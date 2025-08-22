शुक्रवार, 22 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. How effective is Indias multi-alignment strategy
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 (19:15 IST)

भारत की 'मल्टी-अलाइनमेंट' रणनीति कितनी कारगर: रूस, चीन और भारत एक हो गए तो अमेरिका कहां टिकेगा?

multi-alignment
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सितंबर 2025 में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में शिरकत करना भारत की उस जटिल कूटनीतिक उभरती भूमिका का प्रतीक है, जिसे 'मल्टी-अलाइनमेंट' यानी बहु-ध्रुवीय संरेखण कहा जाता है। यह दौरा, जो सात साल बाद चीन की उनकी पहली यात्रा है, और भारत-चीन के बीच बढ़ता व्यापारिक आयाम एक बड़े सवाल को जन्म दे रहा है: क्या अमेरिका के नेतृत्व वाली वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के समानांतर एक नया गठबंधन उभर रहा है? और क्या भारत इसमें एक प्रमुख खिलाड़ी बनने को तैयार है?

भू-राजनीतिक विश्लेषकों की नज़र में, भारत की विदेश नीति एक सावधानीपूर्ण संतुलन की कला है। एक ओर, रूस के साथ ऐतिहासिक रक्षा और ऊर्जा संबंध हैं, जो यूक्रेन युद्ध के बावजूद बने हुए हैं। दूसरी ओर, चीन के साथ एक जटिल सह-प्रतिस्पर्धा का रिश्ता है, जहां सीमा पर तनाव के बीच भी आर्थिक निर्भरता बढ़ रही है। इन सबके ऊपर है अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी, जो चीन के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर और भी महत्वपूर्ण हो गई है।

क्या है भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और मल्टी-अलाइनमेंट नीति
भारत ने हमेशा अपनी विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता को प्राथमिकता दी है। इसका मतलब है कि भारत न तो किसी एक महाशक्ति के साथ पूरी तरह बंधा हुआ है और न ही किसी के खिलाफ खुलकर खड़ा है। भारत की यह नीति उसे वैश्विक मंच पर एक संतुलित भूमिका निभाने की आजादी देती है।

रूस और चीन पारंपरिक पश्चिमी गठबंधनों के विकल्प के तौर पर ब्रिक्स (BRICS) और एससीओ जैसे संगठनों को मजबूत करने में लगे हैं। ब्रिक्स का हालिया विस्तार, जिसमें ईरान, मिस्र, इथियोपिया और यूएई जैसे देश शामिल हुए हैं, इसी रणनीति का हिस्सा है। साथ ही, डॉलर से अलग हटकर स्थानीय मुद्राओं में लेन-देन को बढ़ावा देने की पहल भी अमेरिकी आर्थिक वर्चस्व को सीधी चुनौती है।

मल्टी-अलाइनमेंट रणनीति: क्या भारत रूस-चीन के साथ मिलकर अमेरिका को चुनौती देगा?
प्रश्न यह है कि क्या भारत इस 'वैकल्पिक व्यवस्था' का एक अभिन्न अंग बनने को तैयार है? आंकड़े एक मिश्रित तस्वीर पेश करते हैं। 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 3.9 ट्रिलियन डॉलर है, जो इसे दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाता है। लेकिन यह चीन (18.3 ट्रिलियन डॉलर) और अमेरिका (27 ट्रिलियन डॉलर से अधिक) के मुकाबले काफी छोटा है। यह अंतर सैन्य क्षमता में भी दिखता है; भारत का रक्षा बजट 81 अरब डॉलर है, जो अमेरिका (877 अरब डॉलर) और चीन (292 अरब डॉलर) के बजट से कहीं नीचे है।

लेकिन यदि भारत, जो 2025 में 3.9 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, रूस और चीन के साथ मिलकर एक वैकल्पिक व्यवस्था को बढ़ावा देता है, तो क्या यह अमेरिका के प्रभाव को कमजोर कर सकता है। उदाहरण के लिए, ब्रिक्स देशों ने 2024 में डॉलर के विकल्प के रूप में स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने की योजना पर चर्चा की, जो अमेरिका के आर्थिक प्रभुत्व के लिए खतरा हो सकता है?

