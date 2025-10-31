शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. PM Modi attacks congress on National Unity Day
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :केवड़िया , शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025 (10:49 IST)

राष्‍ट्रीय एकता दिवस पर पीएम मोदी बोले, कांग्रेस हमेशा आतंकवाद के आगे नतमस्तक रही

modi
PM Modi on National Unity Day : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्‍ट्रीय एकता दिवस पर केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी  से अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस की लचर नीतियों के कारण कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चला गया। पाकिस्तान ने आतंकवाद को हवा दी, स्टेट स्पांसर्ड टेरोरिज्म की कश्मीर और देश को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन, फिर भी कांग्रेस हमेशा आतंकवाद के आगे नतमस्तक रही। 
 
उन्होंने सरदार पटेल की 150वीं जयंती के ऐतिहासिक अवसर कहा कि हर ऐसी बात जो देश की एकता को कमजोर करती है। हर देशवासी को उससे दूर रहना है। ये राष्ट्रीय कर्तव्य है, ये सरदार साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है। यही आज देश की जरूरत है। यही आज एकता दिवस का हर भारतीय के लिए संदेश भी है, संकल्प भी है।
 
पीएम मोदी ने कहा कि आज देश की एकता और आंतरिक सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा घुसपैठियों से भी है। देश के भीतर दशकों से विदेशी घुसपैठिए आते रहे, वो देश के संसाधनों पर कब्जा करते रहे, डेमोग्राफी का संतुलन बिगाड़ते रहे, देश की एकता दांव पर लगाते रहे। लेकिन, पुरानी सरकारें इतनी बड़ी समस्या पर आंखें मूंदे रही। वोटबैंक की राजनीति के लिए राष्ट्र की सुरक्षा को जान-बूझकर खतरे में डाला गया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इनको लगता है कि देश एक बार टूट गया, आगे भी टूटता रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि, सच्चाई ये है कि अगर देश की सुरक्षा और पहचान खतरे में आएगी, तो हर व्यक्ति खतरे में आएगा। इसलिए हमें आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर संकल्प लेना है कि हम भारत में रह रहे हर घुसपैठिए को बाहर निकालकर ही रहेंगे।

उन्होंने कहा कि एकता, राष्ट्र और समाज के अस्तित्व का आधार होती है। जब तक समाज में एकता है, राष्ट्र की अखंडता सुरक्षित है। इसलिए विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, हमें देश की एकता तोड़ने वाले हर षड्यंत्र को विफल बनाना होगा, एकता की ताकत से विफल बनाना होगा।
edited by : Nrapendra Gupta 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

मुंबई किडनैपिंग कांड का सच, 17 बच्चों को बंधक बनाने और रोहित आर्य के एनकाउंटर की सनसनीखेज कहानी

मुंबई किडनैपिंग कांड का सच, 17 बच्चों को बंधक बनाने और रोहित आर्य के एनकाउंटर की सनसनीखेज कहानीमुंबई में राहुल आर्या द्वारा बच्चों को बंधक बनाए जाने और फिर उसके एनकाउंटर पर विवाद खड़ा हो गया है। मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। ऑडिशन के बहाने 17 बच्चों को बंधक बना लिया। बच्चों को बचाने के दौरान पुलिस फायरिंग में उसे गोली लगी थी और जब उसे अस्पताल में ले जाया गया तो वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया।

CBSE Borad Exam Datesheet 2026 : सीबीएसई ने जारी की 10वीं-12 वीं के बोर्ड परीक्षा डेटशीट, जानिए क्या है तारीख

CBSE Borad Exam Datesheet 2026 : सीबीएसई ने जारी की 10वीं-12 वीं के बोर्ड परीक्षा डेटशीट, जानिए क्या है तारीखCBSE ने घोषणा की है कि 2026 में 10वीं और बारहवीं दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होंगी। 2026 में, CBSE, NEP-2020 में की गई सिफारिशों के अनुसार 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करेगा। सीबीएसई की अधिसूचना के अनुसार कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में आयोजित होंगी।

Jio यूजर्स को बड़ा तोहफा, 35100 की कीमत का Google AI Pro का एक्सेस मिलेगा फ्री

Jio यूजर्स को बड़ा तोहफा, 35100 की कीमत का Google AI Pro का एक्सेस मिलेगा फ्रीReliance Jio News : रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (RIL) और गूगल ने आज एक बड़ी रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। जिसके तहत दोनों कंपनियां मिलकर भारत में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग को तेज़ी से बढ़ाएंगी। इस साझेदारी की सबसे बड़ी खासियत है, जियो यूजर्स को 18 महीनों के लिए Google AI Pro प्लान का मुफ़्त एक्सेस मिलेगा। इस ऑफर की कीमत करीब 35100 रुपए प्रति यूज़र है।

