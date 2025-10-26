रविवार, 26 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: वॉशिंगटन , रविवार, 26 अक्टूबर 2025 (08:09 IST)

कनाडा पर भारी पड़ी विज्ञापन पर ट्रंप की नाराजगी, लगा 10 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ

Trump Tariff Canada
Trump Tariff Canada : कनाडा को एक विज्ञापन पर अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी खासी महंगी पड़ गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कनाडा पर 10 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाने का एलान किया। ALSO READ: क्‍या वेनेजुएला पर होगा हमला, अमेरिका ने तैनात किए युद्धपोत, राष्ट्रपति मादुरो ने भी उतारी सेना
 
यह फैसला कनाडा के ओंटारियो प्रांत के एक विज्ञापन के बाद लिया गया जिसमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और रिपब्लिकन नेता रोनाल्ड विलसन रीगन की आवाज है और वो इसमें अमेरिका के अंदर विदेशी वस्तुओं पर टैरिफ लगाए जाने की आलोचना करते हुए दिख रहे हैं। 
 
शनिवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने इस विज्ञापन को धोखाधड़ी बताया और कनाडा के अधिकारियों की आलोचना की कि उन्होंने इसे वर्ल्ड सिरीज बेसबॉल चैम्पियनशिप से पहले नहीं हटाया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, 'तथ्यों की गलत प्रस्तुति और इस विरोधी क़दम के कारण मैं कनाडा पर लगने वाले टैरिफ में दस फीसदी की अतिरिक्त बढ़ोतरी कर रहा हूं।'
इससे पहले ट्रंप ने गुरुवार को दावा किया था कि कनाडा के एक टीवी चैनल के विज्ञापन पर अमेरिका के टैरिफ का विरोध किया जा रहा है। इस विज्ञापन को 'घटिया हरकत' बताकर ट्रंप ने कनाडा के साथ टैरिफ को लेकर सभी व्यापारिक बातचीत को खत्म कर दिया। ALSO READ: कनाडा के विज्ञापन पर क्‍यों भड़के ट्रंप, टैरिफ पर बंद की सभी वार्ता, बोले- ये घटिया हरकत...
 
उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में कहा था कि रोनाल्ड रीगन फाउंडेशन ने अभी घोषणा की है कि कनाडा ने धोखे से एक विज्ञापन का इस्तेमाल किया है, जो FAKE है, जिसमें रोनाल्ड रीगन टैरिफ के बारे में नेगेटिव बातें कर रहे हैं।
