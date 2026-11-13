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Published By सुधीर शर्मा
Last Updated : Friday, 13 November 2026 (22:28 IST)

Israel Iran Tensions : क्या ईरान पर फिर बरसेगी अमेरिकी मिसाइलें, नेतन्याहू ने ट्रंप पर बनाया हमले का दबाव!

Donald Trump
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Fri, 13 Nov 2026 (22:28 IST)
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इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान पर दोबारा सैन्य कार्रवाई शुरू करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख रोमन गोफमैन अमेरिका के दौरे पर पहुंचे हैं। 
एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक, गोफमैन वॉशिंगटन में CIA निदेशक जॉन रैटक्लिफ से मुलाकात कर रहे हैं। इसके अलावा वह मियामी में व्हाइट हाउस के प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ से भी मुलाकात करेंगे।
 
यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब ईरान को लेकर इजरायल और अमेरिका के रुख में मतभेद सामने आ रहे हैं। नेतन्याहू अमेरिका पर ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाने और फिर से हमले शुरू करने का दबाव बना रहे हैं। हालांकि, ट्रंप हाल ही में संकेत दे चुके हैं कि वह फिलहाल बड़े पैमाने पर सैन्य हमले दोबारा शुरू नहीं करना चाहते।

ईरान को लेकर अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ रहा मतभेद

रोमन गोफमैन का अमेरिकी दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब नेतन्याहू और ट्रंप के बीच ईरान को लेकर असहमति की खबरें सामने आ रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, गोफमैन अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत में ईरान के मुद्दे पर चर्चा करेंगे।
नेतन्याहू का मानना है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और इजरायल के लिए उसके कथित खतरे को लेकर बातचीत के जरिए समाधान संभव नहीं है। इजरायल चाहता है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ अधिक सख्त रुख अपनाए और जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई भी करे।

नेतन्याहू कार्यालय ने ट्रंप से तीखी बातचीत की खबरों को बताया फर्जी

मोसाद प्रमुख का यह दौरा उन खबरों के बाद हो रहा है, जिनमें नेतन्याहू और ट्रंप के बीच फोन पर तीखी बातचीत होने का दावा किया गया था। इजरायली मीडिया संस्थान Ynet ने रिपोर्ट किया था कि दोनों नेताओं के बीच सप्ताहांत में ईरान के मुद्दे पर मुश्किल बातचीत हुई। रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से इसे तीखी बहस बताया गया था। हालांकि, इजरायल के एक अधिकारी ने फोन पर बातचीत होने की पुष्टि की, लेकिन इसे तनावपूर्ण बातचीत मानने से इनकार किया।
 
वहीं, नेतन्याहू के कार्यालय ने ऐसी खबरों को फर्जी बताते हुए खारिज कर दिया। इन घटनाक्रमों के बाद अमेरिका और इजरायल के बीच ईरान नीति को लेकर बढ़ते मतभेदों की चर्चा तेज हो गई है।

ट्रंप फिलहाल ईरान पर नए हमले के पक्ष में नहीं

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में संकेत दिया है कि वह फिलहाल मौजूदा स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल थानी के साथ मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा कि अमेरिका हालात को यथावत रखना चाहता है। कतर भी क्षेत्र में तनाव कम करने के प्रयासों में शामिल रहा है। पहले ट्रंप ईरान पर नए हमलों की चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन अब उनका रुख सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू करने को लेकर कम उत्साहपूर्ण दिखाई दे रहा है।
 
रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन का मानना है कि आर्थिक दबाव के जरिए ईरान को फिर से बातचीत की मेज पर लाया जा सकता है। दूसरी ओर, नेतन्याहू लगातार ट्रंप के संपर्क में हैं और उन्हें तेहरान पर फिर से हमले शुरू करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं।
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