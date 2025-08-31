रविवार, 31 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. चुनाव 2025
  2. बिहार विधानसभा चुनाव 2025
  3. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 समाचार
  4. tejashwi yadav declared him self CM candidate, what was rahul gandhi reaction
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :आरा , रविवार, 31 अगस्त 2025 (09:12 IST)

तेजस्वी यादव ने खुद को बताया CM कैंडिडेट, कैसा था राहुल का रिएक्शन?

tejashwi, akhilesh and rahul
Tejashwi Yadav in Voter Adhikar Yatra : राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा ने 14 दिनों से बिहार की सियासत गर्म कर रखी है। दोनों ही दिग्गज चुनाव आयोग और भाजपा पर जमकर हमले कर रहे हैं। इस बीच तेजस्वी यादव ने आरा में राहुल गांधी के सामने ही सार्वजनिक रूप से खुद को महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया। 
 
तेजस्वी यादव ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बता दिया। हालांकि राहुल ने तेजस्वी के बयान पर चुप्पी साध ली। उन्होंने तेजस्वी की घोषणा पर कोई उत्साह नहीं दिखाया। ALSO READ: बिहार में अभी चुनाव हुए तो बनेगी किसकी सरकार, क्या कहता है यह सर्वे?
 
राहुल गांधी यात्रा के दौराना बिहार में मुख्यमंत्री चेहरे से जुड़े सवाल से बचते नजर आ रहे थे। उन्होंने अब तक तेजस्वी यादव को सीएम फेस नहीं बताया है। जब भी उनसे इस संबंध में सवाल किया गया, उन्होंने गोलमाल जवाब दिया।
 
इस बीच जब तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य से इस संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि शादी हुई नहीं और आप लोग सुहागरात की बात कर रहे हो। अभी हमारी प्राथमिकता लोगों को वोट का अधिकार दिलाना है। 
गौरतलब है कि तेजस्वी यादव 2 बार राज्य के उपमुख्यमंत्री रहे हैं। वे वर्तमान में बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता भी है। ऐसे में वह स्वाभाविक रूप से खुद को महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी मानते हैं।
 
17 अगस्त को रोहतास जिले के सासाराम से शुरू हुई इस यात्रा में शनिवार को राहुल और तेजस्वी के साथ ही अखिलेश यादव भी शामिल हुए। यात्रा में लालू यादव, प्रियंका गांधी, रेवंत रेड्डी, स्टालिन, सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार समेत कई दिग्गज शामिल हो चुके हैं। यात्रा अंतिम चरण में है और 1 सितंबर को पटना में इसका समाप्त होगा।
edited by : Nrapendra Gupta 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

सोशल मीडिया पर क्यों ट्रेंड हुआ Trump is Dead?

सोशल मीडिया पर क्यों ट्रेंड हुआ Trump is Dead?US President Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने टैरिफ को लेकर इन दिनों काफी चर्चा में है। बीच-बीच में उनकी बीमारी की भी चर्चा होती रहती है। लेकिन, आश्चर्यजनक रूप से सोशल मीडिया पर ट्रम्प मर चुके हैं (Trump is Dead) ट्रेंड हो रहा है। इस ट्रेंड पर 1 लाख 75 हजार से ज्यादा यूजर्स पोस्ट कर चुके हैं।

डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगी चुनौती, बदलेगी दुनिया की राजनीति

डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगी चुनौती, बदलेगी दुनिया की राजनीतिPrime Minister Narendra Modi China visit: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर सबसे ज्यादा 50 फीसदी टैरिफ लागू करना और भारत की चीन तथा रूस जैसे अमेरिका विरोधी देशों से बढ़ती निकटता दुनिया की राजनीति का रुख बदल सकती है। माना जा रहा है यह दोस्ती एक नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत है।

इजराइली सेना का सना पर हवाई हमला, हुती प्रधानमंत्री रहावी की मौत

इजराइली सेना का सना पर हवाई हमला, हुती प्रधानमंत्री रहावी की मौतHouthi Prime Minister Rahawi killed in Israel attack: ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने शनिवार का पुष्टि की कि यमन की राजधानी सना में इजराइली हवाई हमले में विद्रोही नियंत्रित सरकार के प्रधानमंत्री की मौत हो गई। विद्रोहियों ने एक बयान में कहा कि अहमद अल-रहावी बृहस्पतिवार को सना में हुए हमले में मारे गए। उनके सरकार के कई मंत्री भी हताहत हुए हैं।

