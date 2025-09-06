शनिवार, 6 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :पटना , शनिवार, 6 सितम्बर 2025 (11:59 IST)

तेजस्वी यादव के डांस पर भाई तेजप्रताप का तंज, जानिए क्या कहा?

तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी के वायरल डांस वीडियो पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अगर वह नाच रहें हैं तो उन्हें कौन रोक सकता है? हर किसी का अपना हुनर ​​होता है।

tejpratap yadav
Tej Pratap Yadav news in hindi : लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव दिनों अपने बयानों के कारण अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने तेजस्वी के नाचने से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर वह नाच रहें हैं तो उन्हें कौन रोक सकता है? हर किसी का अपना हुनर ​​होता है।
 
राजद नेता तेजस्वी यादव के नाचते हुए एक वायरल वीडियो पर उन्होंने कहा कि अगर वह नाच रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? अगर वह नाचना चाहते हैं, तो वह नाचेंगे। उन्हें कौन रोक सकता है? कई बार मैं बांसुरी बजाता हूं। हर किसी का अपना हुनर ​​होता है। युवा नृत्य करने के लिए प्रेरित होंगे। श्री कृष्ण भी नाचते थे।
 
तेजप्रताप ने कहा कि मैं अब राजद में नहीं हूं। महागठबंधन के लोग मेरे साथ आ रहे हैं। मेरे पिता ने कहा था, हमें स्मार्ट शहरों की नहीं, स्मार्ट गांवों की जरूरत है। इसलिए मैं स्मार्ट गांवों का निर्माण सुनिश्चित करूंगा और यह वादा करता हूं। मैं बिहार के लोगों के लिए लड़ते हुए मर जाऊंगा।
 
गौरतलब है कि हाल ही में बिहार के पूर्व उपमुख्‍यमंत्री तेजस्वी यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें वह युवाओं के साथ डांस करते नजर आ रहे थे। 
 
तेजप्रताप यादव बिहार विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अब तक यह साफ नहीं किया है कि उनकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
edited by : Nrapendra Gupta  
डोनाल्ड ट्रंप का दर्द, लगता है हमने भारत और रूस को खो दिया

डोनाल्ड ट्रंप का दर्द, लगता है हमने भारत और रूस को खो दियाUS President Donald Trumps on SCO summit: ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी हरकतों पछतावा हो रहा है। उन्होंने कहा कि लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। यह बात ऐसे समय में कही गई है जब अमेरिकी शुल्क को लेकर भारत और अमेरिका के संबंध संभवतः सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं।

भारत की पहली टेस्ला कार के मालिक बने महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, क्या है इसमें खास

भारत की पहली टेस्ला कार के मालिक बने महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, क्या है इसमें खासभारत में टेस्ला मॉडल Y के पहले पहले मालिक सरनाईक, पोते को गिफ्ट में देंगे यह कार

भारतीय छात्रों के पसंदीदा बने ये देश, अमेरिका में क्‍यों घट रही है रुचि?

भारतीय छात्रों के पसंदीदा बने ये देश, अमेरिका में क्‍यों घट रही है रुचि?Indian students News : अमेरिकी विश्वविद्यालयों में आवेदनों में साल-दर-साल 13 प्रतिशत की गिरावट आई है, क्योंकि भारतीय छात्र जर्मनी जैसे गंतव्यों को पसंद कर रहे हैं, जहां 2024-25 में 32.6 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों की सख्त नीतियां और बढ़ता खर्च भारतीय छात्रों को नए विकल्पों की ओर ले जा रहा है। रिपोर्ट 2024-25 में कहा गया है कि अमेरिका अब भारतीय छात्रों के लिए स्वभाविक और सबे पसंदीदा शैक्षणिक गंतव्य नहीं रह गया है।

