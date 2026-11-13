प्रयागराज संगम तट पर विदेशी मेहमानों का डेरा, साइबेरियन पक्षियों की अठखेलियों ने बढ़ाई रौनक, चमकी स्थानीय अर्थव्यवस्था

Siberian birds in Prayagraj: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही उत्तर प्रदेश के पावन प्रयागराज संगम तट पर विदेशी मेहमानों यानी प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू हो गया है। साइबेरिया और दुनिया के अन्य ठंडे देशों से हजारों की संख्या में पहुंचे इन रंग-बिरंगे पक्षियों ने संगम क्षेत्र की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के मिलन स्थल पर इन पक्षियों की चहचहाहट और अठखेलियों से पूरा इलाका गुलजार हो उठा है। संगम क्षेत्र में सफेद साइबेरियन सीगल, बार-हेडेड गीज़ और दुर्लभ फाल्कन जैसी प्रजातियां नवंबर से मार्च (माघ मेले के समापन) तक प्रवास करती हैं।

​संगम तट पर दिखने लगे हजारों विदेशी पक्षी

​सर्दियों के आगाज के साथ ही साइबेरिया और दूसरे ठंडे इलाकों से हजारों पक्षी लंबी दूरी तय करके हर साल की तरह इस बार भी प्रयागराज पहुंचे हैं। त्रिवेणी संगम पर इन्हें रहने के लिए अनुकूल माहौल और पर्याप्त जल क्षेत्र मिल रहा है। सुबह के समय जब सैकड़ों पक्षियों का झुंड पानी पर उतरता और आसमान में उड़ान भरता है, तो यह प्राकृतिक दृश्य देखने वालों का मन मोह लेता है। दरअसल, साइबेरिया और मध्य एशिया के बर्फीले इलाकों से कड़ाके की ठंड शुरू होने के बाद ये पक्षी लगभग 4800 से 5000 किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर प्रयागराज पहुंचे हैं।

​सैलानियों का उमड़ रहा सैलाब

​इन परिंदों की चहचहाहट, किलकारियों और पानी की सतह पर उनकी अठखेलियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, श्रद्धालु और विदेशी पर्यटक संगम घाटों पर पहुंच रहे हैं। पर्यटक नावों पर सवार होकर इन खूबसूरत पलों को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं और उन्हें दाना खिलाकर इस अद्भुत नज़ारे का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं।

व्यवसाय और पर्यटन को मिल रही मजबूती

​पर्यटन विशेषज्ञों और स्थानीय व्यापारियों के अनुसार, प्रवासी पक्षियों के आगमन, विंटर टूरिज्म और आगामी माघ मेले के कारण प्रयागराज की अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार मिल रही है।