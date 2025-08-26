मंगलवार, 26 अगस्त 2025
  4. DK Shivakumar apologizes for RSS prayer controversy
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :बेंगलुरु , मंगलवार, 26 अगस्त 2025 (19:14 IST)

आरएसएस प्रार्थना विवाद पर शिवकुमार ने कहा- माफी मांगता हूं, पार्टी के दबाव से किया इंकार

DK Shivakumar
D.K. Shivakumar News: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की प्रार्थना गाने के कारण पार्टी के भीतर आलोचनाओं का सामना कर रहे कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने मंगलवार को कहा कि इस घटना के कारण यदि किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वे माफी मांगते हैं। हालांकि उन्होंने यह दावा भी किया कि विधानसभा में प्रार्थना के जरिए वे भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर निशाना साधना चाहते थे।
 
शिवकुमार ने दावा किया कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि उनकी कांग्रेस पार्टी में कुछ लोग इस घटना का 'दुरुपयोग' करने और भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के प्रति अपनी निष्ठा दोहराते हुए कहा कि उनका रिश्ता भगवान और भक्त जैसा है।ALSO READ: पीएम मोदी और आरएसएस के बीच चल क्या रहा है?
 
कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के प्रमुख शिवकुमार ने यह भी कहा कि अगर आरएसएस के प्रार्थना गायन से किसी को ठेस पहुंची है, तो उन्हें खेद है। उन्होंने कहा कि वे एक कांग्रेसी हैं और मरते दम तक कांग्रेसी ही रहेंगे। निष्कासित कैबिनेट सदस्य और पार्टी के ही विधायक के एन राजन्ना ने सवाल किया कि शिवकुमार के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
 
उपमुख्यमंत्री शिवकुमार ने यह भी स्पष्ट करने का प्रयास किया कि उन्होंने विधानसभा में ''किसी संदर्भ में इसका उल्लेख किया था। शिवकुमार ने साथ ही कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की प्रशंसा नहीं की। उन्होंने कहा कि वे भाजपा नेता आर अशोक की ''खिंचाई करना चाहते थे। शिवकुमार ने हाल में सदन के अंदर आरएसएस का प्रार्थना गाकर सभी को हैरान कर दिया था।
 
शिवकुमार ने कहा कि पिछले सप्ताह विधानसभा में भगदड़ की घटना (4 जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई जिसमें 11 लोग मारे गए थे) पर चर्चा के दौरान, विपक्ष के नेता आर अशोक की खिंचाई करने के लिए, मैंने आरएसएस की प्रार्थना की दो-तीन पंक्तियां पढ़ीं। मेरा इरादा उनकी प्रशंसा करना नहीं था। मैंने बस उनकी (भाजपा की) खिंचाई करने की कोशिश की। मेरे कुछ मित्र (कांग्रेस में) इसका राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं, इसका दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं और भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।
 
उन्होंने पत्रकारों से कहा कि विधानसभा में उनके द्वारा दिए गए सरसरी संदर्भ को काटकर किसी और चीज से जोड़ दिया गया और उसे राष्ट्रीय समाचार बना दिया गया। उन्होंने कहा कि यदि किसी को ठेस पहुंची है जिसके बारे में मेरे कुछ पार्टी सहयोगी टिप्पणी कर रहे थे तो मुझे इसके लिए खेद है। 'इंडिया' गठबंधन में, अलग-अलग राजनीतिक दलों में मेरे कई मित्र हैं। मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, मैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मैं उन सभी से माफी मांगता हूं।ALSO READ: जब कर्नाटक विधानसभा में शिवकुमार ने गाया नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि... फिर सत्तापक्ष में सन्नाटा
 
शिवकुमार ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में 4 जून को हुई भगदड़ पर 21 अगस्त को विधानसभा में चर्चा के दौरान आरएसएस की प्रार्थना 'नमस्ते सदा वत्सले..'. की कुछ पंक्तियां पढ़ी थीं। उन्होंने कहा कि मैं किसी से बड़ा नहीं हूं, मेरा जीवन समाज में सबको ताकत देने के लिए है। उन्होंने कहा कि एक निष्ठावान कांग्रेसी होने के नाते वह किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि मैंने कोई गलती की है, जो मैंने नहीं की है, तब भी मैं माफी मांगने को तैयार हूं।
 
कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के प्रति अपनी निष्ठा दोहराई : कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के प्रति अपनी निष्ठा दोहराते हुए शिवकुमार ने कहा कि गांधी परिवार के प्रति मेरी निष्ठा पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। मैं जन्म से कांग्रेसी हूं, मरते दम तक कांग्रेसी ही रहूंगा। शिवकुमार ने कहा कि पार्टी ने उन पर माफी मांगने का दबाव नहीं डाला है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी आलाकमान या किसी भी नेता ने उनसे इस बारे में सवाल नहीं किया है, क्योंकि उन्हें उन पर भरोसा है।
 
उन्होंने कहा कि मैं पूरे देश में समर्थन करने वालों जिनमें मेरे मीडिया के दोस्त भी शामिल हैं, यह संदेश देना चाहता हूं कि मैं एक निष्ठावान कांग्रेसी के रूप में प्रतिबद्ध हूं, मैं मरते दम तक एक कांग्रेसी रहूंगा। गांधी परिवार के साथ मेरी निष्ठा और रिश्ता भगवान और भक्त के जैसा है। गांधी परिवार मेरा भगवान है और मैं भक्त हूं।
 
शिवकुमार ने कहा कि उनके इतिहास, प्रतिबद्धता, निष्ठा और विचारधारा को जानने के बावजूद, अगर कोई उन पर संदेह करना चाहता है, तो उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है।  उन्होंने दावा किया कि छात्र जीवन से लेकर आज तक के मेरे सफर में, मेरी पीढ़ी के नेताओं में से कोई भी इन मामलों में मेरे आस-पास भी नहीं पहुंच सकता।
 
किसी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने मुझे कुछ सलाह दी है और मीडिया में बोल रहे हैं। उन्हें आकर मुझसे बात करने दीजिए। इसके अलावा उन्होंने याद किया कि जब महाराष्ट्र में विलास राव देशमुख के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार खतरे में थी, तो पार्टी नेताओं के निर्देश पर, उन्होंने सरकार बचाने के लिए सौ से अधिक कांग्रेस विधायकों को कर्नाटक पहुंचाया था।
 
उन्होंने कहा कि तब भी मेरे खिलाफ साजिश हुई थी और यह झूठी खबर फैलाई गई थी कि मैंने हिरण का मांस परोसा है और छापे पड़े थे। फिर अहमद पटेल के राज्यसभा चुनाव के दौरान, गुजरात के विधायक यहां थे। मेरे परिवार के 77 सदस्यों पर ईडी (प्रवर्तन निदेशालय), सीबीआई (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) और आयकर विभाग ने 400 मामले दर्ज किए। मुझे भी गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया, अब मैं जेल से बाहर हूं।ALSO READ: कर्नाटक में 5 साल रहेगी सिद्धारमैया की CM कुर्सी या डीके शिवकुमार करेंगे खेला?
 
उन्होंने कहा कि जेल जाने के बाद कई लोगों ने कहा था कि उनकी राजनीति खत्म हो गई है। उन्होंने कहा कि तिहाड़ जेल से बाहर आने पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने मुझे उप-मुख्यमंत्री और (कर्नाटक प्रदेश) अध्यक्ष का पद दिया और मैं संगठन और जनता, दोनों के लिए अथक परिश्रम कर रहा हूं।
 
मैं जन्मजात हिन्दू हूं : अपने नरम हिन्दुत्व के खिलाफ आलोचना पर एक सवाल का जवाब देते हुए, शिवकुमार ने कहा कि  मैं अपना धर्म छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं जन्मजात हिन्दू हूं। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? लेकिन मैं हर धर्म में विश्वास करता हूं, ईसाई, मुस्लिम, जैन.... मैं एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हूं, मैं मानवता में विश्वास करता हूं।
 
वहीं उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार द्वारा विधानसभा में आरएसएस का प्रार्थना गाने के लिए माफी मांगने का स्वागत करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बी.के. हरिप्रसाद ने कहा कि पार्टी में किसी को भी संघ को किसी भी तरह से वैध नहीं ठहराना चाहिए। एमएलसी हरिप्रसाद ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार से माफी मांगने की मांग की थी।
 
