मंगलवार, 26 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Cloud burst in Jammu and Kashmir, 10 people died, Vaishno Devi Yatra suspended after landslide
Written By Author सुरेश एस डुग्गर

जम्मू कश्मीर में तबाही, पुल टूटे, सड़कें बहीं, ट्रेनें रद्द, कम से कम 10 लोगों की मौत

भूस्खलन के बाद वैष्णो देवी यात्रा स्थगित, कई लोग घायल हुए

Heavy rain in Jammu and Kashmir
Cloud burst in Doda: भारी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने की कई घटनाओं के कारण प्रदेश में 10 लोगों की मौत हो गई है। इनमें वैष्णो देवी के 5 श्रद्धालु भी शामिल है। हालांकि वैष्णो देवी में मृतक संख्या बढ़ने के आशंका है। डोडा में बादल फटने से 5 लोगों की मौत हुई है। कई पुल टूट गए हैं। सड़कें बह गई हैं। सभी ट्रेने कैंसिल कर दी गई। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार दोपहर भारी बारिश के कारण त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले मार्ग पर भूस्खलन हो गया, जिसमें कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई और 14 घायल हो गए।
 
तीर्थयात्रा स्थगित : गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मरने वालों की संख्या 15 से अधिक हो सकती है। अधिकारियों ने बताया कि भूस्खलन के बाद जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में स्थित इस प्रसिद्ध मंदिर की तीर्थयात्रा स्थगित कर दी गई। उन्होंने बताया कि अर्धकुंवारी स्थित इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास बचाव अभियान जारी है, जहां दोपहर करीब 3 बजे भूस्खलन हुआ था। पहाड़ी पर स्थित मंदिर तक जाने वाले 12 किलोमीटर के घुमावदार रास्ते के लगभग आधे रास्ते में यह आपदा आई।
 
हिमकोटि ट्रेक मार्ग पर सुबह से ही यात्रा स्थगित कर दी गई थी, लेकिन दोपहर 1.30 बजे तक पुराने मार्ग पर यात्रा जारी थी, जब अधिकारियों ने मूसलाधार बारिश को देखते हुए इसे अगले आदेश तक स्थगित करने का फैसला किया। तीन दिनों से लगातार हो रही बारिश ने जम्मू के कई हिस्सों में तबाही मचा दी है।
18 ट्रेनें रद्द : इस बीच, अधिकारियों ने बताया कि जम्मू क्षेत्र में लगातार भारी बारिश के कारण उत्तर रेलवे ने मंगलवार को कटरा, उधमपुर और जम्मू रेलवे स्टेशनों से आने-जाने वाली 18 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। जम्मू क्षेत्र में सोमवार रात से दशकों में सबसे भारी बारिश हो रही है, जिससे पुल क्षतिग्रस्त हो गए, सड़क संपर्क बाधित हो गया और बड़े भूभाग जलमग्न हो गए, जिससे लोगों को सुरक्षित इलाकों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा।
 
राजमार्गों पर यातायात रुका : अधिकारियों ने बताया कि जम्मू-श्रीनगर और किश्तवाड़-डोडा राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात रोक दिया गया है, जबकि दर्जनों पहाड़ी सड़कें भूस्खलन या अचानक आई बाढ़ के कारण अवरुद्ध या क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उन्होंने बताया कि एहतियात के तौर पर माता वैष्णो देवी मंदिर की तीर्थयात्रा भी रोक दी गई है। एक रेलवे अधिकारी ने कहा कि 18 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। चार ट्रेनों को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। क्षेत्र में मौसम की स्थिति को देखते हुए ऐसा किया गया है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

क्या होगा जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आमने सामने होंगे नरेन्द्र मोदी और शहबाज शरीफ

क्या होगा जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आमने सामने होंगे नरेन्द्र मोदी और शहबाज शरीफ80th session of the United Nations General Assembly: भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद सितंबर के अंत में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 80वें सत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का आमना-सामना हो सकता है। दोनों ही नेता एक ही दिन इस सत्र को संबोधित करेंगे। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाया था।

भारत ने बचाई Pakistan के लोगों की जान, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार हुई बात

भारत ने बचाई Pakistan के लोगों की जान, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार हुई बातपाकिस्तान दिल में भारत और भारत के लोगों के लिए भले ही कितनी दुश्मनी रखे, लेकिन भारत लोगों की जान की परवाह करता है। पाकिस्तान में आने वाले खतरे से भारत ने पाकिस्तान को अलर्ट किया। मीडिया खबरों के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान को सूचना दी है कि तवी नदी में भीषण बाढ़ आ सकती है। इससे लिए पाकिस्तान अपने लोगों की रक्षा के लिए पहले से जरूरी कदम उठा ले।

क्या है Google Search में नया AI Mode, यूजर के लिए सर्च कैसे होगी आसान

क्या है Google Search में नया AI Mode, यूजर के लिए सर्च कैसे होगी आसानGoogle Search अपने गूगल सर्च फीचर में AI Mode लॉन्च किया है। इसके जरिए गूगल अपने यूजर्स को किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए अपने खास एआई मोड का इस्तेमाल करता है और यूजर्स को पहले की तुलना में बेहतर और सटीक रिजल्ट्स मिलने लगे। अब गूगल सर्च एआई मोड और ज्यादा स्मार्ट हो गया है। ये अपने यूजर्स को जवाब ही नहीं बल्कि सजेशन भी देगा और एक एजेंटिंग एआई या यूं कहे कि एक एआई असिस्टेंट के रूप में काम करेगा।

PM मोदी ग्रेजुएशन डिग्री मामला, CIC के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया रद्द, DU ने दी थी चुनौती

