मंगलवार, 26 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Sudden floods wreaked havoc in Himachal Pradesh, landslides at many places
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: शिमला , मंगलवार, 26 अगस्त 2025 (23:12 IST)

हिमाचल प्रदेश में अचानक आई बाढ़ ने मचाई तबाही, कई जगह भूस्खलन

Flood in Himachal Pradesh
Flood in Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने से दुकानें बह गईं, इमारतें ढह गईं, राजमार्गों से संपर्क टूट गया और आवासीय इलाके जलमग्न हो गए। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार रात से हुई किसी भी घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) के अनुसार, मंगलवार सुबह तक राज्य में कुल 690 सड़कें बंद थीं। उसके अनुसार बंद सड़कों में से 320 मंडी जिले में और 132 कुल्लू में स्थित हैं।
 
भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट : स्थानीय मौसम विभाग ने मंगलवार को कांगड़ा, चंबा और मंडी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी देते हुए 'रेड' अलर्ट जारी किया है। विभाग ने शुक्रवार को मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में तथा शनिवार को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश का 'ऑरेंज' अलर्ट भी जारी किया है।
 
मंगलवार तड़के कुल्लू जिले के मनाली में ब्यास नदी की तेज धाराएं एक बहुमंजिला होटल और चार दुकानों को बहा ले गईं। नदी में उफान के कारण पानी मनाली के अलू मैदान में घुस गया, जबकि चंडीगढ़ और मनाली को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया। उफनती ब्यास नदी के पानी में मनाली-लेह राजमार्ग का लगभग 200 मीटर हिस्सा बह गया, जिससे मार्ग बंद हो गया और पर्यटक फंस गए।
 
राष्ट्रीय राजमार्ग के हिस्से बहे : कुल्लू शहर को जोड़ने वाली मनाली की दाहिने ओर की सड़क पर भी स्थिति गंभीर है। राष्ट्रीय राजमार्ग के दो बड़े हिस्से बह गए, जबकि मनाली से बुरुआ जाने वाली सड़क भी ओल्ड मनाली के पास बह गई। उप-मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) मनाली रमन शर्मा ने कहा कि दाएं किनारे से मनाली का संपर्क टूट गया है। सोमवार से अब तक चार दुकानें, दो रेस्टोरेंट और एक घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। लार्गी बांध से 20 हजार क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद मंगलवार को ब्यास नदी का जलस्तर और बढ़ गया। अधिकारियों ने लोगों को नदी के किनारों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी है।
 
कुल्लू में, घनवी खुद नदी का पानी घरों में घुस गया। मंडी जिले के बालीचौकी इलाके में सोमवार देर रात 40 दुकानों वाली दो इमारतें ढह गईं। हालांकि, इसमें कोई हताहत नहीं हुआ क्योंकि इमारत को पहले ही खाली करा लिया गया था। मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार शाम से नैना देवी में 160.8 मिलीमीटर बारिश हुई, इसके बाद भट्टियात में 125.2 मिलीमीटर, मनाली और धर्मशाला में 102-102 मिलीमीटर, घमरूर में 91.4 मिलीमीटर, कांगड़ा में 89 मिलीमीटर, पालमपुर में 88 मिलीमीटर, कोठी में 85.8 मिलीमीटर, भुंतर में 77.2 मिलीमीटर, गुलेर में 71.8 मिलीमीटर और करसोग में 65.2 मिलीमीटर बारिश हुई।
 
तीन माह में 156 लोगों की मौत : एसईओसी के अनुसार, 20 जून से 25 अगस्त के बीच हिमाचल प्रदेश में बारिश से संबंधित घटनाओं में कम से कम 156 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 38 लापता हैं। एसईओसी के आंकड़े से पता चला है कि राज्य में अब तक अचानक बाढ़ की 78 घटनाएं, बादल फटने की 41 घटनाएं और 82 बड़े भूस्खलन हुए हैं। इसके अनुसार बारिश से संबंधित घटनाओं में 2,394 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। (भाषा/वेबदुनिया)
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

क्या होगा जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आमने सामने होंगे नरेन्द्र मोदी और शहबाज शरीफ

क्या होगा जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आमने सामने होंगे नरेन्द्र मोदी और शहबाज शरीफ80th session of the United Nations General Assembly: भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद सितंबर के अंत में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 80वें सत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का आमना-सामना हो सकता है। दोनों ही नेता एक ही दिन इस सत्र को संबोधित करेंगे। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाया था।

भारत ने बचाई Pakistan के लोगों की जान, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार हुई बात

भारत ने बचाई Pakistan के लोगों की जान, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार हुई बातपाकिस्तान दिल में भारत और भारत के लोगों के लिए भले ही कितनी दुश्मनी रखे, लेकिन भारत लोगों की जान की परवाह करता है। पाकिस्तान में आने वाले खतरे से भारत ने पाकिस्तान को अलर्ट किया। मीडिया खबरों के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान को सूचना दी है कि तवी नदी में भीषण बाढ़ आ सकती है। इससे लिए पाकिस्तान अपने लोगों की रक्षा के लिए पहले से जरूरी कदम उठा ले।

क्या है Google Search में नया AI Mode, यूजर के लिए सर्च कैसे होगी आसान

क्या है Google Search में नया AI Mode, यूजर के लिए सर्च कैसे होगी आसानGoogle Search अपने गूगल सर्च फीचर में AI Mode लॉन्च किया है। इसके जरिए गूगल अपने यूजर्स को किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए अपने खास एआई मोड का इस्तेमाल करता है और यूजर्स को पहले की तुलना में बेहतर और सटीक रिजल्ट्स मिलने लगे। अब गूगल सर्च एआई मोड और ज्यादा स्मार्ट हो गया है। ये अपने यूजर्स को जवाब ही नहीं बल्कि सजेशन भी देगा और एक एजेंटिंग एआई या यूं कहे कि एक एआई असिस्टेंट के रूप में काम करेगा।

