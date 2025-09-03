बुधवार, 3 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मोदी जी विदेश में हंसी-मजाक कर रहे थे, भारत लौटकर भावुक हो गए

राजद नेता तेजस्वी यादव ने किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर तंज

Tejashwi Yadav taunt on Modi
Tejashwi Yadav taunt on Narendra Modi: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बुधवार को कहा कि भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) कांग्रेस और राजद की ‘मतदाता अधिकार यात्रा’ के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दिवंगत मां के बारे में की गई कथित अभद्र टिप्पणी के विरोध में बिहार बंद का आह्वान करके ‘गैर जिम्मेदाराना राजनीति’’ कर रहा है।
 
दो सप्ताह तक चली यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ रहे पूर्व उपमुख्यमंत्री यादव ने बुधवार को पत्रकारों से कहा कि वे (राजग) सत्ता में हैं और फिर भी बंद का आह्वान कर रहे हैं। दरअसल, भाजपा 25 जिलों की 1300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी की हमारी यात्रा की सफलता से घबरा गई है।
 
कपटी राजनीति का उदाहरण : नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बंद के आह्वान से केवल एक दिन के लिए स्कूल बंद होंगे। वैसे भी जब प्रधानमंत्री बिहार आते हैं तो स्कूल बंद रहते हैं। इसलिए इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री के हालिया बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दरभंगा की उस घटना पर भावुक होना ‘कपटी राजनीति’ का उदाहरण है।
 
लौटते ही भावुक हो गए मोदी : यादव ने कहा कि उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद प्रधानमंत्री विदेश चले गए थे और वहां विदेशी नेताओं के साथ उनकी हंसी-मजाक वाली तस्वीरें सामने आईं। लेकिन जैसे ही वे लौटे तो भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि '50 करोड़ की गर्लफ्रेंड’ जैसे अभद्र कटाक्ष करते समय प्रधानमंत्री की संवेदनाएं कहां थीं? मोदी जी ने सोनिया गांधी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के डीएनए पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनकी पार्टी के विधायक विधानसभा में हमें भद्दी गालियां देते रहे हैं।
 
भाजपा को भी देना होगा जवाब : तेजस्वी ने कहा कि किसी की मां का अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन सार्वजनिक जीवन में अभद्र आचरण पर भाजपा को भी जवाब देना होगा। उल्लेखनीय है कि दरभंगा में कांग्रेस के मंच पर लाउडस्पीकर से अपशब्द कहने वाले 25 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले ‘इंडिया’ गठबंधन ने स्पष्ट किया है कि आरोपी व्यक्ति का उससे कोई संबंध नहीं है।

यादव ने कहा कि मां तो मां होती है। मां शब्द जुबान पर आते ही कितना सुकून मिलता है। जो बेजुबान है मां तो उनकी भी होती है। किसी को भी किसी की भी मां-बहन-बेटी के प्रति अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। इस दुनिया में मौजूद हर इंसान, जीव-जंतु, पशु-पक्षी सभी मां की ही पैदाइश है। 

