बीजेपी के हमलों के बीच बेटी प्रियंका गांधी ने किया मां सोनिया का बचाव, बोलीं- 'उन्हें अपनी कहानी बताने का हक है'

ALSO READ: सोनिया गांधी की नीतीश पर टिप्पणी से बवाल, भड़की JDU, जानिए ऐसा क्या लिख दिया कांग्रेस नेता ने Priyanka Gandhi on Sonia Gandhi Book: कांग्रेस महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी की पुस्तक 'बिलोंगिंग: ए जर्नी ऑफ लव' पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा, आरएसएस और कई अन्य लोगों ने मेरी मां के बारे में झूठ बोला और मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी हैं, और वह खामोश रही हैं। अब, वह अपनी कहानी बता रही हैं, और उन्हें ऐसा करने का पूरा अधिकार है।

The BJP, RSS and many others have lied and fabricated stories about my mother, and she has remained quiet. Now, she is telling her story, and she has the right to do so. I am happy they (BJP) are reading her book. : Congress General Secretary & Wayanad MP Smt. @priyankagandhi ji on CPP Chairperson Smt. Sonia Gandhi ji's book, 'Belonging: A Journey of Love' Wayanad, Kerala — Congress (@INCIndia) November 12, 2026

भाजपा का आरोप है कि सोनिया गांधी ने अपनी किताब में 1975 में आपातकाल लगाने को 'सही ठहराने' की कोशिश की है। साथ ही, 1984 के सिख-विरोधी दंगों के मामले में अपने दिवंगत पति राजीव गांधी को 'क्लीन चिट' दी है। पार्टी ने कहा कि उनकी किताब 'बिलॉन्गिंग' का नाम 'व्हाइटवॉशिंग' (गलतियों पर पर्दा डालना) होना चाहिए था।