शनिवार, 22 नवंबर 2025
शनिवार, 22 नवंबर 2025 (20:27 IST)

देशभर से आए स्काउट्स के पंजीकरण के साथ 19वें राष्ट्रीय जम्बूरी भारत स्काउट्स और गाइड्स कार्यक्रम की होगी शुरूआत

23 से 29 नवंबर तक लखनऊ स्काउटिंग और गाइडिंग की बना रहेगा वैश्विक राजधानी, जम्बूरी अस्पताल व ब्लड डोनेशन कैंप का 23 नवंबर को होगा उद्घाटन, सभी स्काउट्स लेंगे भाग

Scout Guide Jamboree in Lucknow
Scouts Guides Jamboree in Lucknow: 19वें राष्ट्रीय जम्बूरी भारत स्काउट्स और गाइड्स कार्यक्रम की शुरुआत रविवार को लखनऊ में हो रही है। 61 वर्षों के अतंराल के बाद 23 से 29 नवंबर तक सात दिवसीय जम्बूरी के डायमंड जुबली कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अगले सात दिनों तक लखनऊ स्काउटिंग और गाइडिंग की वैश्विक राजधानी बना रहेगा।

देश भर से आये हुए स्काउट्स और गाईड्स 23 नवंबर से जम्बूरी में एकत्रित हो शिविर की शुरूआत करेंगे, हालांकि जम्बूरी का औपचारिक उद्घाटन 24 नवंबर को किया जाएगा। रविवार के दिन देश के कोने-कोने से आये स्काउट्स एण्ड गाइड्स का रजिस्ट्रेशन करने के साथ-साथ उद्घाटन कार्यक्रम की रिहर्सल करेंगे एवं जम्बूरी के हॉस्पिटल व ब्लड डोनेशन कैम्प का उद्घाटन किया जाएगा।  
 
जम्बूरी के पहले दिन होगी उद्घाटन समारोह की रिहर्सल : राष्ट्रीय जम्बूरी स्काउट्स एंड गाइड्स की शुरूआत 23 नवंबर को सुबह 10 बजे से देशभर से आए हजारों स्काउट्स और गाइड्स के आगमन और पंजीकरण के साथ होगी। इसके बाद स्काउट्स अपनी-अपनी कलर पार्टी और बैंड का चयन कर उद्घाटन समारोह की रिहर्सल करेंगे। दोपहर में बजकर 15 मिनट से 2 बजकर 30 मिनट का समय दोपहर के भोजन के लिए निर्धारित किया गया है।
 
दोपहर के भोजन के बाद, उद्घाटन समारोह की दूसरी रिहर्सल की जाएगी। शाम 5:30 बजे ग्रुप लीडर्स की बैठक आयोजित होगी, जहां कार्यक्रमों की समीक्षा और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद विंगवार प्रतियोगिताएं शुरू होगीं, जो स्काउट्स की रचनात्मकता और कौशल का परीक्षण करेंगी। 6:30 बजे जम्बूरी स्टाफ और उप-कैंप प्रमुखों की बैठक का आयोजन किया जाएगा। 7:30 बजे रात्रि भोजन के बाद 8:30 बजे कैंप फायर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्काउट्स मिलकर मनोरंज करेंगे। रात 10 बजे लाइट्स ऑफ के साथ पहले दिन के कार्यक्रमों के समापन की योजना का निर्धारण किया गया है। 
 
जम्बूरी अस्पताल व ब्लड डोनेशन कैंप का किया जाएगा उद्घाटन : राष्ट्रीय जम्बूरी के पहले दिन के दैनिक कार्यक्रमों के साथ जम्बूरी अस्पताल व ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन किया जाएगा। जम्बूरी अस्पताल व ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन दोपहर 1 बजे करने की योजना है। जिसमें जम्बूरी के सभी स्काउट्स एण्ड गाइड्स भाग लेंगे। ब्लड डोनेशन कैम्प में स्वेच्छा से भाग लेकर स्काउट्स सामाजिक भागीदारी का भी निर्वहन करेंगे। 
 
भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्स की जम्बूरी न केवल कौशल विकास का मंच है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, नेतृत्व की क्षमता और सामुदायिक सेवा पर केंद्रित है। जम्बूरी का प्रमुख उद्देश्य न केवल स्काउट्स और गाइड्स के बीच एकता और दोस्ती को बढ़ावा देना है, बल्कि इसे "सशक्त युवा, विकसित भारत" की थीम के साथ देशभर में युवा शक्ति को सशक्त बनाने का अवसर भी प्रदान किया जाएगा।19वां राष्ट्रीय जम्बूरी केवल एक स्काउट्स और गाइड्स का आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता का विश्व मंच पर प्रदर्शन है।
