प्रेग्‍नेंट है AI Minister डिएला, 83 बच्चों को देंगी जन्‍म, अल्बानिया के PM के बयान से पूरी दुनिया में हड़कंप

ये एआई का दौर है। हर तरफ एआई से काम और उसकी क्रिएटिविटी की चर्चा है। लेकिन हाल ही में अल्‍बानिया के पीएम का एक ऐसा बयान आया है, जिससे पूरी दुनिया में हलचल है। दरअसल, अल्बानिया के पीएम का ये हैरान करने वाला बयान पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने बयान दिया है कि AI मिनिस्‍टर डिएला प्रेग्‍नेंट हैं और वे 83 बच्चों को जन्‍म देने वाली हैं। इनमें से हर एक बच्चा संसद सत्रों में भाग लेने वाले सांसदों के लिए एक असिस्‍टेंट के तौर पर काम करेगा। ये बच्चे हर सत्र की कार्यवाही का रिकॉर्ड रखेंगे।उन्होंने कहा कि इन एआई बच्चों का काम संसद के सत्रों में सांसदों की सहायता और कार्यवाही का रिकॉर्ड रखना होगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि ये एआई असिस्टेंट 2026 तक पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएंगे और सांसदों की मदद करेंगे।: अल्बानिया के प्रधानमंत्री ने एडी रामा ने यह बयान जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आयोजित ग्‍लोबल डायलॉग में कही। उन्‍होंने ऐलान किया है कि अल्बानिया की पहली एआई मिनिस्‍टर डिएला प्रेग्‍नेंट हैं। रामा ने यह अजीबोगरीब ऐलान किया और साथ ही यह भी कहा कि डिएला जल्द ही 83 एआई 'बच्चों' को जन्म देगी। सिर्फ इतना ही नहीं उनका कहना था कि इन बच्‍चों में से ही एक बच्‍चा हर एक देश की सत्तारूढ़ सोशलिस्ट पार्टी के सांसद का प्रतिनिधित्व करेगा।पीएम रामा ने कहा, 'आज हमने डिएला के साथ एक बड़ा रिस्‍क उठाया और हमने बहुत अच्छा किया। तो आपको बता दें कि डिएला गर्भवती है, और वह 83 बच्चों को जन्म देने वाली है। ये बच्चे हर सत्र की कार्यवाही का रिकॉर्ड रखेंगे और सांसदों को सुझाव भी देंगे। इन सभी बच्‍चों के पास अपनी मां का ज्ञान होगा। उनका कहना था कि संसद में अगर कोई सांसद कुछ मिस कर देता है तो ये उसकी मदद करेंगे।पीएम रामा ने उम्मीद जताई कि यह एआई सिस्‍टम साल 2026 तक पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। उन्होंने बताया कि ये एआई असिस्टेंट कैसे काम करेंगे। उन्‍होंने कहा, 'उदाहरण के तौर पर अगर आप कॉफी पीने चले जाएं और वापस आना भूल जाएं तो यह ‘बच्चा' आपको बताएगा कि जब आप सदन में नहीं थे तब क्या कहा गया और किसका जवाब आपको देना चाहिए। अगर आप मुझे अगली बार इनवाइट करेंगे तो आपके पास डिएला के इन 83 ‘बच्चों' के लिए 83 स्क्रीन होंगी'डिएला यानी 'सूरज' और उसको सितंबर में देश के मिनिस्‍टर के तौर पर अप्‍वाइंट किया गया था। इसका मकसद अल्बानिया की सार्वजनिक खरीद प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और भ्रष्टाचारमुक्त बनाना है। जनवरी में e-Albania प्लेटफॉर्म पर एक वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर लॉन्‍च की गई डिएला नागरिकों और व्यवसायों को सरकारी दस्तावेज हासिल करने में मदद कर रही है। यह एआई मिनिस्‍टर अल्बानिया की पारंपरिक पोशाक पहने एक महिला के रूप में दिखाई जाती है। पीएम रामा के अनुसार, डिएला को सभी पब्लिक पब्लिक टेंडर्स से मिले फैसले लेने की पूर्ण जिम्मेदारी दी गई है ताकि इन प्रक्रियाओं को 100 प्रतिशत भ्रष्टाचारमुक्त बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि हर पब्लिक फंड जो टेंडर प्रॉसेस में शामिल होगा, पूरी तरह पारदर्शी होगा और उसकी हर डिटेल सार्वजनिक तौर पर देखी जा सकेगी।Edited By: Navin Rangiyal