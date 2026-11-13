पाकिस्तान बॉर्डर पर उतरे भारत के 'फौलादी रोबोट डॉग्स'! न सोते हैं, न थकते हैं और न लगती है -40°C की ठंड; जानिए इनकी ताकत

जहाँ इंसानों और वाहनों का पहुँचना मुश्किल, वहाँ तैनात 'डिजिटल शिकारी'

कैसे बदल रहे हैं युद्ध और निगरानी के नियम?

लॉजिस्टिक्स और सप्लाई में बड़ी मदद: जनवरी की भीषण बर्फबारी में जब सड़कें गायब हो जाती हैं, तब ये 'रोबोटिक म्यूल्स' (Robotic Mules) 12 से 15 किलो तक गोला-बारूद, ईंधन, राशन और दवाइयां लेकर खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ते हैं, जिससे जवानों का शारीरिक बोझ कम होता है। रियल-टाइम खुफिया निगरानी (Surveillance): इनमें लगे 360-डिग्री कैमरे, इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स और थर्मल सेंसर घने कोहरे और रात के अंधेरे में भी सीमा पार से होने वाली किसी भी आतंकी घुसपैठ या हरकत को तुरंत पकड़ लेते हैं। मुठभेड़ (Ambush Operations) में सुरक्षा कवच: आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान इन्हें सबसे आगे भेजा जा सकता है, जिससे भारतीय सैनिकों की जान का जोखिम काफी कम हो जाता है।

आधुनिक युद्ध के दौर में भारत की बड़ी छलांग

पाकिस्तान से सटी नियंत्रण रेखा () की दुर्गम, पथरीली और बर्फीली चोटियों पर अब भारतीय सेना के जवानों को एक ऐसा हाई-टेक साथी मिल गया है, जो न कभी सोता है, न थकता है और न ही जिसे जमा देने वाली ठंड का अहसास होता है। भारतीय सेना ने जम्मू-कश्मीर के अग्रिम मोर्चों (Forward Sectors) और अखनूर-राजौरी जैसे संवेदनशील इलाकों मेंतैनात कर दिए हैं।सर्दियों के मौसम में हिमालय की चोटियों पर तापमान शून्य से काफी नीचे चला जाता है। घने सफेद कोहरे और भारी बर्फबारी के बीच कई अग्रिम चौकियों (Forward Posts) का संपर्क कट जाता है। ऐसे कठिन हालातों में सैनिकों को दुश्मन की घुसपैठ से पहले मौसम की मार से लड़ना पड़ता है।अब इन्हीं दुर्गम रास्तों पर चार धातु के पैरों वाले ये रोबोटिक योद्धा बिना फिसले खड़ी चट्टानों, संकरी पगडंडियों और गहरी बर्फ पर आसानी से गश्त (Patrolling) लगा रहे हैं।दुनिया भर में आधुनिक युद्ध की तस्वीर तेजी से बदल रही है। यूक्रेन युद्ध में ग्राउंड रोबोट्स का इस्तेमाल घायल सैनिकों को निकालने, बारूदी सुरंगें बिछाने और दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने के लिए किया गया है। अमेरिका, रूस और चीन भी इस तकनीक में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।स्वदेशी रक्षा स्टार्टअप्स औरपहल के तहत विकसित इन रोबोटिक सिस्टम्स की तैनाती के साथ भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दे दिया है—