हरिप्रसाद ने एक सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस पार्टी मैंने या डी.के. शिवकुमार ने नहीं बनाई है, किसी ने इसे भविष्य के लिए बचाने के लिए हमें दिया है। अगर हम में ताकत है, तो हमें इसे बचाना होगा और आने वाली पीढ़ी को देना होगा। कोई भी स्थाई नहीं है, कोई भी 500 साल तक जीवित नहीं रहेगा।
 
उन्होंने यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्हें शिवकुमार से व्यक्तिगत रूप से कोई दिक्कत नहीं, बल्कि महात्मा गांधी की हत्या करने वाले संगठन की प्रार्थना गाने के कृत्य से है। उन्होंने कहा कि  उन्हें (शिवकुमार को) पार्टी अध्यक्ष होने के नाते, ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थीं। अगर वे उपमुख्यमंत्री के तौर पर ऐसा कहते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते, आरएसएस की प्रार्थना गाने की कोई जरूरत नहीं, जो कांग्रेस, संविधान और तिरंगे झंडे का विरोधी है। उन्होंने प्रार्थना क्यों पढ़ी, यह एक अलग मामला है।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta
क्या होगा जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आमने सामने होंगे नरेन्द्र मोदी और शहबाज शरीफ

क्या होगा जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आमने सामने होंगे नरेन्द्र मोदी और शहबाज शरीफ80th session of the United Nations General Assembly: भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद सितंबर के अंत में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 80वें सत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का आमना-सामना हो सकता है। दोनों ही नेता एक ही दिन इस सत्र को संबोधित करेंगे। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाया था।

भारत ने बचाई Pakistan के लोगों की जान, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार हुई बात

भारत ने बचाई Pakistan के लोगों की जान, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार हुई बातपाकिस्तान दिल में भारत और भारत के लोगों के लिए भले ही कितनी दुश्मनी रखे, लेकिन भारत लोगों की जान की परवाह करता है। पाकिस्तान में आने वाले खतरे से भारत ने पाकिस्तान को अलर्ट किया। मीडिया खबरों के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान को सूचना दी है कि तवी नदी में भीषण बाढ़ आ सकती है। इससे लिए पाकिस्तान अपने लोगों की रक्षा के लिए पहले से जरूरी कदम उठा ले।

क्या है Google Search में नया AI Mode, यूजर के लिए सर्च कैसे होगी आसान

क्या है Google Search में नया AI Mode, यूजर के लिए सर्च कैसे होगी आसानGoogle Search अपने गूगल सर्च फीचर में AI Mode लॉन्च किया है। इसके जरिए गूगल अपने यूजर्स को किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए अपने खास एआई मोड का इस्तेमाल करता है और यूजर्स को पहले की तुलना में बेहतर और सटीक रिजल्ट्स मिलने लगे। अब गूगल सर्च एआई मोड और ज्यादा स्मार्ट हो गया है। ये अपने यूजर्स को जवाब ही नहीं बल्कि सजेशन भी देगा और एक एजेंटिंग एआई या यूं कहे कि एक एआई असिस्टेंट के रूप में काम करेगा।

PM मोदी ग्रेजुएशन डिग्री मामला, CIC के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया रद्द, DU ने दी थी चुनौती

PM मोदी ग्रेजुएशन डिग्री मामला, CIC के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया रद्द, DU ने दी थी चुनौतीप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री से संबंधित मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट बड़ा आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को चुनौती दी थी। CIC ने 2016 में दायर एक RTI याचिका के आधार पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री से संबंधित जानकारी की जांच करने का निर्देश दिया था।

दहेज, पति का अफेयर, रीलबाजी और ब्यूटी पार्लर, ग्रेटर नोएडा की निक्की भाटी के मर्डर की सनसनीखेज कहानी

दहेज, पति का अफेयर, रीलबाजी और ब्यूटी पार्लर, ग्रेटर नोएडा की निक्की भाटी के मर्डर की सनसनीखेज कहानीNikki Bhati murder case of Greater Noida: ग्रेटर नोएडा के निक्की भाटी हत्याकांड में अलग-अलग एंगल सामने आ रहे हैं। इस मामले में सिर्फ दहेज ही एक कारण नहीं है। निक्की के ससुराल के लोगों को उसका रील बनाना पसंद नहीं था। ब्यूटी पार्लर चलाने को लेकर भी परिवार में झगड़ा होता था।

अध्ययन का निष्कर्ष, AI chatbot आत्महत्या से जुड़े सवालों का सटीक जवाब देने में कारगर नहीं

