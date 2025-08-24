निक्की मर्डर केस : आरोपी पति विपिन के पैर में पुलिस ने मारी गोली, सास गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए 26 वर्षीय निक्की की कथित तौर पर हत्या को लेकर बढ़ते आक्रोश के बीच पुलिस ने रविवार को उसकी सास को गिरफ्तार कर लिया, जबकि हिरासत से भागने की कोशिश कर रहे उसके पति को पैर में गोली लग गई। मृतका निक्की के परिजनों ने दावा किया कि 2016 में उसकी शादी के बाद से ही उसे 36 लाख रुपए दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था, जबकि उन्होंने निक्की के ससुराल वालों की स्कॉर्पियो वाहन और मोटरसाइकिल की मांग पूरी भी कर दी थी।

इस घटना के विचलित करने वाले वीडियो और निक्की के बेटे तथा बहन की गवाही सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे आरोपी पति विपिन भाटी और एक अन्य महिला ने निक्की के साथ मारपीट की और उसके बाल पकड़कर घसीटा। एक अन्य वीडियो क्लिप में निक्की को आग की लपटों से घिरे हुए और सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखा जा सकता है, और फिर वह गिर पड़ती है। अस्पताल ले जाते समय गुरुवार रात को निक्की की मौत हो गई थी।

गौतमबुद्ध नगर पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) के मुताबिक शनिवार को गिरफ्तार किए गए विपिन को पुलिस अपराह्न करीब डेढ़ बजे सबूत बरामद करने के लिए ले जा रही थी, तभी उसने भागने की कोशिश की। पुलिस अधिकारी ने कहा कि विपिन का पीछा किया गया और पैर में गोली लगने के बाद उसे पकड़ लिया गया।’’आरोपी विपिन की मां दया (55) को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

पीआरओ ने बताया कि दया घटना के बाद से फरार थी और पीड़ित परिवार द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में उसका नाम भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक, ग्रेटर नोएडा के कासना पुलिस थाने में शुक्रवार को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 (1) (हत्या), 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 61 (2) (आजीवन कारावास या अन्य के साथ दंडनीय अपराध करने का प्रयास) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने बताया कि मामला 22 अगस्त को दर्ज किया गया।

ग्रेटर नोएडा के एडीसीपी सुधीर कुमार के मुताबिक विपिन भाटी को ग्रेटर नोएडा में घटनास्थल से इस्तेमाल की गई ज्वलनशील पदार्थ की बोतल बरामद करने के लिए ले जाया जा रहा था, इसी बीच उसने उपनिरीक्षक की बंदूक छीन ली और भागने की कोशिश की। उसने पुलिस की टीम पर भी गोलियां चलाईं और आत्मरक्षा में पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी। उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। ’’

पीड़िता के पिता भिखारी सिंह ने बताया कि उसकी दो बेटियों कंचन (29) और निक्की (26) की शादी 2016 में क्रमश: रोहित भाटी और विपिन भाटी से हुई थी।

भिखारी सिंह ने कहा कि तब से वे दोनों बेटियों को प्रताड़ित कर रहे हैं और दहेज की मांग कर रहे हैं। उन्होंने एक स्कॉर्पियो कार मांगी, जो हमने उन्हें दे दी और फिर एक बुलेट मोटरसाइकिल मांगी, जो हमने उन्हें दे दी। उनकी मांगें दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही थीं। और उसके बाद वे हमसे 36 लाख रुपए मांगने लगे।

सिंह ने दावा किया कि विवाद को सुलझाने के लिए कई बार पंचायत आयोजित की गई, लेकिन सभी प्रयास व्यर्थ गए। निक्की के पिता ने कहा कि मैं चाहता हूं कि परिवार के खिलाफ सख़्त कार्रवाई हो और एनकाउंटर हो। ये बाबा (योगी आदित्यनाथ) की सरकार है, इनके घर पर भी बुलडोजर चलवा देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। निक्की की मां ने विपिन के पूरे परिवार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। निक्की का उसके परिवार वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया। कंचन की शिकायत के आधार पर निक्की के पति विपिन और उसके परिवार के खिलाफ कासना थाने में मामला दर्ज किया गया है।