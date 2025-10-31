शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025 (11:31 IST)

Weather Update : चक्रवात मोंथा ने कई राज्यों में बरसाया पानी, ठंड और बारिश से बढ़ाई परेशानी

Weather Update : कमजोर पड़ने के बाद भी चक्रवात मोंथा कई राज्यों में भारी तबाही मचा रहा है। वहीं अरब सागर के पूर्व-मध्य भाग में एक और निम्न दबाव का क्षेत्र सक्रिय हो गया है। नेपाल में चक्रवात मोंथा के असर से लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्यप्रदेश में कई स्थानों पर बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई है। इन राज्यों में ठंड बढ़ने और बारिश गिरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई।
 
पूर्व-मध्य अरब सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र बीते छह घंटों में पश्चिम की ओर 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ा है और अगले 36 घंटे तक इस ओर ही बढ़ेगा।
 
नेपाल में बाढ़ का अलर्ट : कोशी, मधेश और बागमती प्रांतों की नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ने के बाद नेपाली मौसम विभाग ने 26 जिलों में बाढ़ और भूस्खलन का अलर्ट जारी किया है। लोगों से सतर्क रहने और नदी किनारे के इलाकों से दूर रहने की अपील की गई है।
 
आंध्र में चर्च में फंसे 15 लोगों बचाया : आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ से नेल्लोर, बापटल और प्रकाशम सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। तूफान की वजह से राज्य को करीब 5,265 करोड़ का नुकसान हुआ है। सीएम नायडू ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बापतला जिले के एक स्थानीय चर्च में फंसे 15 लोगों को चक्रवात मोंथा के दौरान सुरक्षित बचा लिया गया। मुख्यमंत्री नायडू ने बचावकर्मियों की सराहना की और बचाव अभियान से जुड़ा एक वीडियो भी साझा किया। वीडियो में लोग कमर तक पानी में फंसे दिखे, जिन्हें रस्सी की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया।
राजस्थान के 13 जिलों में बारिश का अलर्ट : राजस्थान के जयपुर, अलवर, करौली सहित कई जिलों में गुरुवार को तेज बूंदाबांदी हुई। इससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। बीसलपुर बांध का दूसरा गेट भी दो मीटर खोल दिया गया। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के 13 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है।
 
बिहार भी मोंथा का असर : चक्रवाती तूफान मोंथा की वजह से बिहार में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। पटना, औरंगाबाद, बक्सर और भागलपुर में गुरुवार को बारिश हुई। मौसम विज्ञान ने आज भी राज्य के 25 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई है।
पूर्वांचल में बारिश का अलर्ट : उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में तूफान का असर 1 नवंबर तक रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के 31 जिलों में आज गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। बेमौसम बारिश से धान और आलू की खड़ी फसलों को नुकसान हो सकता है।
