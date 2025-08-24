Donald Trump का टैरिफ, भारत के बाद ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली ने अमेरिका को दिया बड़ा झटका

डोनाल्ड ट्रंप ने जब से भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, भारत ने संतुलित जवाब ही अमेरिका को दिया है। रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका ने भारत को धमकी भी दी थी, लेकिन अब भारत की ओर से उठाया गया कदम अमेरिकी टैरिफ से हो रहे नुकसान का स्पष्ट सबूत दे रहा है। सरकार ने अमेरिका जाने वाली डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। अब यूरोपीय देशों ने भी अमेरिका के लिए डाक सेवाएं रोक दी है। अभी तक भारत और यूरोपीय देशों से अमेरिका भेजे जाने वाले 800 डॉलर तक के पार्सल ड्यूटी फ्री होते थे। लेकिन अमेरिका के नए टैरिफ आदेश के तहत यह छूट 29 अगस्त से खत्म हो रही है।

डोनाल्ड ट्रंप ने इन देशों पर लगाया है टैरिफ

मीडिया खबरों के मुताबिक इन देशों में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और नीदरलैंड जैसे देश हैं। मीडिया खबरों के अनुसार यूरोपियन पोस्टल सर्विसेज ने पार्सल की डिलीवरी पर रोक लगा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के कई बड़े देशों पर भारी भरकर टैरिफ लगाया है। इस कारण ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। भारत के इस कदम के बाद अब यूरोपियन डाक सेवाओं ने भी अमेरिका को पार्सल डिलीवरी रोक दी है, क्योंकि उनकी डिलीवरी पर मिलने वाली टैरिफ छूट खत्म कर दिया गया है। अब तक अमेरिका में 800 डॉलर से कम के पार्सल को ड्यूटी फ्री एंट्री की अनुमति देती थी। यह छूट 29 अगस्त से खत्म हो जाएगी।

भारत ने डाक सेवाओं पर लगाई थी रोक

संचार मंत्रालय का कहना है कि अमेरिकी सीमा शुल्क विभाग द्वारा जारी नए मानदंडों पर स्पष्टता के अभाव में अमेरिका जाने वाली एयरलाइनों ने शिपमेंट ले जाने से इनकार कर दिया है। किस तरह शुल्क लिया जाएगा और किस तरह भुगतान करना होगा, कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लिहाजा एयरलाइंस ने हाथ खड़े कर दिए और सरकार को निर्देश जारी करना पड़ा।



