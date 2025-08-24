Ganesh Chaturthi 2025 : गणेश चतुर्थी से पहले लालबाग के राजा की पहली झलक आई सामने

लालबाग के राजा को मुंबई ही नहीं, बल्कि पूरे देश का 'राजा' कहा जाता है। यहां दूर-दूर से लोग दर्शन करने और मन्नत मांगने के लिए आते हैं। इसमें बड़े उद्योगपति और बॉलीवुड स्टार्स भी शामिल होते हैं। इस कारण से उनके प्रथम दर्शन को लेकर भक्तों के भीतर भारी उत्साह रहता है।
