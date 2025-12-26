Latest News Today Live Updates in Hindi : गुजरात के कच्छ में शुक्रवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.4 मापी गई। भूकंप से जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। पल पल की जानकारी...
08:51 AM, 26th Dec
गुजरात के कच्छ में आज सुबह साढ़े 4 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.4 मापी गई।
08:01 AM, 26th Dec
आज से ट्रेनों में सफर करना थोड़ा महंगा हो जाएगा। द्वितीय श्रेणी आर्डिनरी ट्रेनों के किराये में 215 किमी तक कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। 215 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पर साधारण श्रेणी के किराए में प्रति किलोमीटर 1 पैसा और मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन-एसी श्रेणियों तथा सभी ट्रेनों की एसी श्रेणियों में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी की गई है।
08:00 AM, 26th Dec
अमेरिका ने क्रिसमस पर नाइजीरिया में आईएसआईएस (ISIS) आतंकियों के खिलाफ एयर स्ट्राइक कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले की जानकारी देते हुए कहा कि मैरी क्रिसमस टू टेरोरिस्ट्स। ट्रंप का आरोप है कि ये आतंकी समूह क्षेत्र में ईसाइयों को निशाना बनाकर उनकी हत्या कर रहे थे। उनके निर्देश पर भी अमेरिका सेना ने यह कार्रवाई की है। ALSO READ: नाइजीरिया में अमेरिका की एयर स्ट्राइक, आतंकियों से बोले ट्रंप 'मैरी क्रिसमस'