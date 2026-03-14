ईरान के प्रतिनिधि इलाही का बड़ा बयान, बोले- बातचीत के बीच हुआ हमला, हम युद्ध नहीं चाहते, अमेरिका पर की यह टिप्‍पणी

Big Statement by Iran's Representative : पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को लेकर भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि डॉ. अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने बड़ा बयान दिया है। खबरों के अनुसार, इलाही ने कहा कि ईरान युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन जब बातचीत चल रही थी तभी दूसरी तरफ से हमला किया गया और इसी से युद्ध की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि ईरान बातचीत के माध्यम से समाधान चाहता था। इलाही ने यह भी कहा कि ईरान किसी भी देश के लोगों की परेशानी, गैस-पेट्रोल और तेल की कमी से खुश नहीं है। उन्होंने दुनिया के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि अमेरिका पर दबाव बनाया जाए ताकि यह युद्ध रोका जा सके।

ALSO READ: रूसी तेल से प्रतिबंध हटने पर यूरोप क्‍यों हुआ नाराज, यूक्रेन को लेकर जर्मन राजदूत ने दी यह चेतावनी पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को लेकर भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि डॉ. अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने बड़ा बयान दिया है। खबरों के अनुसार, इलाही ने कहा कि ईरान युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन जब बातचीत चल रही थी तभी दूसरी तरफ से हमला किया गया और इसी से युद्ध की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि ईरान बातचीत के माध्यम से समाधान चाहता था। इलाही ने यह भी कहा कि ईरान किसी भी देश के लोगों की परेशानी, गैस-पेट्रोल और तेल की कमी से खुश नहीं है। उन्होंने दुनिया के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि अमेरिका पर दबाव बनाया जाए ताकि यह युद्ध रोका जा सके।

बातचीत के बीच हुआ हमला

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को लेकर भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि डॉ. अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन जब बातचीत चल रही थी तभी दूसरी तरफ से हमला किया गया और इसी से युद्ध की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि ईरान बातचीत के माध्यम से समाधान चाहता था। इलाही ने यह भी कहा कि ईरान किसी भी देश के लोगों की परेशानी, गैस-पेट्रोल और तेल की कमी से खुश नहीं है।

ईरान ने वैश्विक नेताओं से की यह अपील

उन्होंने दुनिया के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि अमेरिका पर दबाव बनाया जाए ताकि यह युद्ध रोका जा सके। उन्होंने आग्रह किया कि वैश्विक नेता अमेरिका से कहें कि इस युद्ध को रोका जाए, क्योंकि लोग पीड़ित हैं। यह जिम्मेदारी वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।





इलाही ने अपनी रक्षा करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। ईरान के सर्वोच्च नेता के भारत में प्रतिनिधि डॉ. अब्दुल मजीद हकीम इलाही से पूछा गया कि क्या भारतीय जहाजों को होर्मुज जलडमरूमध्य से निर्बाध आवागमन की अनुमति दी जाएगी, तो उन्होंने जवाब दिया, हां।

ईरान शांति चाहता है, लेकिन...

इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि ने एक बहुत ही भावनात्मक और कड़ा संदेश भी दिया। उन्होंने कहा, हमने यह युद्ध शुरू नहीं किया, हमने इसकी पहल नहीं की और न ही हमने इसे पैदा किया है। उनका कहना है कि ईरान शांति चाहता है लेकिन अपनी इज्जत की कीमत पर नहीं। उन्होंने कहा कि वे अपनी धरती पर अपना खून बहाने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन वे अपनी गरिमा और स्वाभिमान का सौदा कभी नहीं करेंगे।

ईरान ने ट्रंप के इस दावे को किया खारिज

उन्होंने कहा कि तेहरान 5 साल तक भी युद्ध जारी रखने के लिए तैयार है। इलाही ने साफ तौर पर इनकार किया कि ईरान इस समय अमेरिका के साथ बातचीत करना चाहता, क्योंकि इस युद्ध की शुरुआत उन्होंने ही की है और हमें उनके साथ का अनुभव हैहै।

दुश्मनों के आगे नहीं झुकेगा ईरान

इलाही ने कहा कि तेहरान अपने दुश्मनों के आगे नहीं झुकेगा और अगर ज़रूरी हुआ तो लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष के लिए तैयार है। इलाही ने यह भी कहा कि ईरान ने इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने से रोकने की कई बार कोशिश की थी और पड़ोसी देशों से मध्य पूर्व में संघर्ष को रोकने में मदद करने का आग्रह किया था।

Edited By : Chetan Gour