बुधवार, 29 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :इस्लामाबाद , बुधवार, 29 अक्टूबर 2025 (11:49 IST)

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बताया भारत की कठपुतली, तालिबान सरकार को दी चेतावनी

khawaja asif
Pakistan Afghanistan Tension : पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को भारत की कठपुतली बताते हुए  आरोप लगाया कि वह पाकिस्तान में आतंक फैलाने का एक उपकरण बन गया है। आसिफ ने चेतावनी दी कि अगर काबुल ने इस्लामाबाद पर हमला किया तो पाकिस्तान 50 गुना मजबूत जवाब देगा।
 
इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता विफल होने के बाद ख्वाजा आसिफ ने जिओ न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि अफगान वार्ताकार बार-बार शांति समझौते से पीछे हटते रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान के खिलाफ कम तीव्रता वाला युद्ध जारी रहे और अफगानिस्तान उसका जरिया बना हुआ है।
 
पाकिस्तानी रक्षामंत्री ने कहा कि मैं मानता हूं कि वार्ता में बाधा डाली गई। हमारा समझौता तय था, लेकिन फिर उन्होंने (भारत) काबुल को फोन किया और समझौते से पीछे हट गए। उन्होंने अफगानिस्तान के वार्ताकारों की सहयोग की भावना की सराहना की, लेकिन उन्होंने काबुल के नेतृत्व पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि काबुल में बैठे लोग कठपुतली का खेल खेल रहे हैं और उन्हें दिल्ली नियंत्रित कर रही है।
 
आसिफ ने अफगानिस्तान की धमकियों और इस्लामाबाद पर संभावित हमलों को लेकर कहा, अगर अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद की तरफ देखा भी, तो हम उनकी आंखें निकाल देंगे। वे आतंकवादियों का इस्तेमाल कर सकते हैं और पिछले चार वर्षों से कर रहे हैं।
 
उन्होंने दावा कि पाकिस्तान में आतंकवाद के लिए काबुल जिम्मेदार है। वह दिल्ली का औजार बन गया है। अगर वे इस्लामाबाद पर हमला करना चाहें, तो हम उन्हें 50 गुना मजबूत जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पर अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे।
edited by : Nrapendra Gupta 
भारत विरोधी गतिविधियों का अड्‍डा बना बांग्लादेश, अब हाफिज सईद का करीबी इब्तिसाम ढाका पहुंचा

भारत विरोधी गतिविधियों का अड्‍डा बना बांग्लादेश, अब हाफिज सईद का करीबी इब्तिसाम ढाका पहुंचाAnti India activities in Bangladesh: बांग्लादेश द्वारा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को अपने नक्शे में दिखाने के बाद अब कुख्यात आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज मोहम्मद सईद के करीबी कट्‍टरपंथी मौलाना ने हाल ही में बांग्लादेश का दौरा किया। ढाका पहुंचने के बाद इस मौलाना इब्तिसाम ने बांग्लादेश की पूर्वोत्तर से लगती सीमा पर भी दौरा किया।

Nitish Kumar हैं BJP के Puppet, Tejashwi Yadav के बयान से NDA पर क्यों बढ़ा दबाव

Nitish Kumar हैं BJP के Puppet, Tejashwi Yadav के बयान से NDA पर क्यों बढ़ा दबावबिहार चुनाव में महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसे तेजस्वी प्रण नाम दिया गया है। इस बीच तेजस्वी के एक बयान सियासी गर्माहट को तेज कर दिया है। तेजस्वी यादव ने दबाव बढ़ा दिया है। ‘तेजस्वी प्रण’ को पटना में जारी करने के दौरान तेजस्वी ने कहा कि भाजपा नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बयान का हवाला देकर तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को भाजपा पुतले की तरह इस्तेमाल कर रही है और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी।

Gold : 4,100 रुपए सस्ता हुआ सोना, चांदी में 6,250 रुपए की गिरावट, जानिए क्यों गिर रहे हैं दाम

Gold : 4,100 रुपए सस्ता हुआ सोना, चांदी में 6,250 रुपए की गिरावट, जानिए क्यों गिर रहे हैं दामदीवाली से पहले तेजी लिए धातुओं के दाम अब लगातार गिर रहे हैं। मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतें 4,100 रुपए गिरकर 1,21,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गईं और वैश्विक बाजारों में 4,000 डॉलर प्रति औंस से नीचे आ गईं। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, सोमवार को सोने की कीमत 1,25,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी।

Tej Pratap Yadav : मेरे ऊपर लालू यादव की छत्रछाया नहीं, तेजस्वी और राहुल गांधी को लेकर क्या बोले तेजप्रताप यादव

Tej Pratap Yadav : मेरे ऊपर लालू यादव की छत्रछाया नहीं, तेजस्वी और राहुल गांधी को लेकर क्या बोले तेजप्रताप यादवबिहार विधानसभा चुनाव 2025 में लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव 2025 में जनशक्ति जनता दल नाम की नई पार्टी बनाकर मैदान में उतरे हैं। अपने बेटे के इन्हीं कारनामों के कारण लालू यादव ने तेजप्रताप को पार्टी व परिवार से 6 वर्षों के लिए निलंबित कर दिया है। अब उन्होंने एक नया बयान देकर सनसनी फैला दी है।

SIR के दूसरे चरण के एलान पर भड़का विपक्ष, चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु के साथ मध्यप्रदेश में भी विरोध

SIR के दूसरे चरण के एलान पर भड़का विपक्ष, चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु के साथ मध्यप्रदेश में भी विरोधबिहार के बाद अब चुनाव आयोग ने देश में दूसरे चरण 12 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया की शुरुआत करने के साथ एक बार सियासी पारा चढ़ गया है। चुनाव आयोग ने मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु सहित 12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया शुरु करने का एलान किया है। चुनाव आयोग द्वारा 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की घोषणा के साथ ही सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है।

Pakistan Afghanistan Tension : पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को भारत की कठपुतली बताते हुए आरोप लगाया कि वह पाकिस्तान में आतंक फैलाने का एक उपकरण बन गया है। आसिफ ने चेतावनी दी कि अगर काबुल ने इस्लामाबाद पर हमला किया तो पाकिस्तान 50 गुना मजबूत जवाब देगा।

चक्रवात मोंथा ने बदला मौसम का मिजाज, इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

चक्रवात मोंथा ने बदला मौसम का मिजाज, इन राज्यों में बारिश का अलर्टWeather Update Cyclone Montha : आंध्र प्रदेश में तट से टकराने के बाद खतरनाक चक्रवाती तूफान मोंथा कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में बदल गया। जल्द ही इसके गहरे दबाव में बदलने की संभावना है। आंध्रप्रदेश के बाद तूफान ओडिसा की ओर रवाना हो गया। इसके असर से आंध्र प्रदेश, ओडिसा, तेलंगाना, झारखंड, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश हो रही है।

क्या भारत बंद करने वाला है रूस से तेल खरीदना?

क्या भारत बंद करने वाला है रूस से तेल खरीदना?अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने रूसी तेल कंपनियों 'लुकऑइल' और 'रोजनेफ्ट' पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे भारत पर अपनी ऊर्जा रणनीति को नए सिरे से तय करने का दबाव बढ़ रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले हफ्ते सैंक्शन लगाने की घोषणा की थी।

तट से टकराकर कमजोर हुआ चक्रवात मोंथा, तूफानी बारिश से तबाही, ओडिसा में रेड अलर्ट

तट से टकराकर कमजोर हुआ चक्रवात मोंथा, तूफानी बारिश से तबाही, ओडिसा में रेड अलर्टCyclone Montha Updates : आंध्र प्रदेश में तट से टकराने के बाद खतरनाक चक्रवाती तूफान मोंथा कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में बदल गया। जल्द ही इसके गहरे दबाव में बदलने की संभावना है। आंध्रप्रदेश के बाद तूफान ओडिसा की ओर रवाना हो गया। ओडिशा में रेड अलर्ट जारी किया गया है।

LIVE: आंध्र प्रदेश में मोंथा और जमैका में मेलिसा से तबाही

LIVE: आंध्र प्रदेश में मोंथा और जमैका में मेलिसा से तबाहीLatest News Today Live Updates in Hindi : आंध्र प्रदेश में मोंथा और जमैका में सदी के सबसे बड़े तूफान मेलिसा का कहर। तूफान के बाद भारी बारिश से जन जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। पल पल की जानकारी...

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
