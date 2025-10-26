रविवार, 26 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. trump red carpet dance in malaysia
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: कुआलालंपुर , रविवार, 26 अक्टूबर 2025 (14:30 IST)

मलेशिया में रेड कार्पेट पर नाचे ट्रंप, वायरल हुआ वीडियो

trump dance
Donald Trump news in hindi : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रविवार सुबह मलेशिया के दौरे पर पहुंचे। ट्रंप ने रेड कॉर्पेट पर स्थानीय कलाकारों के साथ डांस किया। कुआलालंपुर में ट्रंप की मौजूदगी में थाईलैंड और कंबोडिया ने सैन्य संघर्ष को खत्म करने के लिए शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। ALSO READ: कतर के अमीर ने क्यों नहीं उड़ने दिया ट्रंप का विमान, एयरफोर्स वन पर जा पहुंचे
 
ट्रंप का एयरफोर्स वन विमान आज सुबह कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर उतरा। यहां मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने रेड कार्पेट पर उनका स्वागत किया। वह 2017 के बाद पहली बार आसियान सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है। इसमें 10 देश शामिल होंगे। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर इस सम्मेलन का हिस्सा होंगे। 
 
अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने कहा कि जिसे लोग असंभव मान रहे थे, उसे उन्होंने संभव कर दिखाया है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक मंदिर विवाद को लेकर 5 दिनों तक जंग चली थी, जिसमें 48 लोगों की मौत हुई थी। इसे खत्म करने में ट्रंप का बड़ा रोल था। थाईलैंड ने घोषणा की है कि वह 18 कंबोडियाई सैनिकों को रिहा करेगा। इन्हें सीमा विवाद के दौरान हिरासत में लिया गया था।
 
अमेरिकी राष्‍ट्रपति ट्रंप आज मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। उन्होंने आज ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा से मुलाकात की। इस दौरान ट्रंप का रुख नरम नजर आया।
edited by : Nrapendra Gupta 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

क्या हुआ था 2011 में चांदी का हाल? क्या सोना-चांदी खरीदने का यह सही समय है

क्या हुआ था 2011 में चांदी का हाल? क्या सोना-चांदी खरीदने का यह सही समय हैGold and Silver Prices fall after Diwali: वैश्विक स्तर पर शांति की बढ़ती उम्मीदों और त्योहारी सीजन खत्म होने के बाद सोने और चांदी के दामों में जिस तरह से उच्चतम स्तर से बड़ी गिरावट देखने में आई है, उसने निवेशकों के कान खड़े कर दिए हैं। मुनाफा वसूली के साथ ही डॉलर की मजबूती भी सोने चांदी की कीमतों में गिरावट की वजह बनी।

क्‍या वेनेजुएला पर होगा हमला, अमेरिका ने तैनात किए युद्धपोत, राष्ट्रपति मादुरो ने भी उतारी सेना

क्‍या वेनेजुएला पर होगा हमला, अमेरिका ने तैनात किए युद्धपोत, राष्ट्रपति मादुरो ने भी उतारी सेनाAmerica-Venezuela Tension Update News : अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों देश युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। अमेरिका ने कैरेबियन सागर में 10 हजार सैनिकों और करीब दर्जनों एयरक्रॉफ्ट कैरियर व युद्धपोतों की तैनाती करके युद्ध की आशंका को और बढ़ा दिया है। अमेरिका की युद्ध तैयारियों के जवाब में राष्ट्रपति मादुरो ने भी वार रूम में बैठक की। अब जवाब में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने भी रूसी हथियारों की तैनाती कर दी है।

ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ करने वाला चंद घंटों में गिरफ्तार, CM डॉ. यादव बोले- महिला सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ करने वाला चंद घंटों में गिरफ्तार, CM डॉ. यादव बोले- महिला सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहींमध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में ऑस्ट्रेलिया की 2 महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ करने वाले को इंदौर प्रशासन ने चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया। इंदौर पुलिस ने आरोपी पर सख्त कार्रवाई की है। इंदौर पुलिस का कहना है कि इस मामले में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के सुरक्षा अधिकारी ने शिकायत की थी। शिकायत में अधिकारी ने बताया कि छेड़छाड़ दो महिला क्रिकेटरों के साथ हुई।

चिकोटी काटी, कोहनी मारी, Nitin Gadkari के सामने लड़ पड़ीं 2 महिला अधिकारी, वीडियो वायरल

