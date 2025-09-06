तेजस्वी यादव के डांस पर भाई तेजप्रताप का तंज, जानिए क्या कहा? तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी के वायरल डांस वीडियो पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अगर वह नाच रहें हैं तो उन्हें कौन रोक सकता है? हर किसी का अपना हुनर ​​होता है।

Tej Pratap Yadav news in hindi : लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव दिनों अपने बयानों के कारण अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने तेजस्वी के नाचने से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर वह नाच रहें हैं तो उन्हें कौन रोक सकता है? हर किसी का अपना हुनर ​​होता है।

राजद नेता तेजस्वी यादव के नाचते हुए एक वायरल वीडियो पर उन्होंने कहा कि अगर वह नाच रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? अगर वह नाचना चाहते हैं, तो वह नाचेंगे। उन्हें कौन रोक सकता है? कई बार मैं बांसुरी बजाता हूं। हर किसी का अपना हुनर ​​होता है। युवा नृत्य करने के लिए प्रेरित होंगे। श्री कृष्ण भी नाचते थे।

This video is viral in Instagram .



Yesterday, some people were making reels on JP Ganga Path when Tejashwi Yadav's convoy passed by, and they requested to make a reel with him.



This video is viral in Instagram .

Yesterday, some people were making reels on JP Ganga Path when Tejashwi Yadav's convoy passed by, and they requested to make a reel with him.

He doesn't know how to dance, but still, he danced to make them happy.pic.twitter.com/CXWwKmPwp2 — Surbhi (@SurrbhiM) September 2, 2025 तेजप्रताप ने कहा कि मैं अब राजद में नहीं हूं। महागठबंधन के लोग मेरे साथ आ रहे हैं। मेरे पिता ने कहा था, हमें स्मार्ट शहरों की नहीं, स्मार्ट गांवों की जरूरत है। इसलिए मैं स्मार्ट गांवों का निर्माण सुनिश्चित करूंगा और यह वादा करता हूं। मैं बिहार के लोगों के लिए लड़ते हुए मर जाऊंगा।

गौरतलब है कि हाल ही में बिहार के पूर्व उपमुख्‍यमंत्री तेजस्वी यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें वह युवाओं के साथ डांस करते नजर आ रहे थे।

तेजप्रताप यादव बिहार विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अब तक यह साफ नहीं किया है कि उनकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

edited by : Nrapendra Gupta