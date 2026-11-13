Mahadev App Case: महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को ED ने किया गिरफ्तार, रायपुर कोर्ट में पेश

महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए इस अवैध सट्टेबाजी सिंडिकेट के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे शुक्रवार को रायपुर की प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की विशेष अदालत में पेश किया गया।

विदेश से संचालित हो रहा था अवैध सट्टेबाजी सिंडिकेट

महादेव ऑनलाइन बुक मामले की जांच छत्तीसगढ़ सरकार के अनुरोध पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने शुरू की थी। CBI ने इस प्लेटफॉर्म को देश के सबसे बड़े अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी सिंडिकेट में से एक बताया है। जांच एजेंसी के अनुसार, इसका संचालन भारत के बाहर से किया जा रहा था। महादेव ऐप मामले में अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोपों की जांच विभिन्न एजेंसियां कर रही हैं। सौरभ चंद्राकर इस मामले में प्रमुख आरोपियों में शामिल है।