ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाढ़ में जान दांव पर लगाकर ग्रामीणों को बचाने वाले गिरिराज को 12 घंटे में भेंट किया ट्रैक्टर नौजवान युवा की दिलेरी पर बोले सिंधिया -‘अब यह मेरा भी बेटा है’

शिवपुरी। केंद्रीय संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री तथा गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज शिवपुरी जिले की कोलारस विधानसभा के बाढ़ प्रभावित लिलवारा गाँव के साहसी गिरिराज को नया ट्रैक्टर भेंट कर अपना वादा निभाया है। ज्ञात हो कि 21 अगस्त की शाम को सिंधिया अपने संसदीय क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों में चल रहे राहत एवं पुनर्वास कार्यों का जायजा लेने पहुँचे थे। लिलवारा गाँव में उन्होंने आपदा पीड़ितों से संवाद किया, जहाँ उन्हें ज्ञात हुआ कि गाँव के युवा गिरिराज ने अपने ट्रैक्टर की मदद से कई ग्रामीणों की जान बचाई थी।





इस साहसिक कार्य की सराहना करते हुए सिंधिया ने उसी समय गिरिराज को नया ट्रैक्टर देने का वादा किया था, जिसे उन्होंने मात्र 12 घंटे के समय में व्यक्तिगत रूप से पहुँचकर पूरा कर दिखाया है।





दिलेरी और त्याग की मिसाल बना गिरिराज

उक्त आपदा में गिरिराज ने पूरी रात बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से प्रभावित ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाया था। इस दौरान उसने न तो अपनी जान की परवाह की और न ही अपने ट्रैक्टर की चिंता। लगातार सेवा करते हुए उसका ट्रैक्टर गहराई में फँसकर बंद हो गया और उसका इंजन भी नष्ट हो गया।





अब यह मेरा बेटा है– सिंधिया

गिरिराज की दिलेरी और त्याग से प्रभावित होकर केंद्रीय मंत्री ने कल ही लिलवारा गाँव में मंच से उसे सम्मानित करते हुए गिरिराज की माँ की ओर इशारा कर कहा था कि ‘अब यह सिर्फ आपका बेटा नहीं, बल्कि मेरा बेटा भी है।’





समाज के लिए प्रेरणा है गिरिराज -सिंधिया

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस अवसर पर कहा कि गिरिराज जैसे युवाओं का साहस और सेवा-भाव पूरे समाज के लिए प्रेरणा है। यह सिर्फ अपने गाँव का नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र का गौरव है।



