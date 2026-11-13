90 लाख की BYD Denza D9 भारत में लॉन्च, एक चार्ज में चलेगी 730KM, Vellfire को देगी टक्कर



ALSO READ: Electric Scooter : भारत में आ सकता है VinFast का नया सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक, Ola-Ather को मिलेगी नई चुनौती चीन की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी BYD के लग्जरी सब-ब्रांड Denza ने भारतीय बाजार में दस्तक दे दी है। कंपनी ने भारत में अपनी दो कारें Denza D9 और Denza Z9 GT लॉन्च की हैं। इनमें Denza D9 एक लग्जरी इलेक्ट्रिक MPV है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 90 लाख रुपए रखी गई है। इसकी बुकिंग भी शुरू हो गई है। Denza D9 और Z9 GT की बिक्री भारत के छह शहरों में अपनी आधिकारिक डीलरशिप के माध्यम से करेगी। इनमें गुरुग्राम, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद शामिल हैं। ग्राहक आधिकारिक Denza डीलरशिप पर 10 लाख रुपए देकर इसे बुक कर सकते हैं।

MG M9 और Toyota Vellfire को मिलेगी चुनौती

Denza D9 का मुकाबला भारतीय बाजार में MG M9, Toyota Vellfire, Kia Carnival, Lexus LM और Mercedes-Benz V-Class जैसी लग्जरी MPV से होगा। कंपनी ने इस कार को प्रीमियम फीचर्स और लंबी ड्राइविंग रेंज के साथ पेश किया है। Denza D9 में 115kWh का बैटरी पैक दिया गया है, जिसे सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर से जोड़ा गया है।

यह मोटर 456bhp की पावर और 365Nm का टॉर्क जनरेट करती है। इसमें फ्रंट-व्हील ड्राइव सिस्टम दिया गया है। कंपनी का दावा है कि यह कार एक बार फुल चार्ज होने पर NEDC टेस्टिंग साइकिल के अनुसार 730 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है।

730 किलोमीटर तक की दावा की गई रेंज

Denza D9 में मिलेंगे लग्जरी फीचर्स

दूसरी रो में मिलेंगी मसाज सीटें

चार एक्सटीरियर कलर में मिलेगी Denza D9

डिजाइन में मिलती है प्रीमियम अपील

Denza D9 के एक्सटीरियर में बड़ा फ्रंट ग्रिल दिया गया है, जिसमें वर्टिकल क्रोम स्लैट्स मिलते हैं। इसके अलावा मेटियोर-प्रेरित हेडलैंप, 18 इंच के अलॉय व्हील और कनेक्टेड LED लाइट बार के साथ रैपअराउंड टू-पीस LED टेललैंप दिए गए हैं। कार में क्रोम विंडो लाइन, ब्रश्ड सिल्वर इंसर्ट और शार्क फिन एंटीना भी मिलता है।