शनिवार, 25 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. Will America attack Venezuela
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: वॉशिंगटन , शनिवार, 25 अक्टूबर 2025 (16:24 IST)

क्‍या वेनेजुएला पर होगा हमला, अमेरिका ने तैनात किए युद्धपोत, राष्ट्रपति मादुरो ने भी उतारी सेना

Will America attack Venezuela
America-Venezuela Tension Update News : अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों देश युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। अमेरिका ने कैरेबियन सागर में 10 हजार सैनिकों और करीब दर्जनों एयरक्रॉफ्ट कैरियर व युद्धपोतों की तैनाती करके युद्ध की आशंका को और बढ़ा दिया है। अमेरिका की युद्ध तैयारियों के जवाब में राष्ट्रपति मादुरो ने भी वार रूम में बैठक की। अब जवाब में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने भी रूसी हथियारों की तैनाती कर दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लैटिन अमेरिका में सैन्य हलचलें तब बढ़ाई हैं, जब पिछले 3 दिनों में अमेरिका ने कैरेबियन सागर में कई तथाकथित ड्रग तस्करी वाली नावों को हवाई हमले में उड़ा दिया।

कैरेबियन सागर में हजारों अमेरिकी सैनिकों के अलावा कई विमानवाहक पोत, लड़ाकू जेट्स और मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स सब कुछ वेनेजुएला के उत्तरी तट के सामने आ गए हैं। इस पर मादुरो ने गरजते हुए कहा, हम झुकेंगे नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार निकोलस मादुरो के नेतृत्व वाली वेनेजुएलाई सरकार पर नशा तस्करों को शरण देने का आरोप लगाता रहा है।
विवाद को हवा तब मिली, जब ड्रग तस्करी का केंद्र मानते हुए ट्रंप की सरकार ने वेनेजुएला को नार्को-टेरर कार्टेल घोषित कर दिया। वहीं मादुरो का आरोप है कि राष्ट्रपति ट्रंप वेनेजुएला की सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, इसलिए वह ऐसे आरोप लगा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उनके कदम वेनेजुएला में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए हैं, लेकिन अमेरिका की सैन्य तैयारियों का पैमाना कुछ और ही संकेत देता है।

वेनेजुएला ने कहा है कि उसके 5000 से ज्यादा एंटी-एयरक्राफ्ट मिसाइल देश के अलग अलग हिस्से में अमेरिका के लड़ाकू विमानों को मारने के लिए तैयार हैं। वेनेजुएला और अमेरिका में तनाव को चरम पर पहुंचते देखकर संयुक्त राष्ट्र में भी खलबली मच गई।
संयुक्त राष्ट्र ने अपने संदेश में दोनों पक्षों को बातचीत की पेशकश की। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने भी इन हमलों को अंतरराष्‍ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है और जान गंवाने वाले लोगों की मौत को 'हत्या' बताया है। वहीं मादुरो सरकार ने कहा है कि वह अमेरिका की तरफ से सरकार गिराने के किसी भी प्रयास का कड़ा जवाब देगी।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

अफगानिस्तान ने उठाया भारत जैसा कदम, पानी के लिए तरस जाएगा पाकिस्तान

अफगानिस्तान ने उठाया भारत जैसा कदम, पानी के लिए तरस जाएगा पाकिस्तानAfghanistan will stop Kunar River water: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी तनाव के मद्देनजर तालिबान सरकार ने भी भारत जैसा कदम उठाया है। अफगानिस्तान सरकार ने कुनार नदी पर बांध बनाने की अपनी योजना की घोषणा की है। इसके चलते पाकिस्तान में पानी के प्रवाह पर रोक लग सकती है।

यूएन में सबकुछ ठीक नहीं, जयशंकर ने पाकिस्तान पर साधा जमकर निशाना

यूएन में सबकुछ ठीक नहीं, जयशंकर ने पाकिस्तान पर साधा जमकर निशानाExternal Affairs Minister S Jaishankar: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर जोर देते हुए शुक्रवार को कहा कि इनके अभाव में वैश्विक निकाय का कामकाज ‘अवरुद्ध’ हो गया है। भारत के विदेशमंत्री एस जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।

चूहे के कारण लगी प्रवेश के पेंटहाउस में आग, लेकिन स्‍मार्ट लॉक की वजह से गई जान, कितना खतरनाक है ये लॉक सिस्‍टम

चूहे के कारण लगी प्रवेश के पेंटहाउस में आग, लेकिन स्‍मार्ट लॉक की वजह से गई जान, कितना खतरनाक है ये लॉक सिस्‍टमहवा भी नहीं जा सकती थी पेंटहाउस में, फिर कैसे आ गए चूहे और लगी आग

आगरा में जुगाड़ की आतिशबाजी, जीवन पर पड़ी भारी, हादसे का CCTV आया सामने

आगरा में जुगाड़ की आतिशबाजी, जीवन पर पड़ी भारी, हादसे का CCTV आया सामनेFireworks incident case : आगरा के किरावली क्षेत्र के अभुआपुरा गांव में इस बार रोशनी पर्व पर अंधेरी छाया पड़ गई, यहां जुगाड़ के पटाखे के चक्कर में एक छात्र की मौत है गई। खुशियों के दीप के बीच सन्नाटा और चीखें गूंज उठीं। जहां हर घर में दीप जल रहे थे, वहीं एक घर का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। वहीं हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया है।

