लेकिन अब भारत की ओर से उठाया गया कदम अमेरिकी टैरिफ से हो रहे नुकसान का स्पष्ट सबूत दे रहा है। सरकार ने अमेरिका जाने वाली डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत में

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत मेंitel ने भारत में अपना शानदार स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन 6,000 रुपए से कम कीमत में आता है। स्मार्टफोन में iPhone जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। itel Zeno सीरीज का यह लेटेस्ट फोन आईफोन की तरह ही डायनैमिक आईलैंड डिस्प्ले फीचर के साथ आता है। स्मार्टफोन में दमदार 5000mAh की बैटरी दी गई है। जानिए स्मार्टफोन के क्या हैं फीचर्स-

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्स

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्सRealme ने P4 सीरीज के तहत देश में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G के नाम से नए डिवाइस पेश किए हैं। दोनों डिवाइस में आपको जबरदस्त AI फीचर्स और 7,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। जानिए क्या है स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत-

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com