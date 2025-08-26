मंगलवार, 26 अगस्त 2025
  New twist in Nikki Bhati murder case of Greater Noida
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :ग्रेटर नोएडा , मंगलवार, 26 अगस्त 2025 (19:34 IST)

निक्की भाटी मर्डर केस में नया मोड़, भाभी ने कहा- मुझे घर से निकाला, निक्की और कंचन मुझे पीटती थीं

Nikki Bhati murder case of Greater Noida
Nikki Bhati murder case of Greater Noida: ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव के बहुचर्चित निक्की भाटी हत्याकांड में एक नए किरदार की एंट्री हो गई है। यह और कोई नहीं बल्कि निक्की और कंचन के भाई रोहित की पत्नी मीनाक्षी है। खुद को रोहित की पत्नी कहने वाली मीनाक्षी का दावा है कि मुझे भी दहेज के लिए पीटा जाता था। निक्की और कंचन भी मारपीट में शामिल होती थीं। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उसे छोड़ दिया गया। निक्की के ससुराल वालों पर उसे दहेज के लिए जिंदा जलाने का आरोप है।
 
शादी के तुरंत बाद टॉर्चर : ग्रेटर नोएडा के ही गांव पल्ला गांव की मीनाक्षी ने यूपीतक चैनल को बताया कि 2016 में उसकी शादी निक्की और कंचन के भाई रोहित के साथ हुई थी। वह 9 साल में सिर्फ 9 महीने ही मुश्किल से ससुराल में रह पाई। दहेज के लिए उसे घर से निकाल दिया गया। उसने कहा कि शादी के तुरंत बाद ही उसका टॉर्चर शुरू हो गया था। मीनाक्षी ने ननद कंचन और निक्की पर भी मारपीट का आरोप लगाय। हालांकि उसे इस बात का अफसोस है निक्की को जला दिया गया। उसने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि निक्की को प्रताड़ित किया जा रहा था तो उसे पिता के घर आ जाना चाहिए था। 
 
पूरा परिवार करता था मारपीट : मीनाक्षी ने कहा कि मेरी शादी कंचन और निक्की से पहले हुई थी। ‍उसने आरोप लगाया कि रोहित, उसकी मां, पिता, निक्की और कंचन सब मिलकर मेरे साथ मारपीट करते थे। दहेज की ‍मांग पूरी नहीं होने पर मुझे घर से निकाल दिया गया। हालांकि कंचन और निक्की की शादी के समय पंचायत के माध्यम से समझौता हुआ और मुझे फिर ससुराल बुला लिया गया, लेकिन कुछ समय बाद मुझे फिर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया। मेरी शादी में दहेज में जो गाड़ी दी गई थी, उस गाड़ी से मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था। इस पर ससुराल वालों ने कहा कि इस गाड़ी को बदलवा दो। 
 
मीनाक्षी के मुताबिक शादी में मेरे परिवार वालों ने 20-30 तोला सोना समेत सभी सामान निक्की और कंचन के घर वालों को दिया था। मीनाक्षी ने आरोप लगाया कि निक्की और कंचन को रील बनाने की छूट थी, लेकिन मुझे तो मोबाइल भी नहीं दिया जाता था। उसने कहा कि 2020 में मैंने ससुराल वालों से के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस किया था। हालांकि पंचायत के बाद मामला वापस ले लिया था।
 
मुझे कभी अपनाया ही नहीं : निक्की की भाभी ने कहा कि रोहित ने मुझे कभी अपनाया ही नहीं। मेरे पति ने मेरे भाई पर गोली भी चलाई थी। मीनाक्षी ने कहा कि हमारे रिश्ते को लेकर कई बार पंचायत हो चुकी है, लेकिन इस बारे में कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया। मुझे अभी तक तलाक भी नहीं दिया है। मझे दहेज के लिए पिछले 4 साल से छोड़ रखा है।
