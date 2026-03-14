रामानंद सागर की बहू निशा पहुंचीं अयोध्या, राम मंदिर में रामलला के किए दर्शन

दूरदर्शन का सुपरहिट धार्मिक सीरियल 'रामायण' के निर्माता निदेशक स्व. रामानंद सागर की बहू निशा अयोध्या धाम पहुंच श्रीरामजन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन किए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि यह उनकी अयोध्या की पहली यात्रा है। दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि रामलला के दर्शन कर वह भावुक हो गईं और पुराने दिनों की याद ताजा हो गई।





अयोध्या के विकास की सराहना करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि आज सनातन संस्कृति का व्यापक प्रचार हो रहा है।

Edited By : Chetan Gour