Maharashtra : सुप्रिया सुले के बयान पर बवाल, मेरा नॉनवेज खाना मेरे पांडुरंग को चलता है, फडणवीस बोले- वारकरी देंगे इसका जवाब

Supriya Sule
Supriya Sule Controversial Statement: महाराष्ट्र की राजनीति में अब नॉनवेज खाने को लेकर घमासान शुरू हो गया है। एनसीपी सांसद सुले के ​नॉनवेज पर बयान महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। सुप्रिया सुले के नॉनवेज वाले बयान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। सुले को अब वारकरी भक्त खुद जवाब देंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे ने उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अच्छा हुआ कि मैंने इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा। 
क्या कहा सुप्रिया सुले ने 
एक कार्यक्रम में सुप्रिया सुले ने ​कहा कि मुझे नकारात्मक बोलना अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं रामकृष्ण हरि को मानती हूं। मैं पांडुरंग भगवान को मानती हूं। इतना हीं नहीं, मैं अपने गले में तुलसी की माला नहीं पहनती। क्योंकि मैं कभी-कभी नॉनवेज खा लेती हूं। सुले ने आगे कहा कि मैं उनकी तरह झूठ नहीं बोलती। मेरा नॉनवेज खाना मेरे पांडुरंग को चलता है तो आपको क्या परेशानी है। सुले ने कहा था कि उनके माता-पिता और ससुराल वाले खाते हैं। हम लोग अपने पैसे खर्च करते है, किसी के उधार का नहीं खाते है। क्या नॉन वेज खाकर मैंने क्या पाप कर दिया। मैं सरेआम कहती हूं कि नॉनवेज खाती हूं। इसीलिए गले में तुलसी की माला नहीं पहनती। 
सुप्रिया सुले के बयान पर प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि सुले को अब वारकरी भक्त खुद जवाब देंगे। वारकरी भक्त, जो भगवान पांडुरंग की पूजा करता है, अहिंसा और शाकाहार की परंपरा का अनुसरण करता है। भाजपा नेता नितेश राणे ने भी सुप्रिया सुले के बयान पर कड़ी आपति जताई है। राणे का कहना है कि सुप्रिया ताई को अगर कुछ बोलना है तो केवल हिन्दू धर्म के बारे में ही क्यों? अगर उनमें हिम्मत है तो ऐसे बयान किसी और धर्म के त्योहारों को लेकर दें। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म पर बार-बार हमला बोला रहा है। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma
