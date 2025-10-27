सोमवार, 27 अक्टूबर 2025
  4. AI Minister Diella is pregnant and will give birth to 83 children
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : सोमवार, 27 अक्टूबर 2025 (14:51 IST)

प्रेग्‍नेंट है AI Minister डिएला, 83 बच्चों को देंगी जन्‍म, अल्बानिया के PM के बयान से पूरी दुनिया में हड़कंप

AI Minister Diela
ये एआई का दौर है। हर तरफ एआई से काम और उसकी क्रिएटिविटी की चर्चा है। लेकिन हाल ही में अल्‍बानिया के पीएम का एक ऐसा बयान आया है, जिससे पूरी दुनिया में हलचल है। दरअसल, अल्बानिया के पीएम का ये हैरान करने वाला बयान पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने बयान दिया है कि AI मिनिस्‍टर डिएला प्रेग्‍नेंट हैं और वे 83 बच्चों को जन्‍म देने वाली हैं। इनमें से हर एक बच्चा संसद सत्रों में भाग लेने वाले सांसदों के लिए एक असिस्‍टेंट के तौर पर काम करेगा। ये बच्चे हर सत्र की कार्यवाही का रिकॉर्ड रखेंगे।

कैसे असिस्‍ट करेंगे एआई : उन्होंने कहा कि इन एआई बच्चों का काम संसद के सत्रों में सांसदों की सहायता और कार्यवाही का रिकॉर्ड रखना होगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि ये एआई असिस्टेंट 2026 तक पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएंगे और सांसदों की मदद करेंगे।

\प्रेग्‍नेंट हैं मिनिस्‍टर डिएला : अल्बानिया के प्रधानमंत्री ने एडी रामा ने यह बयान जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आयोजित ग्‍लोबल डायलॉग में कही। उन्‍होंने ऐलान किया है कि अल्बानिया की पहली एआई मिनिस्‍टर डिएला प्रेग्‍नेंट हैं। रामा ने यह अजीबोगरीब ऐलान किया और साथ ही यह भी कहा कि डिएला जल्द ही 83 एआई 'बच्चों' को जन्म देगी। सिर्फ इतना ही नहीं उनका कहना था कि इन बच्‍चों में से ही एक बच्‍चा हर एक देश की सत्तारूढ़ सोशलिस्ट पार्टी के सांसद का प्रतिनिधित्व करेगा।

पीएम रामा ने कहा, 'आज हमने डिएला के साथ एक बड़ा रिस्‍क उठाया और हमने बहुत अच्छा किया। तो आपको बता दें कि डिएला गर्भवती है, और वह 83 बच्चों को जन्म देने वाली है। ये बच्चे हर सत्र की कार्यवाही का रिकॉर्ड रखेंगे और सांसदों को सुझाव भी देंगे। इन सभी बच्‍चों के पास अपनी मां का ज्ञान होगा। उनका कहना था कि संसद में अगर कोई सांसद कुछ मिस कर देता है तो ये उसकी मदद करेंगे।

2026 में सामने आएंगे बच्‍चे : पीएम रामा ने उम्मीद जताई कि यह एआई सिस्‍टम साल 2026 तक पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। उन्होंने बताया कि ये एआई असिस्टेंट कैसे काम करेंगे। उन्‍होंने कहा, 'उदाहरण के तौर पर अगर आप कॉफी पीने चले जाएं और वापस आना भूल जाएं तो यह ‘बच्चा' आपको बताएगा कि जब आप सदन में नहीं थे तब क्या कहा गया और किसका जवाब आपको देना चाहिए। अगर आप मुझे अगली बार इनवाइट करेंगे तो आपके पास डिएला के इन 83 ‘बच्चों' के लिए 83 स्क्रीन होंगी'

कौन हैं मिनिस्‍टर डिएला : डिएला यानी 'सूरज' और उसको सितंबर में देश के मिनिस्‍टर के तौर पर अप्‍वाइंट किया गया था। इसका मकसद अल्बानिया की सार्वजनिक खरीद प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और भ्रष्टाचारमुक्त बनाना है। जनवरी में e-Albania प्लेटफॉर्म पर एक वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर लॉन्‍च की गई डिएला नागरिकों और व्यवसायों को सरकारी दस्तावेज हासिल करने में मदद कर रही है। यह एआई मिनिस्‍टर अल्बानिया की पारंपरिक पोशाक पहने एक महिला के रूप में दिखाई जाती है। पीएम रामा के अनुसार, डिएला को सभी पब्लिक पब्लिक टेंडर्स से मिले फैसले लेने की पूर्ण जिम्मेदारी दी गई है ताकि इन प्रक्रियाओं को 100 प्रतिशत भ्रष्टाचारमुक्त बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि हर पब्लिक फंड जो टेंडर प्रॉसेस में शामिल होगा, पूरी तरह पारदर्शी होगा और उसकी हर डिटेल सार्वजनिक तौर पर देखी जा सकेगी। 
Edited By: Navin Rangiyal
भारत की कीमत पर पाकिस्तान से दोस्ती नहीं, अमेरिका ने आतंकी देश को दिखाया आईना

भारत की कीमत पर पाकिस्तान से दोस्ती नहीं, अमेरिका ने आतंकी देश को दिखाया आईनाऑपरेशन सिंदूर में भारत से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान अमेरिका से दोस्ती की डींगें हांक रहा था, लेकिन अमेरिका ने उसे आईना दिखा दिया। अमेरिका ने बता दिया कि भारत उसके लिए कितना खास है। मार्को रुबियो ने शनिवार को कहा कि अमेरिका, पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहता है, लेकिन भारत की कीमत पर नहीं।

SIR की देशभर में कब होगी शुरुआत, चुनाव आयोग सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेगा खुलासा

SIR की देशभर में कब होगी शुरुआत, चुनाव आयोग सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेगा खुलासाचुनाव आयोग देशभर में एसआईआर (SIR) कब लागू करेगा। इस सवाल का जवाब चुनाव आयोग कल देगा। मीडिया खबरों के अनुसार चुनाव आयोग सोमवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में शाम 4.15 बजे एसआईआर को लेकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है।

JDU ने विधायक गोपाल मंडल समेत 5 नेताओं को फिर दिखाया पार्टी के बाहर का रास्ता

JDU ने विधायक गोपाल मंडल समेत 5 नेताओं को फिर दिखाया पार्टी के बाहर का रास्ताबिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जेडीयू (JDU) लगातार बागी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आज जेडीयू ने एक बार फिर बागी नेताओं को पार्टी से बाहर निकाला है। पार्टी ने इन नेताओं की सूची जारी की है। शनिवार को भी जेडीयू ने 11 नेताओं को पार्टी से बाहर निकाला था। इनमें से अधिकतर नेता NDA के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं।

पाकिस्‍तान ने सलमान खान को बताया आतंकी, जा‍निए क्‍या है बौखलाहट की वजह

पाकिस्‍तान ने सलमान खान को बताया आतंकी, जा‍निए क्‍या है बौखलाहट की वजहSalman Khan News : सऊदी अरब में आयोजित 'जॉय फोरम 2025' (Joy Forum 2025) के दौरान बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के एक बयान से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए सलमान खान को एंटी-टेररिज्म एक्ट (1997) के तहत आतंकी घोषित कर दिया। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर उन्हें 'फोर्थ शेड्यूल' में शामिल कर लिया। फोरम में सलमान ने बलूचिस्तान और पाकिस्तान पर अपनी राय रखी थी। पाकिस्तान सरकार के इस कदम से भारतीय सोशल मीडिया पर आक्रोश फैल गया है।

झारखंड के अस्पताल में बड़ी लापरवाही, 7 बच्चों को चढ़ाया HIV संक्रमित खून

झारखंड के अस्पताल में बड़ी लापरवाही, 7 बच्चों को चढ़ाया HIV संक्रमित खूनJharkhand news in hindi : पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया से जूझ रहे 7 बच्चों को रक्त चढ़ाने के बाद HIV पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया। संक्रमित रक्त चढ़ाने से मासूमों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। झारखंड हाईकोर्ट ने इस घटना की गंभीरता को देखते हुए इसे स्वतः संज्ञान लिया और स्वास्थ्य सचिव व सिविल सर्जन से जवाब मांगा है।