PM मोदी ग्रेजुएशन डिग्री मामला, CIC के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया रद्द, DU ने दी थी चुनौतीप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री से संबंधित मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट बड़ा आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को चुनौती दी थी। CIC ने 2016 में दायर एक RTI याचिका के आधार पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री से संबंधित जानकारी की जांच करने का निर्देश दिया था।

दहेज, पति का अफेयर, रीलबाजी और ब्यूटी पार्लर, ग्रेटर नोएडा की निक्की भाटी के मर्डर की सनसनीखेज कहानी

दहेज, पति का अफेयर, रीलबाजी और ब्यूटी पार्लर, ग्रेटर नोएडा की निक्की भाटी के मर्डर की सनसनीखेज कहानीNikki Bhati murder case of Greater Noida: ग्रेटर नोएडा के निक्की भाटी हत्याकांड में अलग-अलग एंगल सामने आ रहे हैं। इस मामले में सिर्फ दहेज ही एक कारण नहीं है। निक्की के ससुराल के लोगों को उसका रील बनाना पसंद नहीं था। ब्यूटी पार्लर चलाने को लेकर भी परिवार में झगड़ा होता था।

और भी वीडियो देखें

अध्ययन का निष्कर्ष, AI chatbot आत्महत्या से जुड़े सवालों का सटीक जवाब देने में कारगर नहीं

अध्ययन का निष्कर्ष, AI chatbot आत्महत्या से जुड़े सवालों का सटीक जवाब देने में कारगर नहींAI Chatbot News: एक अध्ययन 3 लोकप्रिय कृत्रिम मेधा चैटबॉट्स (artificial intelligence chatbots) पर यह जानने के लिए किया गया कि वे आत्महत्या से जुड़े सवालों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। इसमें पाया गया कि वे आमतौर पर ऐसे सवालों का जवाब देने से बचते हैं, जो उपयोगकर्ता के लिए सबसे ज्यादा जोखिम वाले होते हैं, जैसे कि आत्महत्या करने के तरीकों से जुड़ी विशिष्ट जानकारी। हालांकि कम गंभीर लेकिन नकुसान पहुंचाने वाले सवालों पर ये जवाब देने में उतने कारगर नहीं है।

मोदी जी! आपसे यह उम्मीद नहीं थी, आपने बंगाल के लोगों को चोर कहा

मोदी जी! आपसे यह उम्मीद नहीं थी, आपने बंगाल के लोगों को चोर कहाMamata targets Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर हमला बोलते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि उन्हें उनसे (मोदी से) कभी यह उम्मीद नहीं थी कि वे उनकी कुर्सी का अनादर करने के साथ-साथ राज्य के लोगों को ‘चोर’ बताकर पूरे प्रांत का अपमान करेंगे। उन्होंने यह बयान मोदी की हालिया टिप्पणियों के संदर्भ में दिया।

ये हैं भारत के 10 सबसे अमीर जिले, देखिए क्या आपके जिले का नंबर है लिस्ट में

ये हैं भारत के 10 सबसे अमीर जिले, देखिए क्या आपके जिले का नंबर है लिस्ट मेंTop 10 Richest Districts Of India: जब हम भारत की समृद्धि की बात करते हैं, तो अक्सर बड़े राज्यों और शहरों का नाम सामने आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के आधार पर देश के सबसे अमीर जिले कौन से हैं? यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि इस सूची में कई ऐसे नाम शामिल हैं जिनके बारे में आपने शायद ही सोचा हो। आइए, जानते हैं भारत के 10 सबसे अमीर जिलों के बारे में और देखते हैं कि कौन-सा जिला किस स्थान पर है।

ट्रंप टैरिफ का असर, तिरुपुर, नोएडा, सूरत की निर्यात इकाइयों ने उत्पादन रोका

ट्रंप टैरिफ का असर, तिरुपुर, नोएडा, सूरत की निर्यात इकाइयों ने उत्पादन रोकाImpact of Trump tariffs: निर्यातकों के शीर्ष निकाय फियो (FIEO) ने मंगलवार को भारतीय वस्तुओं पर उच्च अमेरिकी शुल्क (high US duties) पर गंभीर चिंता जताई और कहा कि तिरुपुर, नोएडा तथा सूरत के कपड़ा विनिर्माताओं ने इन भारी शुल्कों के कारण उत्पादन (production) रोक दिया है। भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी शुल्क 27 अगस्त से बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा।

अधकुवारी में भूस्खलन, वैष्णो देवी यात्रा रोकी

अधकुवारी में भूस्खलन, वैष्णो देवी यात्रा रोकीVaishnodevi news in hindi : जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की वजह से कई स्थानों पर भारी तबाही की खबर है। राज्य में में सभी दरिया और नदियां खतरे के निशान को पार कर गए। इस बीच कटरा स्थित वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन की वजह से कई यात्रियों के घायल होने की खबर हैं। समाचार लिखे जाने तक यात्रा को रोक दिया गया है।

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत में

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत मेंitel ने भारत में अपना शानदार स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन 6,000 रुपए से कम कीमत में आता है। स्मार्टफोन में iPhone जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। itel Zeno सीरीज का यह लेटेस्ट फोन आईफोन की तरह ही डायनैमिक आईलैंड डिस्प्ले फीचर के साथ आता है। स्मार्टफोन में दमदार 5000mAh की बैटरी दी गई है। जानिए स्मार्टफोन के क्या हैं फीचर्स-

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्स

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्सRealme ने P4 सीरीज के तहत देश में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G के नाम से नए डिवाइस पेश किए हैं। दोनों डिवाइस में आपको जबरदस्त AI फीचर्स और 7,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। जानिए क्या है स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत-

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com