ग़ाज़ा युद्धविराम एक 'जीवन रेखा' मगर वहां के अस्पताल अब भी जर्जर

ग़ाज़ा युद्धविराम एक 'जीवन रेखा' मगर वहां के अस्पताल अब भी जर्जरविश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुखिया डॉक्टर टैड्रॉस ऐडहेनॉम घेबरेयेसस ने आगाह किया है कि ग़ाज़ा में युद्धविराम की नाज़ुक स्थिति के बावजूद, वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था जर्जर अवस्था में है, जहां लाखों लोग अब भी तत्काल चिकित्सा और मानवीय ज़रूरतों का सामना कर रहे हैं। डॉक्टर टैड्रॉस ने युद्ध में ठहराव का स्वागत किया, लेकिन कहा कि संकट अभी ख़त्म नहीं हुआ है और ज़रूरतें बहुत अधिक हैं।

और भी वीडियो देखें

क्‍या वेनेजुएला पर होगा हमला, अमेरिका ने तैनात किए युद्धपोत, राष्ट्रपति मादुरो ने भी उतारी सेना

क्‍या वेनेजुएला पर होगा हमला, अमेरिका ने तैनात किए युद्धपोत, राष्ट्रपति मादुरो ने भी उतारी सेनाAmerica-Venezuela Tension Update News : अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों देश युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। अमेरिका ने कैरेबियन सागर में 10 हजार सैनिकों और करीब दर्जनों एयरक्रॉफ्ट कैरियर व युद्धपोतों की तैनाती करके युद्ध की आशंका को और बढ़ा दिया है। अमेरिका की युद्ध तैयारियों के जवाब में राष्ट्रपति मादुरो ने भी वार रूम में बैठक की। अब जवाब में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने भी रूसी हथियारों की तैनाती कर दी है।

सातारा डॉक्टर सुसाइड केस, किसके दबाव में थी डॉक्टर संपदा, रेप का आरोपी SI गोपाल अब भी फरार

सातारा डॉक्टर सुसाइड केस, किसके दबाव में थी डॉक्टर संपदा, रेप का आरोपी SI गोपाल अब भी फरारSatara doctor Sampada suicide case: सातारा जिले में फलटन के सरकारी अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर संपदा मुंडे के सुसाइड मामले से जुड़ी परतें एक एक कर खुल रही हैं। परिजनों के मुताबिक संपदा पर गलत रिपोर्ट तैयार करने के लिए पुलिस और राजनीतिक दबाव था। डॉक्टर की आत्महत्या के पीछे धमकी, मानसिक तनाव, दुष्कर्म जैसे कारण बताए जा रहे हैं।

एक गलत अक्षर का बहुत महंगा झटका : साइबर अपराध पर लगाम के लिए नए नियम

एक गलत अक्षर का बहुत महंगा झटका : साइबर अपराध पर लगाम के लिए नए नियमसाइबर अपराधियों को अक्सर दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ देशों में सक्रिय संगठित अपराध स्थलों से काम करते हुए पकड़ा गया है। साइबर अपराधियों को अक्सर दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ देशों में सक्रिय संगठित अपराध स्थलों से काम करते हुए पकड़ा गया है। कुछ देशों में साइबर अपराध अब भी स्पष्ट रूप से 'साइबर अपराध' की क़ानूनी परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते हैं और अन्तरराष्ट्रीय क़ानूनी सहयोग के तंत्रों का अभाव है, मगर साइबर अपराध तो तेज़ी से बढ़ रहा है।

इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट खिलाड़ियों से छेड़छाड़, आरोपी अकील गिरफ्तार, CCTV कैमरे में कैद हुआ आरोपी

इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट खिलाड़ियों से छेड़छाड़, आरोपी अकील गिरफ्तार, CCTV कैमरे में कैद हुआ आरोपीइंदौर में एक शख्‍स ने आस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की दो खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दे डाला। दोनों खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्‍लेयर हैं। घटना विजय नगर में स्‍थित होटल रेडिसन ब्‍लू के पास हुई। दोनों प्‍लेयर्स पैदल ही कैफे की तरफ जा रहीं थी, इसी दौरान दोनों खिलाड़ियों को बाइक सवार मनचले ने न सिर्फ छेड़ा, बल्कि उन्हें गलत तरीके से छुआ भी।

मुशर्रफ ने अमेरिका को सौंप दी थी परमाणु हथियारों की चाबी, पूर्व CIA अफसर का खुलासा

मुशर्रफ ने अमेरिका को सौंप दी थी परमाणु हथियारों की चाबी, पूर्व CIA अफसर का खुलासाPakistan nuclear weapons : पूर्व सीआईए अधिकारी जॉन किरियाको ने दावा किया कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका को अरबों डॉलर के बदले परमाणु हथियारों की चाबी सौंप दी थी। इससे बदले पाकिस्तान को लाखों डॉलर मिले थे। उन्होंने कहा कि 2002 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की आशंका थी।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

छठ पूजा

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com