चिकोटी काटी, कोहनी मारी, Nitin Gadkari के सामने लड़ पड़ीं 2 महिला अधिकारी, वीडियो वायरलमहाराष्ट्र के नागपुर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सामने ऐसी घटना हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान बैठने को लेकर 2 महिला अधिकारी भिड़ गईं। नागपुर के रोजगार मेले के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में 2 महिला उच्चाधिकारियों के बीच का विवाद सार्वजनिक हो गया।

Punjab : माता-पिता ने नशे के लिए 6 महीने के बच्चे को कबाड़ी को बेचा, पंजाब का है मामला

Punjab : माता-पिता ने नशे के लिए 6 महीने के बच्चे को कबाड़ी को बेचा, पंजाब का है मामलापंजाब के मानसा में नशे के आदी एक माता-पिता ने नशा करने के लिए अपने 6 महीने के बच्चे को कबाड़ी को बेच दिया। मामले का पता तब चला जब बच्चे की मौसी ने पुलिस से संपर्क किया और पूरी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने बच्चे को बरामद कर लिया और बच्चा बेचने वाले और खरीदने वाले परिवार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

और भी वीडियो देखें

Weather Update : मौसम ने फिर ली करवट, छठ पर्व पर किन राज्‍यों में होगी बारिश, MP के कई हिस्‍सों में झमाझम

Weather Update : मौसम ने फिर ली करवट, छठ पर्व पर किन राज्‍यों में होगी बारिश, MP के कई हिस्‍सों में झमाझमWeather Update News : बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन (अवदाब) के सक्रिय होने से देश के कई राज्‍यों में बारिश का नया दौर शुरू हो गया है। इस दौरान मध्य प्रदेश के इंदौर, देवास और राजधानी भोपाल में बारिश हो रही है। प्रदेश में बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और बारिश के आसार हैं। दक्षिण भारत में चक्रवात का खतरा बना हुआ है। ऐसे में लगता है छठ महापर्व पर कई राज्यों में मौसम खलल डाल सकता है।

कतर के अमीर ने क्यों नहीं उड़ने दिया ट्रंप का विमान, एयरफोर्स वन पर जा पहुंचे

कतर के अमीर ने क्यों नहीं उड़ने दिया ट्रंप का विमान, एयरफोर्स वन पर जा पहुंचेTrump airforce one : अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान मलेशिया शिखर सम्मेलन के रास्ते में ईंधन भरवाने के लिए कतर में रुका था। तभी कतर के अमीर ने ट्रंप के उड़ान को रोक दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप से मुलाकात होने के बाद ही वे एयरफोर्स वन उड़ान भरने की इजाजत देंगे।

उत्तराखंड में वाहनों पर लगेगा ग्रीन टैक्स, किस वाहन पर लगेगा कितना Tax?

उत्तराखंड में वाहनों पर लगेगा ग्रीन टैक्स, किस वाहन पर लगेगा कितना Tax?Green Tax news in hindi : उत्तराखंड सरकार ने राज्य के बाहरी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का फैसला किया है। कार पर 80 रुपए, डिलीवरी वैन पर 250 रुपए, भारी वाहनों पर 120 रुपए, बस पर 140 रुपए और ट्रक पर आकार के अनुसार 140 रुपए से लेकर 700 रुपए तक ग्रीन टैक्स लगेगा।

छठ पर्व, वंदे मातरम् से लेकर गारबेज कैफे तक मन की बात में क्या बोले पीएम मोदी?

छठ पर्व, वंदे मातरम् से लेकर गारबेज कैफे तक मन की बात में क्या बोले पीएम मोदी?PM Modi Mann ki Baat : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण में छठ पर्व, वंदे मातरम् से लेकर कोरापुट की कॉफी, अम्बिकापुर के गारबेज कैफे और धोलेरा में मैंग्रोव मुहिम तक कई बातों का जिक्र किया। जानिए क्या बोले पीएम मोदी?

LIVE: मन की बात में मोदी बोले, छठ पर्व को बताया एकता का प्रतिबिंब

LIVE: मन की बात में मोदी बोले, छठ पर्व को बताया एकता का प्रतिबिंबLatest News Today Live Updates in Hindi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने छठ पर्व को एकता का प्रतिबिंब बताया। पल पल की जानकारी...

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

छठ पूजा

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com