अध्ययन का निष्कर्ष, AI chatbot आत्महत्या से जुड़े सवालों का सटीक जवाब देने में कारगर नहींAI Chatbot News: एक अध्ययन 3 लोकप्रिय कृत्रिम मेधा चैटबॉट्स (artificial intelligence chatbots) पर यह जानने के लिए किया गया कि वे आत्महत्या से जुड़े सवालों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। इसमें पाया गया कि वे आमतौर पर ऐसे सवालों का जवाब देने से बचते हैं, जो उपयोगकर्ता के लिए सबसे ज्यादा जोखिम वाले होते हैं, जैसे कि आत्महत्या करने के तरीकों से जुड़ी विशिष्ट जानकारी। हालांकि कम गंभीर लेकिन नकुसान पहुंचाने वाले सवालों पर ये जवाब देने में उतने कारगर नहीं है।

मोदी जी! आपसे यह उम्मीद नहीं थी, आपने बंगाल के लोगों को चोर कहा

मोदी जी! आपसे यह उम्मीद नहीं थी, आपने बंगाल के लोगों को चोर कहाMamata targets Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर हमला बोलते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि उन्हें उनसे (मोदी से) कभी यह उम्मीद नहीं थी कि वे उनकी कुर्सी का अनादर करने के साथ-साथ राज्य के लोगों को ‘चोर’ बताकर पूरे प्रांत का अपमान करेंगे। उन्होंने यह बयान मोदी की हालिया टिप्पणियों के संदर्भ में दिया।

ये हैं भारत के 10 सबसे अमीर जिले, देखिए क्या आपके जिले का नंबर है लिस्ट में

ये हैं भारत के 10 सबसे अमीर जिले, देखिए क्या आपके जिले का नंबर है लिस्ट मेंTop 10 Richest Districts Of India: जब हम भारत की समृद्धि की बात करते हैं, तो अक्सर बड़े राज्यों और शहरों का नाम सामने आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के आधार पर देश के सबसे अमीर जिले कौन से हैं? यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि इस सूची में कई ऐसे नाम शामिल हैं जिनके बारे में आपने शायद ही सोचा हो। आइए, जानते हैं भारत के 10 सबसे अमीर जिलों के बारे में और देखते हैं कि कौन-सा जिला किस स्थान पर है।

ट्रंप टैरिफ का असर, तिरुपुर, नोएडा, सूरत की निर्यात इकाइयों ने उत्पादन रोका

ट्रंप टैरिफ का असर, तिरुपुर, नोएडा, सूरत की निर्यात इकाइयों ने उत्पादन रोकाImpact of Trump tariffs: निर्यातकों के शीर्ष निकाय फियो (FIEO) ने मंगलवार को भारतीय वस्तुओं पर उच्च अमेरिकी शुल्क (high US duties) पर गंभीर चिंता जताई और कहा कि तिरुपुर, नोएडा तथा सूरत के कपड़ा विनिर्माताओं ने इन भारी शुल्कों के कारण उत्पादन (production) रोक दिया है। भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी शुल्क 27 अगस्त से बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा।

अधकुवारी में भूस्खलन, वैष्णो देवी यात्रा रोकी

अधकुवारी में भूस्खलन, वैष्णो देवी यात्रा रोकीVaishnodevi news in hindi : जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की वजह से कई स्थानों पर भारी तबाही की खबर है। राज्य में में सभी दरिया और नदियां खतरे के निशान को पार कर गए। इस बीच कटरा स्थित वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन की वजह से कई यात्रियों के घायल होने की खबर हैं। समाचार लिखे जाने तक यात्रा को रोक दिया गया है।

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत में

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत मेंitel ने भारत में अपना शानदार स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन 6,000 रुपए से कम कीमत में आता है। स्मार्टफोन में iPhone जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। itel Zeno सीरीज का यह लेटेस्ट फोन आईफोन की तरह ही डायनैमिक आईलैंड डिस्प्ले फीचर के साथ आता है। स्मार्टफोन में दमदार 5000mAh की बैटरी दी गई है। जानिए स्मार्टफोन के क्या हैं फीचर्स-

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्स

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्सRealme ने P4 सीरीज के तहत देश में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G के नाम से नए डिवाइस पेश किए हैं। दोनों डिवाइस में आपको जबरदस्त AI फीचर्स और 7,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। जानिए क्या है स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत-

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।