चीन की वुल्फ वॉरियर रणनीति के आगे झुक गए ट्रम्प

चीन की वुल्फ वॉरियर रणनीति के आगे झुक गए ट्रम्पकूटनीति मूल्यों और आदर्शों के इतर व्यवहारिक हो सकती है,लेकिन वह परंपरागत चुनौतियों की अनदेखी कर आगे नहीं बढ़ सकती। डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने दूसरे कार्यकाल में अमेरिकी कूटनीति और रणनीतिक हितों को उलट-पुलट करने की कोशिश की है,जिससे वैश्विक असमंजस बढ़ गया है। भारत जैसे अहम साझेदार को सीमित कर चीन के साथ अपनी कूटनीतिक पहुँच बढ़ाने का प्रयास ट्रम्प की नीति का विरोधाभासी चेहरा उजागर करता है।

ट्रंप टैरिफ से कैसे निपटेगा भारत, वाणिज्य मंत्रालय ने बताई योजना

ट्रंप टैरिफ से कैसे निपटेगा भारत, वाणिज्य मंत्रालय ने बताई योजनाCommerce Ministry plan on Trumps tariff: वाणिज्य मंत्रालय भारत से अमेरिका जाने वाले सामानों पर लगाए गए 50 प्रतिशत शुल्क से निपटने में निर्यातकों की मदद करने के लिए अल्पकालिक, मध्यम और दीर्घकालिक कार्य योजनाओं पर काम कर रहा है। एक अधिकारी बताया कि कई विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीतियों में लचीलापन लाने वाले नियमों पर भी विचार किया जा रहा है।

और भी वीडियो देखें

बिहार में अभी चुनाव हुए तो बनेगी किसकी सरकार, क्या कहता है यह सर्वे?

बिहार में अभी चुनाव हुए तो बनेगी किसकी सरकार, क्या कहता है यह सर्वे?Bihar assembly elections news : बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा कराए गए SIR में करीब 65 लाख वोटर का अवैध मतदाता पाते हुए लिस्ट से नाम हटा दिया गया। इस पर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाते हुए वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इस बीच टाइम्स नाऊ नवभारत और जेवीसी ने एक सर्वे के माध्यम से बिहार की चुनावी तस्वीर साफ करने का प्रयास किया है।

जेपी नड्डा ने SIR पर राहुल गांधी को ऐसे घेरा, खड़ा हूं आज भी वहीं...जहां मेरा झूठ पकड़ाया

जेपी नड्डा ने SIR पर राहुल गांधी को ऐसे घेरा, खड़ा हूं आज भी वहीं...जहां मेरा झूठ पकड़ायाभारतीय जनता पार्टी (BJP) अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को एक महिला के वीडियो का हवाला देते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा जिसने पहले कांग्रेस नेता गांधी और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के तेजस्वी यादव के समक्ष दावा किया था कि उसके परिवार के छह सदस्यों के नाम बिहार में मसौदा मतदाता सूची से हटा दिए गए और फिर अपनी बात से पलट गई।

Rahul Gandhi : पिता ने पहाड़ खोद बनाई थी सड़क, बेटा नहीं बना पाया पक्का मकान, 'माउंटेन मैन' दशरथ मांझी के बेटे को राहुल गांधी ने सौंपी घर की चाबी

Rahul Gandhi : पिता ने पहाड़ खोद बनाई थी सड़क, बेटा नहीं बना पाया पक्का मकान, 'माउंटेन मैन' दशरथ मांझी के बेटे को राहुल गांधी ने सौंपी घर की चाबीराहुल गांधी बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' निकाल रहे हैं। इस दौरान गयाजी में राहुल गांधी माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी से मिलने उनके घर पहुंचे। राहुल गांधी ने दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी को पक्के मकान की चाबी सौंपी और प्यार से गले लगाया।

तेज प्रताप यादव की तेजस्वी को चेतावनी, गद्दारों से रहो सावधान

तेज प्रताप यादव की तेजस्वी को चेतावनी, गद्दारों से रहो सावधानBihar Politics : बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने मंगलवार को अपने छोटे भाई और राजद नेता तेजस्वी यादव को राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के भीतर गद्दारों से सावधान रहने की सलाह दी। तेज प्रताप को हाल में उनके पिता और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने पार्टी से निष्कासित कर दिया था।

SIR पर SC के फैसले पर बोले तेजस्वी यादव- यह पूरे विपक्ष की जीत

SIR पर SC के फैसले पर बोले तेजस्वी यादव- यह पूरे विपक्ष की जीतराष्ट्रीय जनता दल (RJd) नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश, जिसमें चुनाव आयोग को बिहार में मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नामों का विवरण प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी (BJP) व उसके सहयोगियों की लोगों को मताधिकार से वंचित करने की 'नापाक साजिश' का पर्दाफाश करता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com