भारत के आगे फिर झुके Donald Trump, चाबहार पोर्ट पर दी 6 महीने की छूट

भारत के आगे फिर झुके Donald Trump, चाबहार पोर्ट पर दी 6 महीने की छूटविदेश मंत्रालय (MEA) ने गुरुवार को बताया कि अमेरिका ने ईरान के चाबहार बंदरगाह पर अमेरिकी प्रतिबंधों से भारत को छूट दी है। यह छूट 6 महीने के लिए है। कुछ घंटों पहले ही ट्रंप ने चीन के साथ कई समझौते किए हैं और बीजिंग पर लगा टैरिफ भी 10 प्रतिशत कम कर दिया है। व्यापार समझौता संपन्न करने के लिए अमेरिकी पक्ष के साथ बातचीत जारी हैं और ये चर्चाएं जारी रहेंगी।

राहुल गांधी पर बरसे तेजप्रताप, कहा उन्हें छठ के बारे कुछ नहीं पता

राहुल गांधी पर बरसे तेजप्रताप, कहा उन्हें छठ के बारे कुछ नहीं पताTejPratap attacks Rahul Gandhi : तेजप्रताप यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें छठ के बारे में कुछ पता नहीं है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर में कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी को छठ से कोई मतलब नहीं है अगर आप उनको वोट दोगे तो वो मंच पर आकर भी नाच देंगे।

और भी वीडियो देखें

दुलारचंद यादव की हत्या से मुश्किल में बाहुबली अनंत सिंह, दर्ज हुई FIR

दुलारचंद यादव की हत्या से मुश्किल में बाहुबली अनंत सिंह, दर्ज हुई FIRAnant Singh News in hindi : मोकामा में जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अनंत सिंह समेत 5 लोगों के खिलाफ दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में प्रकरण दर्ज किया गया है। अनंत सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते हुए इसे विरोधियों की साजिश बताया है।

LIVE: पीएम मोदी ने दिलाई एकता की शपथ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर परेड

LIVE: पीएम मोदी ने दिलाई एकता की शपथ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर परेडLatest News Today Live Updates in Hindi : सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को एकता की शपथ दिलाई। पल पल की जानकारी...

ट्रंप की भारी-भरकम मांगों पर लोगों की क्या है राय

ट्रंप की भारी-भरकम मांगों पर लोगों की क्या है रायएशिया के अपने पांच दिवसीय दौरे में राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की यात्रा का आखिरी पड़ाव दक्षिण कोरिया था। दक्षिण कोरिया आने से पहले ही ट्रंप ने दो स्पष्ट प्राथमिकताएं तय कर ली थीं, जिन्हें वह हासिल करना चाहते हैं।

Bihar Election : RJD-कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र नहीं, अपनी रेटलिस्ट जारी की है, छपरा में राहुल-तेजस्वी पर PM मोदी का निशाना

Bihar Election : RJD-कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र नहीं, अपनी रेटलिस्ट जारी की है, छपरा में राहुल-तेजस्वी पर PM मोदी का निशानाप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छपरा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय के नाम पर राजद-कांग्रेस ने लोगों को सिर्फ धोखा दिया है। सच्चाई यह है कि ये लोग डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का अपमान करने में गर्व करते हैं। उन्होंने कहा कि लालटेन वाले, पंजे वाले या उनके इंडिया गठबंधन के साथी ये लोग कैसे बिहार और बिहारियों का अपमान करते हैं।

अहमदाबाद में अवैध बांग्लादेशियों पर शिकंजा, 17 महिलाएं पुलिस की हिरासत में, पहचान छुपाकर रह रही थीं

अहमदाबाद में अवैध बांग्लादेशियों पर शिकंजा, 17 महिलाएं पुलिस की हिरासत में, पहचान छुपाकर रह रही थींअहमदाबाद के सोला इलाके के विभिन्न हिस्सों में अपनी असली पहचान छिपाकर अवैध रूप से रहने के आरोप में 17 बांग्लादेशी महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि इन महिलाओं ने घरेलू काम या मजदूरों के रूप में काम करके अपना भरण पोषण करने का दावा किया लेकिन उनके देह व्यापार रैकेट में शामिल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरीLava SHARK 2 : अगर आपके हाथों में यह फोन रहेगा तो लोगों को लगेगा कि iPhone 16 Pro Max चला रहे हैं। लावा ने iPhone 16 Pro Max की तरह दिखने वाला स्मार्टफोन Lava SHARK 2 लॉन्च कर दिया है। इसे बजट सेगमेंट में 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वाले सिंगल वैरिएंट के साथ उतारा है और इसकी कीमत 6999 रुपए रखी है। स्मार्टफोन को ऑफलाइन ही खरीदा जा सकेगा।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

छठ पूजा

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com