अमेरिकी प्रभुत्व बनाम 'तीनों की एकजुटता' का सवाल : अमेरिका की ताकत काफी हद तक उसके सहयोगियों और वैश्विक आर्थिक प्रभुत्व, जैसे डॉलर की वर्चस्व, पर निर्भर है। अमेरिकी शक्ति केवल उसके आर्थिक और सैन्य आकार से ही नहीं, बल्कि नाटो, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे गहरे गठबंधनों और डॉलर की वैश्विक पकड़ से भी आती है। एक सैद्धांतिक परिदृश्य में, यदि रूस, चीन और भारत एक सुसंगत त्रिपक्षीय गठजोड़ बना भी लें, तो भी यह ताकत अमेरिकी प्रभाव को एक झटके में खत्म नहीं कर पाएगी। बल्कि, यह दुनिया को और अधिक खंडित (Bipolar) और अप्रत्याशित बना देगा, जहां संघर्ष के बजाय 'प्रतिस्पर्धी सह-अस्तित्व' की स्थिति बनेगी।

हालांकि, वर्तमान हकीकत इस सैद्धांतिक एकजुटता से कोसों दूर है। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी जैसी सैन्य झड़पें और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में प्रभाव को लेकर चल रही प्रतिस्पर्धा, किसी भी गहरे रणनीतिक गठजोड़ में बड़ी बाधा हैं। भारत की प्राथमिकता चीन के साथ सीमा विवाद का समाधान है, न कि एक ऐसे देश के साथ अविश्वासपूर्ण गठजोड़ की, जिसे वह अपनी सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती मानता है।

भारत की विदेश नीति का मूलमंत्र 'स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी' यानी रणनीतिक स्वायत्तता है। यह रुख उसे रूस से तेल और हथियार खरीदने, अमेरिका से तकनीक और सुरक्षा सहयोग लेने, और चीन के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखने की छूट देता है। लेकिन यही रणनीति उसे दबाव के एक चौराहे पर भी खड़ा कर देती है।

भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती चीन पर भारत की आर्थिक निर्भरता, खासकर महत्वपूर्ण खनिजों (Rare Earth Minerals) और उच्च तकनीक में, को कम करने की होगी। साथ ही, घरेलू रक्षा और औद्योगिक आधार को मजबूत करना भारत को वैश्विक शक्ति-संतुलन में एक स्वतंत्र और मजबूत भूमिका निभाने में सक्षम बनाएगा।

जैसा कि एक भू-राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, "अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, केवल स्थायी हित होते हैं।" भारत की नीति इसी सिद्धांत पर चलती प्रतीत होती है। ऐसे में, 'रूस-चीन-भारत गठजोड़' की अटकलें अभी काल्पनिक हैं। भारत का लक्ष्य किसी एक खेमे में शामिल होना नहीं, बल्कि स्वयं का खेमा इतना मजबूत बनाना है कि वह हर खेमे के लिए अनिवार्य हो जाए।

लेकिन भारत की यह कोशिश कि वह "सबका दोस्त" बने, उसे सावधानी से लागू करना होगा। जैसा फ्रांस के जियोपॉलिटिकल विश्लेषक अरनॉड बरट्रैंड ने भारत की मल्टी-अलाइनमेंट रणनीति को "नाकाम" करार देते हुए कहा, "जब आप हर किसी के दोस्त बनने की कोशिश करते हैं, तो आप हर किसी के लिए प्रेशर वॉल्व बन जाते हैं।" भारत को इस स्थिति से बचने के लिए अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत को बढ़ाना होगा, ताकि वह वैश्विक मंच पर एक मजबूत और स्वतंत्र खिलाड़ी बन सके।  
Edited By: Navin Rangiyal
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

क्या ट्रेन में एक्स्ट्रा लगेज पर लगेगा कोई जुर्माना, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आया बड़ा बयान

क्या ट्रेन में एक्स्ट्रा लगेज पर लगेगा कोई जुर्माना, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आया बड़ा बयानक्या अब आपको ट्रेन में एक्स्ट्रा सामान ले जाने पर कोई जुर्माना लगेगा। इसका जवाब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया है। उन्होंने इसे लेकर सारी स्थिति साफ कर दी है। खबरें आ रही थीं कि ट्रेन में सफर के दौरान एक्स्ट्रा सामान ले जाने पर फ्लाइट से तरह एक्स्ट्रा पैसा देना होगा।

