तेजस्वी ने किया सवाल, जनता तय करे कि डुप्लीकेट मुख्यमंत्री चाहिए या ओरिजिनल

Tejashwi Yadav's question to the public: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) पर निशाना साधते हुए कहा कि अब प्रदेश के लोगों को तय करना है कि उन्हें 'डुप्लीकेट' (नकली) मुख्यमंत्री चाहिए या फिर 'ओरिजिनल' (असली) मुख्यमंत्री चाहिए।

यादव ने कहा कि यह नकलची सरकार है। हमने जो कहा, वही यह सरकार कर रही है। ये लोग हमारी नकल कर सकते हैं, लेकिन इनके पास सोच और नजरिया नहीं है। आप लोगों को तय करना है कि नकल करने वाला 'डुप्लीकेट' मुख्यमंत्री चाहिए या फिर 'ओरिजिनल' मुख्यमंत्री चाहिए। उन्होंने कहा कि वह सत्ता में आने पर सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलेंगे। लोगों को भाजपा के 'हिंदू-मुसलमान' वाले एजेंडे में नहीं फंसना है और मुद्दों की लड़ाई लड़नी है।(भाषा)