ग़ाज़ा : फिलिस्तीनी आबादी ने झेली है 'अकल्पनीय पीड़ा', आपात आश्रय व्यवस्था के लिए प्रयास

ग़ाज़ा : फिलिस्तीनी आबादी ने झेली है 'अकल्पनीय पीड़ा', आपात आश्रय व्यवस्था के लिए प्रयाससंयुक्त राष्ट्र और उसके साझेदार संगठन ग़ाज़ा पट्टी में फिलिस्तीनी आबादी तक जीवनरक्षक सहायता पहुंचाने में तेजी ला रहे हैं, मगर मानवीय सहायता मार्ग पर थोपी गई पाबन्दियों और विशाल आवश्यकताओं की वजह से इन प्रयासों में जटिलताएं बनी हुई हैं। यूएन एजेंसी प्रमुख ऐमी पोप ने क्षोभ व्यक्त किया कि ग़ाज़ा में लोगों में अकल्पनीय पीड़ा को सहन किया है। ग़ाज़ा में 90 फ़ीसदी से अधिक आबादी विस्थापित होने का अनुमान है और इस वजह विशाल स्तर पर आश्रय सम्बन्धी सामान की आवश्यकता है।

ATM से कैसे निकलेगी EPF की राशि, इससे क्या होगा मेंबर्स को फायदा

ATM से कैसे निकलेगी EPF की राशि, इससे क्या होगा मेंबर्स को फायदाEPF withdrawal process from ATM: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) जल्द ही अपने करोड़ों सदस्यों को बहुत ही बड़ी सुविधा उपलब्ध करवाने जा रहा है। इस योजना के लागू होने के बाद EPFO मेंबर अपने PF अकाउंट से सीधे पैसा निकाल सकेंगे। दरअसल, भविष्यनिधि संगठन ने 'EPFO 3.0' नामक एक नए डिजिटल प्लेटफॉर्म की योजना बनाई है

फर्जी लेफ्टिनेंट बन किया लेडी डॉक्टर से रेप, होश आया तो निकला डिलिवरी ब्‍वॉय, इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती

फर्जी लेफ्टिनेंट बन किया लेडी डॉक्टर से रेप, होश आया तो निकला डिलिवरी ब्‍वॉय, इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्तीडिलिवरी ब्वॉय फर्जी लेफ्टिनेंट फिर महिला डॉक्टर से रेप किया। दिल्ली में यह सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला डॉक्टर की डिलिवरी ब्वॉय से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी। जहां एक डिलिवरी ब्वॉय ने फर्जी लेफ्टिनेंट बनकर एक महिला डॉक्टर को जाल में फंसाया। फिर उसके साथ रेप किया।

Cyclone Montha : चक्रवात मोंथा बनेगा खतरनाक, 100 KM की गति से चलेंगी हवाएं, कई राज्‍यों में अलर्ट

Cyclone Montha : चक्रवात मोंथा बनेगा खतरनाक, 100 KM की गति से चलेंगी हवाएं, कई राज्‍यों में अलर्टCyclone Montha News : बंगाल की खाड़ी में बना गहरे दबाव का क्षेत्र अब एक खतरनाक चक्रवाती तूफान 'मोंथा' में बदल रहा है। इस चक्रवात को 'मोंथा' (Montha) नाम दिया गया है। सोमवार तड़के तूफान पिछले 3 घंटों में 16 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ा। यह चक्रवाती तूफान 28 अक्टूबर को गंभीर चक्रवात के रूप में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के पास तट से टकरा सकता है। तूफान को लेकर सरकार अलर्ट पर है।

MP में ब्राह्मणों पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, सस्पेंड हुई महिला कांस्टेबल

MP में ब्राह्मणों पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, सस्पेंड हुई महिला कांस्टेबलमध्यप्रदेश में एक महिला कांस्टेबल अंजू देवी जायसवाल ने ड्यूटी के दौरान ब्राह्मणों के खिलाफ अश्लील टिप्पणी की थी। पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी ने वायरल वीडियो के आधार पर महिला कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। घटना 24 अक्टूबर को एक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हुई थी, जहां अंजू ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया था।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