इमरान खान को SC से मिली जमानत, जानिए कौनसे हैं वो 8 मामले

इमरान खान को SC से मिली जमानत, जानिए कौनसे हैं वो 8 मामलेImran Khan News : पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने 9 मई को हुई हिंसा से संबंधित 8 मामलों में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बृहस्पतिवार को जमानत दे दी। कानून प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा इस्लामाबाद में खान को हिरासत में लिए जाने के बाद उनके समर्थकों ने 9 मई 2023 को तोड़फोड़ और हिंसा की थी। दंगों में भूमिका के लिए खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के कई नेताओं के खिलाफ कई मामले दर्ज किए थे।

GST में 12%, 28% स्लैब को खत्म करने की सिफारिश, जनता को मिलेगा बड़ा तोहफा, सस्ती होंगी चीजें, केंद्र का प्रस्ताव GoM ने स्वीकारा

GST में 12%, 28% स्लैब को खत्म करने की सिफारिश, जनता को मिलेगा बड़ा तोहफा, सस्ती होंगी चीजें, केंद्र का प्रस्ताव GoM ने स्वीकाराजनता को जल्द ही एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। GST में 12%, 28% स्लैब को खत्म करने की सिफारिश की गई है। राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह (GoM) की महत्वपूर्ण बैठक में केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मान लिया गया। यानी आने वाले कुछ दिनों में आपको चीजों के दाम घटे दिखाई देने लगेंगे।

संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन क्यों मोदी सरकार लाई पीएम-सीएम के 30 दिन जेल में रहने पर कुर्सी जाने वाला विधेयक?

संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन क्यों मोदी सरकार लाई पीएम-सीएम के 30 दिन जेल में रहने पर कुर्सी जाने वाला विधेयक?लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को किसी भी आपराधि केस में हिरासत और गिरफ्तारी के संबंध में पद से हटाने से संबंधित तीन विधेयकों को आज राज्यसभा में पेश कर दिया है। राज्यसभा में भी विपक्षी दलों ने तीनों ही विधेयक का जमकर विरोध किया। वहीं सदन में गृहमंत्री अमित शाह ने विधयक को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) में भेजने का प्रस्ताव किया।

कबूतर को खतरनाक खत के साथ पकड़ा, जम्मू रेलवे स्टेशन उड़ाने की धमकी, सुरक्षा बढ़ाई

कबूतर को खतरनाक खत के साथ पकड़ा, जम्मू रेलवे स्टेशन उड़ाने की धमकी, सुरक्षा बढ़ाईThreat to blow up Jammu railway station: जम्मू जिले के आरएस पुरा सीमा क्षेत्र में जम्मू रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी भरी पर्ची लेकर जा रहे एक कबूतर को सुरक्षा बलों ने पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस ने क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी। अधिकारियों ने बताया कि यह पहली बार है जब एक कबूतर को धमकी भरा पत्र ले जाते हुए पकड़ा गया है।

और भी वीडियो देखें

PM मोदी ने कोलकाता में 3 नए मेट्रो रेल मार्गों को दिखाई हरी झंडी

PM मोदी ने कोलकाता में 3 नए मेट्रो रेल मार्गों को दिखाई हरी झंडीPrime Minister Narendra Modi News : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कोलकाता में 3 नए मेट्रो रेल मार्गों का उद्घाटन किया, जिनमें यहां नेताजी सुभाषचंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए सीधी सेवा भी शामिल है। नए खंडों से कोलकाता की सड़कों पर भीड़भाड़ कम होने और लाखों लोगों के दैनिक आवागमन में बदलाव आने की उम्मीद है। ‘ग्रीन’, ‘यलो’ और ‘ऑरेंज’ लाइनों में फैला 13.61 किलोमीटर लंबा नेटवर्क, शहर की मेट्रो यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतीक है।

