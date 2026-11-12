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Published By सुधीर शर्मा
Last Updated : Thursday, 12 November 2026 (16:23 IST)

Mahindra ला रही 4 नई SUV, BE 07 से Thar Roxx तक जानिए पूरी डिटेल

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Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Thu, 12 Nov 2026 (16:23 IST)
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Mahindra भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में अपनी SUV रेंज का विस्तार करने की तैयारी कर रही है। कंपनी जून 2027 तक चार नए मॉडल पेश कर सकती है। इनमें तीन नए प्रोडक्ट और एक मौजूदा SUV का अपडेटेड वर्जन शामिल होने की उम्मीद है। इसके अलावा कंपनी इसी अवधि में एक नया लाइट कमर्शियल व्हीकल भी पेश करने की तैयारी कर रही है।
कंपनी की यह योजना भारतीय बाजार में अपनी SUV और इलेक्ट्रिक व्हीकल रेंज को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पहला नया मॉडल 2026 के अंत तक आ सकता है, जबकि बाकी लॉन्च 2027 की पहली छमाही में होने की उम्मीद है।

1. Mahindra Vision S आधारित नई कॉम्पैक्ट SUV

 
Mahindra की आगामी गाड़ियों में पहला मॉडल Vision S कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रोडक्शन SUV हो सकता है। यह नई NU_IQ प्लेटफॉर्म पर तैयार की जा रही है और इसे भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है।
 
इस SUV में बॉक्सी डिजाइन, सीधा और ऊंचा स्टांस, गोल हेडलैंप और टेलगेट पर लगा स्पेयर व्हील देखने को मिल सकता है। कंपनी के पोर्टफोलियो में इसे XUV 3XO से ऊपर पोजिशन किए जाने की संभावना है। इसका प्रोडक्शन वर्जन 2027 की शुरुआत में पेश किया जा सकता है।

2. Mahindra BE 07 इलेक्ट्रिक SUV

 
Mahindra की दूसरी बड़ी पेशकश BE 07 इलेक्ट्रिक SUV हो सकती है। इसे कंपनी की इलेक्ट्रिक SUV रेंज में BE 6 से ऊपर रखा जाएगा। टेस्टिंग के दौरान इस SUV को ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड और आधुनिक केबिन लेआउट के साथ देखा गया है। इसमें कंपनी का INGLO प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जा सकता है। बैटरी के मामले में इसमें 59kWh और 79kWh के दो विकल्प मिलने की उम्मीद है। इसे 2027 की पहली छमाही में लॉन्च किया जा सकता है।
 
3. Mahindra Scorpio Lifestyler Pickup Truck
 
Mahindra अपनी नई लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक Scorpio Lifestyler पर भी काम कर रही है। यह Global Pik Up कॉन्सेप्ट पर आधारित होगी और इसके कई मैकेनिकल पार्ट्स Scorpio N से साझा किए जा सकते हैं। कंपनी इस मॉडल को अप्रैल 2027 तक पेश कर सकती है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 19.79 लाख रुपये से कम रहने के संकेत दिए गए हैं।
 

4. Mahindra Thar Roxx का आएगा अपडेटेड मॉडल?

 
Mahindra की चौथी पेशकश मौजूदा Thar Roxx का अपडेटेड वर्जन हो सकती है। इसमें डिजाइन के स्तर पर कुछ छोटे बदलाव, नए फीचर्स और संभावित मैकेनिकल अपडेट देखने को मिल सकते हैं। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इस अपडेटेड SUV के बदलावों की विस्तृत जानकारी साझा नहीं की है।

जून 2027 तक आएंगे कई नए मॉडल

Mahindra ने अभी तक इन चारों मॉडलों के नाम और लॉन्च की तारीखों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। कंपनी आगामी लॉन्च को देखते हुए अपनी मासिक उत्पादन क्षमता भी बढ़ा रही है, ताकि बाजार की मांग को पूरा किया जा सके। अगर ये सभी मॉडल तय समय पर बाजार में आते हैं, तो Mahindra की पेट्रोल-डीजल SUV के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में भी पकड़ मजबूत हो सकती है। खासतौर पर BE 07 कंपनी की इलेक्ट्रिक SUV रेंज के लिए अहम साबित हो सकती है।
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