भारत के लिए कौन सबसे बड़ी चुनौती, चीन या पाकिस्तान, CDS अनिल चौहान ने चेताया

भारत के लिए कौन सबसे बड़ी चुनौती, चीन या पाकिस्तान, CDS अनिल चौहान ने चेतायाCDS General Anil Chauhan News : प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (CDS) जनरल अनिल चौहान ने शुक्रवार को कहा कि चीन के साथ अनसुलझा सीमा विवाद भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती है और पाकिस्तान द्वारा चलाया जा रहा 'छद्म युद्ध' तथा 'हजारों जख्मों से भारत को लहूलुहान करने' की उसकी नीति दूसरी सबसे गंभीर चुनौती है। जनरल चौहान ने कहा कि परमाणु हथियारों से लैस 2 दुश्मनों से उत्पन्न खतरों से निपटना भारत के सामने एक और बड़ी चुनौती है।

अमेरिका के साथ रिश्ते तो चाहता है भारत, पीटर नवारो का बयान मंजूर नहीं

अमेरिका के साथ रिश्ते तो चाहता है भारत, पीटर नवारो का बयान मंजूर नहींIndia on Russia Ukraine war: भारत ने शुक्रवार को कहा कि वह यूक्रेन संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और क्षेत्र में स्थायी शांति की वापसी का समर्थन करता है। विदेश मंत्रालय की यह टिप्पणी यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए वॉशिंगटन द्वारा नए सिरे से किए जा रहे प्रयासों के बीच आई है। दूसरी ओर, भारत ने नवारो के बयान को पूरी तरह खारिज कर दिया।

और भी वीडियो देखें

चुनाव से पहले नीतीश को बड़ा झटका, चुनाव से पहले 2 दिग्गजों ने छोड़ा साथ

चुनाव से पहले नीतीश को बड़ा झटका, चुनाव से पहले 2 दिग्गजों ने छोड़ा साथBihar news in hindi : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शुक्रवार को उस समय बड़ा झटका लगा जब जदयू नेता दसई चौधरी और भुवन पटेल अपने समर्थकों के साथ प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी में शामिल हो गए।

मोदी जी विदेश में हंसी-मजाक कर रहे थे, भारत लौटकर भावुक हो गए

मोदी जी विदेश में हंसी-मजाक कर रहे थे, भारत लौटकर भावुक हो गएTejashwi Yadav taunt on Narendra Modi: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बुधवार को कहा कि भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) कांग्रेस और राजद की ‘मतदाता अधिकार यात्रा’ के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दिवंगत मां के बारे में की गई कथित अभद्र टिप्पणी के विरोध में बिहार बंद का आह्वान करके ‘गैर जिम्मेदाराना राजनीति’’ कर रहा है।

प्रशांत किशोर का बड़ा एलान, जानिए कहां से लड़ेंगे चुनाव?

प्रशांत किशोर का बड़ा एलान, जानिए कहां से लड़ेंगे चुनाव?Prashant Kishore news in hindi : बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने कमर कस ली है। राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करने के बाद जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी राज्य के करगहर सीट से चुनाव लड़ने का एलान कर दिया।

Rahul Gandhi : Atom Bomb से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है, BJP के लोग तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, पटना में दहाड़े राहुल गांधी

Rahul Gandhi : Atom Bomb से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है, BJP के लोग तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, पटना में दहाड़े राहुल गांधीकांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पटना में रैली करते हुए भाजपा और चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट से नाम काटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से एक और बड़ा हाइड्रोजन बम सामने आने वाला है। राहुल गांधी ने भाजपा पर संविधान की हत्या करने का आरोप लगाया और कहा कि बिहार की जनता महागठबंधन के साथ है।

Bihar Election : कांग्रेस का आरोप- चुनाव आयोग को मिली 89 लाख शिकायतें, खारिज करते हुए क्या कहा

Bihar Election : कांग्रेस का आरोप- चुनाव आयोग को मिली 89 लाख शिकायतें, खारिज करते हुए क्या कहाकांग्रेस ने रविवार को दावा किया कि उसने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत निर्वाचन आयोग को 89 लाख शिकायतें दीं लेकिन पार्टी से संबंधित बूथ स्तरीय एजेंट (बीएलए) की शिकायतों को स्वीकार नहीं किया गया। खेड़ा ने यहां संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि अनियमितताएं निर्वाचन आयोग की मंशा पर संदेह पैदा करती हैं और उन्होंने मांग की कि एसआईआर दोबारा कराई जाए।