इसराइल की हमास को चेतावनी, शर्तें मान लो नहीं तो खुल जाएंगे नरक के द्वार

इसराइल की हमास को चेतावनी, शर्तें मान लो नहीं तो खुल जाएंगे नरक के द्वारIsrael-Hamas war News : इसराइल के रक्षामंत्री ने गाजा सिटी में हमले का दायरा बढ़ाने की तैयारी के बीच शुक्रवार को चेतावनी दी कि अगर हमास उसकी शर्तों को स्वीकार नहीं करता है, तो इस शहर को तबाह किया जा सकता है। गाजा में हमास के हत्यारे और बलात्कारी अगर युद्ध को समाप्त करने के लिए इसराइल की शर्तों को स्वीकार नहीं करते हैं, तो उनके लिए जल्द ही नरक के दरवाजे खुलने वाले हैं।

जब कर्नाटक विधानसभा में शिवकुमार ने गाया नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि... फिर सत्तापक्ष में सन्नाटा

जब कर्नाटक विधानसभा में शिवकुमार ने गाया नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि... फिर सत्तापक्ष में सन्नाटाSilence in Congress due to DK Shivakumar action: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने बृहस्पतिवार को राज्य विधानसभा में चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास मची भगदड़ पर चर्चा के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की प्रार्थना की कुछ पंक्तियां गाकर सबको चौंका दिया। जैसे ही शिवकुमार ने यह पंक्तियां गाईं कांग्रेस खेमे में सन्नाटा छा गया, जबकि विपक्षी खेमे ने मेजें थपथपाना शुरू कर दिया।

कौन हैं राधिकाराजे गायकवाड़, फोर्ब्स ने कहा 'भारत की सबसे खूबसूरत महारानी', दुनिया के सबसे बड़े महल में है निवास

कौन हैं राधिकाराजे गायकवाड़, फोर्ब्स ने कहा 'भारत की सबसे खूबसूरत महारानी', दुनिया के सबसे बड़े महल में है निवासRadhikaraje Gaekwad Maharani of Baroda: आज के दौर में जब शाही परिवारों का अस्तित्व धीरे-धीरे खत्म हो रहा है, कुछ नाम ऐसे हैं जो अपनी गरिमा, सादगी और सामाजिक कार्यों के लिए लोगों के दिलों में राज करते हैं। इन्हीं में से एक नाम है, राधिकाराजे गायकवाड़, जिन्हें फोर्ब्स मैगजीन ने 'भारत की सबसे खूबसूरत महारानी' का दर्जा दिया है। वे सिर्फ अपने राजसी ठाठ-बाट के लिए नहीं, बल्कि अपनी सादगी, शिक्षा और समाजसेवा के लिए भी जानी जाती हैं। आइए जानते हैं, राधिकाराजे गायकवाड़ के जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य।

CM रेखा गुप्‍ता की इस पहल का किरण बेदी ने किया समर्थन, बोलीं- शासन में आ सकता है क्रांतिकारी बदलाव...

CM रेखा गुप्‍ता की इस पहल का किरण बेदी ने किया समर्थन, बोलीं- शासन में आ सकता है क्रांतिकारी बदलाव...Chief Minister Rekha Gupta News : पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी ने शुक्रवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ‘जन सुनवाई’ कार्यक्रम को विकेन्द्रीकृत करने के फैसले का स्वागत किया और कहा कि यदि विधायकों, पार्षदों एवं वरिष्ठ नौकरशाहों द्वारा ऐसी पहल अपनाई जाए तो इससे शासन में बदलाव आ सकता है। चुनाव अभियान से तुलना करते हुए बेदी ने कहा कि नेताओं को निर्वाचित होने के बाद लोगों से सीधे जुड़ने से नहीं कतराना चाहिए।

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्स

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्सRealme ने P4 सीरीज के तहत देश में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G के नाम से नए डिवाइस पेश किए हैं। दोनों डिवाइस में आपको जबरदस्त AI फीचर्स और 7,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। जानिए क्या है स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत-

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phones

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phonesApple अगले महीने एक लॉन्च इवेंट में अपने नए iPhone 17 लाइनअप को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि क्यूपर्टिनो स्थित इस टेक दिग्गज ने अभी तक साल के अपने सबसे बड़े लॉन्च इवेंट के लिए इनविटेशन नहीं भेजे हैं, लेकिन आमतौर पर सितंबर की शुरुआत में नए iPhones लॉन्च करने का चलन रहा है और इस साल भी कुछ अलग नहीं होना चाहिए।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com