और क्या कहा तेजस्वी यादव ने
  • प्रधानमंत्री मोदी जी महिलाओं और लड़कियों से ब्लात्कार करने वाले प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार कर उसे जिताने की अपील करें तो वह मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। 
  • मोदी जी किसी की मां को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलें तो वाह मोदी जी वाह! 
  • मोदी जी देश के लिए शहादत दे चुके साहसी पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी और नेता प्रतिपक्ष की मां को विधवा और जर्सी गाय बोलें तो बेशर्म लोग कहेंगे कि मोदी जी ने शानदार भाषण दिया है। 
  • मोदी जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पैदाइश पर यह कहते हुए सवाल उठाए कि इनका DNA ही ख़राब है अर्थात इनका खून ही खराब और गलत है तो वह सही है? जेडीयू के लोग बताएं जो नख और बाल काटकर PMO को भेजे थे उनकी रिपोर्ट आ गई है क्या? 
  • मोदी जी के सचेतक ने अभी कुछ दिन पहले बिहार विधानसभा में मेरी मां को गाली दी तो मोदी जी ने उसकी पीठ थपथपाई। फिर वो कहें कि मोदी महान! 
  • एक बीजेपी नेता ने हमारी प्रवक्ता को साड़ी-साया खोल सरेआम सड़क पर ब्लात्कार की धमकी दी तो मोदी जी उसे सम्मानित करते हुए अपने जहाज तक बुलाते हैं। 
  • इनके प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कल टेसू बहा रहे थे वही आदमी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि उनसे बड़ा गालीबाज कोई नहीं है और वह गालियों की चलती फिरती दुकान है।
  • मणिपुर में भाजपाइयों द्वारा महिलाओं को निवस्त्र घुमाया गया क्या वो किसी की मां नहीं थी? 
  • बिहारियों को गुजरात में गाली दी जाती है तो प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। बेरोजगारों और युवाओं को गाली के साथ लाठी से पीटा जाता है तो इनके टेसू नहीं निकलते है। 
  • किसान आंदोलन में हज़ारों किसान मारे गए। किसान और नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, लॉकडाउन में मजदूर पैदल चले, लाखों लोग मारे गए, तब नहीं रोए। पुलवामा-पहलगाम और गलवान घाटी में हमारे सैनिक मारे गए जब इनके टेसू नहीं निकले।
  • ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। ये लोग वोट चोरी से ध्यान हटाने के लिए प्रपंच रच रहे है। (एजेंसी/वेबदुनिया)
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
 
Punjab floods : 4 दशक की सबसे भीषण बाढ़ से जूझता पंजाब, 2.56 लाख लोग चपेट में, 29 की मौत, पानी में बहते पशु, छतों पर टेंटों में गुजरती रातें, क्यों जलमग्न है 'रोटी की टोकरी'

Punjab floods : 4 दशक की सबसे भीषण बाढ़ से जूझता पंजाब, 2.56 लाख लोग चपेट में, 29 की मौत, पानी में बहते पशु, छतों पर टेंटों में गुजरती रातें, क्यों जलमग्न है 'रोटी की टोकरी'Punjab floods News : पंजाब इस समय भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। पंजाब के 9 जिले इस समय भीषण बाढ़ की चपेट में है। गेंहू और चावल की उच्च उत्पादकता के कारण पंजाब को भारत की 'रोटी की टोकरी' कहा जाता है। आज यह रोटी की टोकरी जलमग्न है। लोग घर की छतों पर टेंट लगाकर रातें काट रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में सैलाब में पालतू मवेशी दिखाई दे रहे हैं।

मोदी जी 'तेरे नाम' के सलमान की तरह हमेशा रोते रहते हैं, प्रियंका गांधी ने ऐसा क्यों कहा

मोदी जी 'तेरे नाम' के सलमान की तरह हमेशा रोते रहते हैं, प्रियंका गांधी ने ऐसा क्यों कहाPriyanka Gandhi targets Narendra Modi: वायनाड से सांसद और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जैसे 'तेरे नाम' फिल्म में सलमान खान शुरू से अंत तक रोते रहते हैं, मोदी जी भी हमेशा रोते रहते हैं। इनके लिए भी एक पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रख देते हैं 'मेरे नाम'।

iPhone 17 की लॉन्च की तारीख का ऐलान, भारत में क्या रहेगी कीमत, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max भी किए जाएंगे पेश

iPhone 17 की लॉन्च की तारीख का ऐलान, भारत में क्या रहेगी कीमत, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max भी किए जाएंगे पेशiphone 17 price launch date :आइफोन प्रेमियों का इंतजार खत्म होने वाला है। iPhone 17 के लॉन्च की तारीख का ऐलान हो चुका है। Apple का लॉन्च इवेंट 'अवे ड्रॉपिंग' 9 सितंबर को आयोजित होगा। कंपनी ने इवेंट के लिए ऑफिशियल इनविटेशन भेजना शुरू कर दिया है। भारतीय सयम के मुताबिक इवेंट मंगलवार रात 10.30 बजे एपल पार्क, क्यूपर्टिनो, कैलिफोर्निया में शुरू होगा।

