रविवार, 7 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. चुनाव 2025
  2. बिहार विधानसभा चुनाव 2025
  3. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 समाचार
  4. bihar elections tejashwi yadav questions bjp jdu
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: पटना , रविवार, 7 सितम्बर 2025 (13:26 IST)

बिहार चुनाव : तेजस्वी यादव ने पूछे 20 सवाल, भाजपा जदयू ने दिया जवाब

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राज्य के उपमुख्‍यमंत्री तेजस्वी यादव ने भाजपा और मोदी की डबल इंजन सरकार से 10 सवाल पूछे। हालांकि भाजपा जदयू ने इसका जवाब देने में देर नहीं की।

tejashwi yadav
Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। राज्य में सियासी पारा गर्म है। इस बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राज्य के उपमुख्‍यमंत्री तेजस्वी यादव ने भाजपा और मोदी की डबल इंजन सरकार से 10 सवाल पूछे। हालांकि भाजपा जदयू ने इसका जवाब देने में देर नहीं की।
 
तेजस्वी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि 2 पीढ़ियों का जीवन बर्बाद करने वाली 20 वर्षों की नीतीश-मोदी और 11 वर्षों की डबल इंजन सरकार से ये महत्वपूर्ण सवाल जरूर पूछना:- साथ में 10 सवाल की एक लिस्ट दी गई है।
 
उन्होंने सवाल किया कि बिहार सबसे गरीब राज्य क्यों है? बिहार में महिलाएं असुरक्षित क्यों है? यहां स्वास्थ्य सेवाएं बेकार क्यों है? राज्य में इतना भ्रष्‍टाचार क्यों है? इतनी बेरोजगारी क्यों है?
राजद नेता ने सवाल किया कि बिहार में पलायन की मजबूरी क्यों है? राज्य में स्कूल भवन क्यों नहीं बने? नए उद्योग धंधे स्थापित क्यों नहीं हुए? शिक्षा व्यवस्था चौपट क्यों है? 
 
इस पर भाजपा की ओर से प्रवक्ता नीरज कुमार और जदयू की ओर से प्रवक्ता अभिषेक झा ने वीडियो संदेश जारी कर इन सवालों का जवाब दिया। उन्होंने इन सबके लिए लालू यादव और राजद के जंगलराज को ही जिम्मेदार बताया। 
edited by : Nrapendra Gupta 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
रूस ने यूक्रेन पर फिर किया बड़ा हमला, राजधानी कीव पर बरसाईं मिसाइलें, कैबिनेट भवन से उठा धुआं

डोनाल्ड ट्रंप का दर्द, लगता है हमने भारत और रूस को खो दिया

डोनाल्ड ट्रंप का दर्द, लगता है हमने भारत और रूस को खो दियाUS President Donald Trumps on SCO summit: ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी हरकतों पछतावा हो रहा है। उन्होंने कहा कि लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। यह बात ऐसे समय में कही गई है जब अमेरिकी शुल्क को लेकर भारत और अमेरिका के संबंध संभवतः सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं।

भारत की पहली टेस्ला कार के मालिक बने महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, क्या है इसमें खास

भारत की पहली टेस्ला कार के मालिक बने महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, क्या है इसमें खासभारत में टेस्ला मॉडल Y के पहले पहले मालिक सरनाईक, पोते को गिफ्ट में देंगे यह कार

भारतीय छात्रों के पसंदीदा बने ये देश, अमेरिका में क्‍यों घट रही है रुचि?

भारतीय छात्रों के पसंदीदा बने ये देश, अमेरिका में क्‍यों घट रही है रुचि?Indian students News : अमेरिकी विश्वविद्यालयों में आवेदनों में साल-दर-साल 13 प्रतिशत की गिरावट आई है, क्योंकि भारतीय छात्र जर्मनी जैसे गंतव्यों को पसंद कर रहे हैं, जहां 2024-25 में 32.6 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों की सख्त नीतियां और बढ़ता खर्च भारतीय छात्रों को नए विकल्पों की ओर ले जा रहा है। रिपोर्ट 2024-25 में कहा गया है कि अमेरिका अब भारतीय छात्रों के लिए स्वभाविक और सबे पसंदीदा शैक्षणिक गंतव्य नहीं रह गया है।

