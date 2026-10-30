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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: Friday, 30 October 2026 (16:46 IST)

Tata Punch EV और Nexon EV को कड़ी टक्कर देगी Hyundai की सस्ती EV कार, जानिए कितनी मिलेगी रेंज

Hyundai electric car
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Fri, 30 Oct 2026 (16:52 IST)
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भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बढ़ती मांग को देखते हुए हुंडई मोटर इंडिया अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह एक सब-4 मीटर यानी 4 मीटर से छोटी इलेक्ट्रिक SUV होगी, जिसे Hyundai Ioniq P नाम से बाजार में उतारा जा सकता है। कंपनी ने भारत में इस नाम का ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया है। माना जा रहा है कि यह कंपनी की नई मास-मार्केट इलेक्ट्रिक कार हो सकती है, जिसका कोडनेम HE1i है।
हुंडई की यह नई इलेक्ट्रिक SUV जनवरी 2027 में प्रोडक्शन के लिए तैयार हो सकती है। हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी लॉन्चिंग की तारीख, कीमत और तकनीकी खूबियों की आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
 
नई इलेक्ट्रिक SUV के आने से हुंडई का इलेक्ट्रिक कार पोर्टफोलियो और मजबूत होगा। फिलहाल कंपनी के पास भारतीय बाजार में Creta Electric और Ioniq 5 जैसे इलेक्ट्रिक मॉडल मौजूद हैं। नई कार को उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा सकता है, जो किफायती कीमत में इलेक्ट्रिक SUV खरीदना चाहते हैं।

Tata Punch EV और Nexon EV को देगी टक्कर

हुंडई की आने वाली इलेक्ट्रिक SUV का मुकाबला भारतीय बाजार में पहले से मौजूद कई लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कारों से हो सकता है। इनमें Tata Punch EV, Tata Nexon EV, Mahindra XUV 3XO EV और Kia Syros EV शामिल हैं।
सब-4 मीटर सेगमेंट में इलेक्ट्रिक SUV की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में हुंडई का नया मॉडल ग्राहकों को एक और विकल्प दे सकता है। खास बात यह है कि इस कार को भारतीय बाजार की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है।

दो बैटरी विकल्प मिलने की उम्मीद, जानिए कितनी होगी रेंज

Hyundai Ioniq P की बैटरी क्षमता और ड्राइविंग रेंज को लेकर अभी कंपनी ने कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। हालांकि, उम्मीद की जा रही है कि इसमें दो बैटरी पैक विकल्प मिल सकते हैं।
- स्टैंडर्ड रेंज बैटरी: रोजाना शहर में सफर करने वाले ग्राहकों के लिए।
- लॉन्ग रेंज बैटरी: लंबी दूरी का सफर करने वाले ग्राहकों के लिए।
नई इलेक्ट्रिक SUV को हुंडई के E-GMP (K) प्लेटफॉर्म पर तैयार किए जाने की संभावना है। इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कंपनी की ग्लोबल Hyundai Ioniq 5 इलेक्ट्रिक कार में भी किया जाता है।
 
इस कार का उत्पादन तमिलनाडु स्थित हुंडई के श्रीपेरंबदूर प्लांट में किया जा सकता है। हालांकि, इसकी बैटरी क्षमता, चार्जिंग टाइम और एक बार चार्ज करने पर मिलने वाली रेंज का खुलासा अभी नहीं हुआ है।

कार में मिल सकते हैं ये एडवांस फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो हुंडई की नई इलेक्ट्रिक SUV में अगली पीढ़ी का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है। इसमें कंपनी का अपना Pleos Connect सिस्टम मिलने की संभावना है। इसके अलावा कार में लेवल-2 ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) तकनीक भी दी जा सकती है। इस फीचर की मदद से ड्राइविंग के दौरान कई तरह की सुरक्षा और ड्राइवर असिस्टेंस सुविधाएं मिल सकती हैं।
हुंडई का लक्ष्य इस नई इलेक्ट्रिक SUV के जरिए भारतीय इलेक्ट्रिक कार बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना है। कंपनी ने अभी तक इसकी संभावित कीमत, बिक्री का लक्ष्य और लॉन्च डेट सार्वजनिक नहीं की है।

Hyundai Ioniq P खरीदने की सोच रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान

नई इलेक्ट्रिक SUV का इंतजार कर रहे ग्राहकों के लिए कुछ जरूरी बातें हैं:
1. लॉन्च: जनवरी 2027 में प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद है। भारत में बिक्री की तारीख अभी स्पष्ट नहीं है।
2. कीमत: कंपनी ने कीमत का खुलासा नहीं किया है।
3. बैटरी: दो बैटरी विकल्प मिलने की संभावना है।
4. रेंज: कंपनी ने अभी ड्राइविंग रेंज की जानकारी नहीं दी है।
5. मुकाबला: Tata Punch EV, Tata Nexon EV, Mahindra XUV 3XO EV और Kia Syros EV से मुकाबला हो सकता है।
6. फीचर्स: Pleos Connect इंफोटेनमेंट सिस्टम और लेवल-2 ADAS मिलने की उम्मीद है।
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