Kinetic DX इलेक्ट्रिक स्कूटर, 102KM रेंज और 90KM/H की स्पीड, जानें फीचर्स काइनेटिक DX बनाम TVS iQube और बजाज चेतक

पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए काइनेटिक DX एक विकल्प हो सकता है। कंपनी से जुड़ी उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹1,11,499 है। इसमें 2.6 kWh की LFP बैटरी, 4.7 kW की BLDC मोटर और एक बार फुल चार्ज करने पर 102 किलोमीटर की प्रमाणित रेंज मिलने का दावा किया गया है। इसकी टॉप स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है।





काइनेटिक DX बनाम TVS iQube और बजाज चेतक काइनेटिक DX की शुरुआती कीमत ₹1,11,499 बताई गई है। बाजार में इसका मुकाबला TVS iQube और बजाज चेतक जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटरों के चुनिंदा वेरिएंट से हो सकता है। लेकिन इन मॉडलों की कीमत, रेंज और फीचर्स वेरिएंट तथा शहर के अनुसार अलग होते हैं। इसलिए तुलना करते समय एक ही कीमत श्रेणी के वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत, बैटरी क्षमता, वारंटी और सर्विस सुविधा को ध्यान में रखें।

इस स्कूटर की एक खासियत इसका 90 किलोग्राम वजन बताया गया है। हल्का वजन होने से इसे शहर के ट्रैफिक में संभालना और पार्क करना आसान हो सकता है। हालांकि, खरीदने से पहले अपने शहर में इसकी उपलब्धता, वास्तविक ऑन-रोड कीमत और सर्विस नेटवर्क की जानकारी डीलर से जरूर लें।

काइनेटिक DX इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत और फीचर्स

काइनेटिक DX को रोजाना ऑफिस जाने, बाजार के छोटे-मोटे काम निपटाने और शहर के भीतर सफर करने वाले लोगों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। इसके प्रमुख स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं।

एक बार चार्ज करने पर 102 किलोमीटर की रेंज

काइनेटिक DX में 2.6 kWh की LFP बैटरी दी गई है। इसके साथ 4.7 kW की BLDC मोटर मिलती है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, स्कूटर की प्रमाणित रेंज एक बार फुल चार्ज करने पर 102 किलोमीटर है।

हालांकि, वास्तविक रेंज सड़क की स्थिति, ट्रैफिक, स्कूटर की गति, सवार के वजन और मौसम के अनुसार कम या ज्यादा हो सकती है। इसलिए अगर आपको रोजाना लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, तो अपनी जरूरत के हिसाब से रेंज का आकलन करें।

घर पर चार्ज करने की सुविधा

इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ पोर्टेबल चार्जर मिलने की जानकारी दी गई है, जिसे सामान्य घरेलू सॉकेट से जोड़ा जा सकता है। बैटरी को पूरी तरह चार्ज होने में लगभग 3 से 4 घंटे लगने का दावा है।

घर पर चार्जिंग की सुविधा उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है, जिन्हें रोजाना चार्जिंग स्टेशन तलाशने की जरूरत नहीं पड़ना चाहते। हालांकि, चार्जिंग के लिए सुरक्षित और उचित इलेक्ट्रिकल कनेक्शन का इस्तेमाल करना जरूरी है।



हल्का वजन, ट्रैफिक में चलाना हो सकता है आसान

काइनेटिक DX का वजन 90 किलोग्राम बताया गया है। हल्का स्कूटर होने से तंग जगहों पर मोड़ने, पार्किंग करने और कम गति पर संभालने में सुविधा मिल सकती है। यह खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है, जिन्हें भारी स्कूटर संभालने में परेशानी होती है।

इसमें 714 मिमी लंबी सीट और 165 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस भी बताया गया है। कंपनी के उपलब्ध विवरण के मुताबिक, इसमें फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम ब्रेक के साथ कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम (CBS) मिलता है।

काइनेटिक DX खरीदने से पहले इन बातों पर दें ध्यान

इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदते समय सिर्फ शुरुआती कीमत और रेंज देखना पर्याप्त नहीं है। इन बातों की भी जांच करें:

- ऑन-रोड कीमत: एक्स-शोरूम कीमत के अलावा लागू शुल्क और अन्य खर्चों का पता लगाएं।

- वास्तविक रेंज: अपने रोजाना के सफर के हिसाब से बैटरी की जरूरत समझें।

- वारंटी: बैटरी और मोटर की वारंटी की शर्तें लिखित में जांचें।

- सर्विस नेटवर्क: अपने शहर में अधिकृत सर्विस सेंटर और स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता पूछें।

- टेस्ट राइड: खरीदने से पहले स्कूटर की सीट, ब्रेक, सस्पेंशन और हैंडलिंग का अनुभव लें।



काइनेटिक DX इलेक्ट्रिक स्कूटर में 102 किलोमीटर की प्रमाणित रेंज, 90 किमी/घंटा की टॉप स्पीड, 2.6 kWh की LFP बैटरी और 90 किलोग्राम वजन जैसी खूबियां बताई गई हैं। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹1,11,499 है।

अगर आपकी जरूरत रोजाना शहर में सफर करने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर की है, तो यह विचार करने लायक विकल्प हो सकता है। हालांकि, अंतिम निर्णय लेने से पहले इसकी वास्तविक रेंज, वारंटी, सर्विस नेटवर्क और अपने शहर की ऑन-रोड कीमत की पुष्टि जरूर करें।

काइनेटिक DX बनाम TVS iQube और बजाज चेतक

काइनेटिक DX की शुरुआती कीमत ₹1,11,499 बताई गई है। बाजार में इसका मुकाबला TVS iQube और बजाज चेतक जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटरों के चुनिंदा वेरिएंट से हो सकता है। लेकिन इन मॉडलों की कीमत, रेंज और फीचर्स वेरिएंट तथा शहर के अनुसार अलग होते हैं। इसलिए तुलना करते समय एक ही कीमत श्रेणी के वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत, बैटरी क्षमता, वारंटी और सर्विस सुविधा को ध्यान में रखें।