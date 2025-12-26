Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy News : क्रिसमस के मौके पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने जनता को संबोधित करते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए मौत की कामना की। हालांकि उन्होंने सीधे उनका नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि हम सब एक ही इच्छा रखते हैं कि वह नाश हो जाए। जेलेंस्‍की का यह बयान ऐसे वक्त पर सामने आया, जब रूस ने क्रिसमस की पूर्व संध्या से ठीक पहले यूक्रेन के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर मिसाइल से अटैक किया।