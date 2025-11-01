Weather Update : दिल्ली-NCR में छाया कोहरा, यहां कंपा रही ठंड, किन राज्‍यों में बारिश का अलर्ट

Weather Update News : दिल्ली-एनसीआर में सुबह के वक्त कोहरा छाने लगा है, जबकि रात में ठंड का अहसास होने लगा है। इसी बीच मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली एनसीआर, यूपी, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश आदि प्रदेशों में ठंड ने भी दस्तक दे दी है। आने वाले कुछ दिनों में अब ठंड तेजी से बढ़ेगी। बंगाल, राजस्थान, गुजरात, उत्तरप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम और अंडमान-निकोबार, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, नगालैंड, सौराष्ट्र, गोवा और कोंकण के कई इलाकों में बारिश की संभावना है।





चक्रवात, लो प्रेशर एरिया, टर्फ और डिप्रेशन के कारण मध्यप्रदेश में बारिश का दौर अभी भी जारी है। नवंबर के पहले सप्ताह तेज बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने शनिवार को कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है।