भारत के लिए कौन सबसे बड़ी चुनौती, चीन या पाकिस्तान, CDS अनिल चौहान ने चेताया

भारत के लिए कौन सबसे बड़ी चुनौती, चीन या पाकिस्तान, CDS अनिल चौहान ने चेतायाCDS General Anil Chauhan News : प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (CDS) जनरल अनिल चौहान ने शुक्रवार को कहा कि चीन के साथ अनसुलझा सीमा विवाद भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती है और पाकिस्तान द्वारा चलाया जा रहा 'छद्म युद्ध' तथा 'हजारों जख्मों से भारत को लहूलुहान करने' की उसकी नीति दूसरी सबसे गंभीर चुनौती है। जनरल चौहान ने कहा कि परमाणु हथियारों से लैस 2 दुश्मनों से उत्पन्न खतरों से निपटना भारत के सामने एक और बड़ी चुनौती है।

अमेरिका के साथ रिश्ते तो चाहता है भारत, पीटर नवारो का बयान मंजूर नहीं

अमेरिका के साथ रिश्ते तो चाहता है भारत, पीटर नवारो का बयान मंजूर नहींIndia on Russia Ukraine war: भारत ने शुक्रवार को कहा कि वह यूक्रेन संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और क्षेत्र में स्थायी शांति की वापसी का समर्थन करता है। विदेश मंत्रालय की यह टिप्पणी यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए वॉशिंगटन द्वारा नए सिरे से किए जा रहे प्रयासों के बीच आई है। दूसरी ओर, भारत ने नवारो के बयान को पूरी तरह खारिज कर दिया।

और भी वीडियो देखें

Bihar elections 2025 : बिहार में बढ़ती चुनावी सरगर्मी के बीच राजद व कांग्रेस के नेताओं की बैठक

Bihar elections 2025 : बिहार में बढ़ती चुनावी सरगर्मी के बीच राजद व कांग्रेस के नेताओं की बैठकबिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर बढ़ती सरगर्मी के बीच महागठबंधन के नेताओं की एक अनौपचारिक बैठक शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर हुई। कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने यह जानकारी दी। बैठक में राजद की ओर से तेजस्वी यादव और संजय यादव, कांग्रेस की ओर से बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु और प्रदेश इकाई के अध्यक्ष राजेश राम तथा विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) की ओर से मुकेश सहनी शामिल हुए।

तेजस्वी यादव के डांस पर भाई तेजप्रताप का तंज, जानिए क्या कहा?

तेजस्वी यादव के डांस पर भाई तेजप्रताप का तंज, जानिए क्या कहा?Tej Pratap Yadav news in hindi : लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव दिनों अपने बयानों के कारण अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने तेजस्वी के नाचने से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर वह नाच रहें हैं तो उन्हें कौन रोक सकता है? हर किसी का अपना हुनर ​​होता है।

चुनाव से पहले नीतीश को बड़ा झटका, चुनाव से पहले 2 दिग्गजों ने छोड़ा साथ

चुनाव से पहले नीतीश को बड़ा झटका, चुनाव से पहले 2 दिग्गजों ने छोड़ा साथBihar news in hindi : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शुक्रवार को उस समय बड़ा झटका लगा जब जदयू नेता दसई चौधरी और भुवन पटेल अपने समर्थकों के साथ प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी में शामिल हो गए।

मोदी जी विदेश में हंसी-मजाक कर रहे थे, भारत लौटकर भावुक हो गए

मोदी जी विदेश में हंसी-मजाक कर रहे थे, भारत लौटकर भावुक हो गएTejashwi Yadav taunt on Narendra Modi: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बुधवार को कहा कि भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) कांग्रेस और राजद की ‘मतदाता अधिकार यात्रा’ के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दिवंगत मां के बारे में की गई कथित अभद्र टिप्पणी के विरोध में बिहार बंद का आह्वान करके ‘गैर जिम्मेदाराना राजनीति’’ कर रहा है।

प्रशांत किशोर का बड़ा एलान, जानिए कहां से लड़ेंगे चुनाव?

प्रशांत किशोर का बड़ा एलान, जानिए कहां से लड़ेंगे चुनाव?Prashant Kishore news in hindi : बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने कमर कस ली है। राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करने के बाद जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी राज्य के करगहर सीट से चुनाव लड़ने का एलान कर दिया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com