Semicon India 2025 में पहली ‘मेड इन इंडिया’ Vikram 32-bit chip चिप लॉन्च़ खूबियां जानेंगे तो गर्व से चौड़ा हो जाएगा सीना

Semicon India 2025 में पहली ‘मेड इन इंडिया’ Vikram 32-bit chip चिप लॉन्च़ खूबियां जानेंगे तो गर्व से चौड़ा हो जाएगा सीनाISRO की सेमीकंडक्टर लैब ने Vikram 32-bit chip को किया तैयार

पीएम मोदी की बात सुन भावुक हुए बिहार बीजेपी अध्यक्ष, दिलीप जायसवाल के छलके आंसू

पीएम मोदी की बात सुन भावुक हुए बिहार बीजेपी अध्यक्ष, दिलीप जायसवाल के छलके आंसूबिहार में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी भावुक हो गए। वह पिछले महीने महागठबंधन के एक कार्यक्रम में उन पर और उनकी दिवंगत मां पर की गई अपमानजनक टिप्पणियों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने राजद पर जमकर निशाना भी साधा।

और भी वीडियो देखें

प्रशांत किशोर का बड़ा एलान, जानिए कहां से लड़ेंगे चुनाव?

प्रशांत किशोर का बड़ा एलान, जानिए कहां से लड़ेंगे चुनाव?Prashant Kishore news in hindi : बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने कमर कस ली है। राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करने के बाद जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी राज्य के करगहर सीट से चुनाव लड़ने का एलान कर दिया।

Rahul Gandhi : Atom Bomb से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है, BJP के लोग तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, पटना में दहाड़े राहुल गांधी

Rahul Gandhi : Atom Bomb से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है, BJP के लोग तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, पटना में दहाड़े राहुल गांधीकांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पटना में रैली करते हुए भाजपा और चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट से नाम काटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से एक और बड़ा हाइड्रोजन बम सामने आने वाला है। राहुल गांधी ने भाजपा पर संविधान की हत्या करने का आरोप लगाया और कहा कि बिहार की जनता महागठबंधन के साथ है।

Bihar Election : कांग्रेस का आरोप- चुनाव आयोग को मिली 89 लाख शिकायतें, खारिज करते हुए क्या कहा

Bihar Election : कांग्रेस का आरोप- चुनाव आयोग को मिली 89 लाख शिकायतें, खारिज करते हुए क्या कहाकांग्रेस ने रविवार को दावा किया कि उसने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत निर्वाचन आयोग को 89 लाख शिकायतें दीं लेकिन पार्टी से संबंधित बूथ स्तरीय एजेंट (बीएलए) की शिकायतों को स्वीकार नहीं किया गया। खेड़ा ने यहां संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि अनियमितताएं निर्वाचन आयोग की मंशा पर संदेह पैदा करती हैं और उन्होंने मांग की कि एसआईआर दोबारा कराई जाए।

तेजस्वी यादव ने खुद को बताया CM कैंडिडेट, कैसा था राहुल का रिएक्शन?

तेजस्वी यादव ने खुद को बताया CM कैंडिडेट, कैसा था राहुल का रिएक्शन?Tejashwi Yadav in Voter Adhikar Yatra : राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा ने 14 दिनों से बिहार की सियासत गर्म कर रखी है। दोनों ही दिग्गज चुनाव आयोग और भाजपा पर जमकर हमले कर रहे हैं। इस बीच तेजस्वी यादव ने आरा में राहुल गांधी के सामने ही सार्वजनिक रूप से खुद को महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया।

बिहार में अभी चुनाव हुए तो बनेगी किसकी सरकार, क्या कहता है यह सर्वे?

बिहार में अभी चुनाव हुए तो बनेगी किसकी सरकार, क्या कहता है यह सर्वे?Bihar assembly elections news : बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा कराए गए SIR में करीब 65 लाख वोटर का अवैध मतदाता पाते हुए लिस्ट से नाम हटा दिया गया। इस पर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाते हुए वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इस बीच टाइम्स नाऊ नवभारत और जेवीसी ने एक सर्वे के माध्यम से बिहार की चुनावी तस्वीर साफ करने का प्रयास किया है।