PM मोदी ग्रेजुएशन डिग्री मामला, CIC के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया रद्द, DU ने दी थी चुनौती

PM मोदी ग्रेजुएशन डिग्री मामला, CIC के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया रद्द, DU ने दी थी चुनौतीप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री से संबंधित मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट बड़ा आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को चुनौती दी थी। CIC ने 2016 में दायर एक RTI याचिका के आधार पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री से संबंधित जानकारी की जांच करने का निर्देश दिया था।

दहेज, पति का अफेयर, रीलबाजी और ब्यूटी पार्लर, ग्रेटर नोएडा की निक्की भाटी के मर्डर की सनसनीखेज कहानी

दहेज, पति का अफेयर, रीलबाजी और ब्यूटी पार्लर, ग्रेटर नोएडा की निक्की भाटी के मर्डर की सनसनीखेज कहानीNikki Bhati murder case of Greater Noida: ग्रेटर नोएडा के निक्की भाटी हत्याकांड में अलग-अलग एंगल सामने आ रहे हैं। इस मामले में सिर्फ दहेज ही एक कारण नहीं है। निक्की के ससुराल के लोगों को उसका रील बनाना पसंद नहीं था। ब्यूटी पार्लर चलाने को लेकर भी परिवार में झगड़ा होता था।

और भी वीडियो देखें

दुर्गा पूजा के दौरान असम के धुबरी में ‘देखते ही गोली मारने’ के आदेश

दुर्गा पूजा के दौरान असम के धुबरी में ‘देखते ही गोली मारने’ के आदेशAssam Chief Minister Himmat Vishwa Sharma: असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने मंगलवार को कहा कि धुबरी जिले में सांप्रदायिक हिंसा के बाद 13 जून से लागू रात में 'देखते ही गोली मारने' के आदेश दुर्गा पूजा के दौरान भी जारी रहेंगे। शर्मा ने कहा कि धुबरी में सनातन धर्म के लोग अल्पसंख्यक हैं और कट्टरपंथियों से उनकी रक्षा सरकार की प्राथमिकता है।

वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुईं प्रियंका, BJP पर लगाया पूरे देश में वोट चोरी की साजिश का आरोप

वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुईं प्रियंका, BJP पर लगाया पूरे देश में वोट चोरी की साजिश का आरोपVoter Adhikar Yatra: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा (Priyanka Gandhi Vadra) मंगलवार को अपने भाई और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ 'वोटर अधिकार यात्रा' (Voter Adhikar Yatra) में शामिल हुईं और आरोप लगाया कि जनता का विश्वास खो चुकी भारतीय जनता पार्टी (BJP) देशभर में 'वोट चोरी' की साजिशें रच रही है। उन्होंने यह भी कहा कि गरीब जनता का एक भी वोट चोरी नहीं होने दिया जाएगा। केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य प्रियंका गांधी सुपौल से 'वोटर अधिकार यात्रा' में शामिल हुईं।

जीतू पटवारी का विवादास्पद बयान, एमपी की महिलाएं पीती हैं देश में सबसे अधिक शराब, सीएम यादव ने की निंदा

जीतू पटवारी का विवादास्पद बयान, एमपी की महिलाएं पीती हैं देश में सबसे अधिक शराब, सीएम यादव ने की निंदाControversial statement of Jeetu Patwari: कांग्रेस की मध्यप्रदेश इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी (Jitu Patwari) ने दावा किया है कि राज्य में महिलाएं और लाड़ली बहनें देश में सबसे अधिक शराब और नशीले पदार्थों का सेवन करती हैं। पटवारी की इस टिप्पणी के कारण विवाद पैदा हो गया है और उन्हें पद से हटाने की मांग उठ रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव (Mohan Yadav) ने मंगलवार को मांग की कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे महिलाओं के खिलाफ पटवारी की 'अपमानजनक' टिप्पणियों के लिए माफी मांगें और उन्हें बर्खास्त करें।

एकीकृत सैन्य कमान को लेकर वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने आगाह किया

एकीकृत सैन्य कमान को लेकर वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने आगाह कियाAir Force Chief Amarpreet Singh News: वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने ‘एकीकृत सैन्य कमान’ योजना को जल्दबाजी में लागू करने के प्रति मंगलवार को आगाह किया और सेना के तीनों अंगों के बीच तालमेल सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष सैन्य अधिकारियों को शामिल करते हुए दिल्ली में एक संयुक्त योजना एवं समन्वय केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया।

एकरूपता की जरूरत नहीं, विविधता में भी एकता है

एकरूपता की जरूरत नहीं, विविधता में भी एकता है100 years of Rashtriya Swayamsevak Sangh: देश में एकजुटता का संदेश देते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत ने एकता के लिए एकरूपता की जरूरत को नकारते हुए मंगलवार को कहा कि विविधता में भी एकता है और विविधता एकता का ही परिणाम है।

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत में

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत मेंitel ने भारत में अपना शानदार स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन 6,000 रुपए से कम कीमत में आता है। स्मार्टफोन में iPhone जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। itel Zeno सीरीज का यह लेटेस्ट फोन आईफोन की तरह ही डायनैमिक आईलैंड डिस्प्ले फीचर के साथ आता है। स्मार्टफोन में दमदार 5000mAh की बैटरी दी गई है। जानिए स्मार्टफोन के क्या हैं फीचर्स-

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्स

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्सRealme ने P4 सीरीज के तहत देश में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G के नाम से नए डिवाइस पेश किए हैं। दोनों डिवाइस में आपको जबरदस्त AI फीचर्स और 7,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। जानिए क्या है स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत-

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com