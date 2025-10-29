बुधवार, 29 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
नई दिल्ली , बुधवार, 29 अक्टूबर 2025 (10:18 IST)

चक्रवात मोंथा ने बदला मौसम का मिजाज, इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

Rain
Weather Update Cyclone Montha : आंध्र प्रदेश में तट से टकराने के बाद खतरनाक चक्रवाती तूफान मोंथा कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में बदल गया। जल्द ही इसके गहरे दबाव में बदलने की संभावना है। आंध्रप्रदेश के बाद तूफान ओडिसा की ओर रवाना हो गया। इसके असर से आंध्र प्रदेश, ओडिसा, तेलंगाना, झारखंड, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश हो रही है। ALSO READ: तट से टकराकर कमजोर हुआ चक्रवात मोंथा, तूफानी बारिश से तबाही, ओडिसा में रेड अलर्ट
 
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के कई राज्यों में 29, 30 और 31 अक्टूबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पश्चिम भारत के महाराष्ट्र, गुजरात, कोंकण और गोवा में 29, 30 और 31 अक्टूबर को कई जगह भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ जिलों में हल्की बारिश, तेज़ हवाओं, आंधी और बिजली गरजने का भी अलर्ट है।
दक्षिण भारत के केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, रायलसीमा और तमिलनाडु में कई जगह 29-31 अक्टूबर के दौरान तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश होगी। मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड में अगले 3 दिन जमकर बादल बरसने का अलर्ट है।
 
मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा और अंडमान-निकोबार में कई जगह 29, 30 और 31 अक्टूबर को झमाझम बारिश की संभावना है। इस दौरान कई इलाकों में हल्की-मध्यम बारिश, तेज़ हवाओं और आंधी का भी अनुमान है।
 
उत्तरप्रदेश में मौसम का एक बार फिर मिजाज बदल गया है और कई जिलों में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार उत्तरप्रदेश के पूर्वी जिलों में 29, 30 और 31 अक्टूबर को भारी बारिश का अलर्ट है।
 
मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के पूर्वी जिलों में 29 और 30 अक्टूबर को तेज हवाएं चलने की संभावना है। साथ ही 3 नवंबर को एक नए सिस्टम के एक्टिव होने से राजस्थान के कई जिलों में फिर से बारिश शुरू हो सकती है।
edited by : Nrapendra Gupta
