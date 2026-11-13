Assam Road Accident : असम में भीषण सड़क हादसा, छात्रों से भरी ट्रैवलर कंटेनर से टकराई, 23 की मौत की आशंका

नेशनल हाईवे-27 पर हुआ हादसा, ज्यादातर यात्री कॉलेज के छात्र

यह दुर्घटना गोलाघाट जिले के रोंगाजन इलाके में हुई। शुरुआती जानकारी के अनुसार, यात्रियों से भरी ट्रैवलर गाड़ी बोकाखाट से नगांव की ओर जा रही थी। इसी दौरान नेशनल हाईवे-27 पर सामने से आ रहे कंटेनर ट्रक से उसकी सीधी टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रैवलर में सवार ज्यादातर लोग कॉलेज के छात्र थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि यात्री वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। आशंका है कि कई लोग गाड़ी के मलबे में फंस गए। हादसे के बाद स्थानीय लोग और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया।



हादसे में दो मृतकों की पहचान

हादसे में अब तक दो लोगों की पहचान हुई है। इनमें 20 वर्षीय अतुल बोरा और 20 वर्षीय अरुण कुमार शामिल हैं। दोनों स्थानीय क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। अधिकारियों ने अभी तक हादसे में हताहत हुए लोगों की कुल संख्या की पुष्टि नहीं की है। बचाव अभियान पूरा होने के बाद यात्रियों की पहचान और हादसे से जुड़ी अन्य जानकारियां सामने आने की उम्मीद है।

घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया

हादसे में घायल यात्रियों को इलाज के लिए कोहोरा मॉडल अस्पताल और कोहोरा हेल्थ सेंटर पहुंचाया गया है। पुलिस और स्थानीय लोग क्षतिग्रस्त वाहन में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने में जुटे हैं। बचाव अभियान में आपातकालीन टीमें भी लगी हुई हैं।

घायलों की स्थिति को लेकर प्रशासन की ओर से अभी विस्तृत जानकारी जारी नहीं की गई है। बचाव कार्य पूरा होने के बाद अधिकारियों की ओर से हादसे और घायलों की स्थिति के बारे में जानकारी दिए जाने की संभावना है।

कर्नाटक नंबर का था कंटेनर ट्रक

रिपोर्ट्स के मुताबिक, हादसे में शामिल कंटेनर ट्रक पर कर्नाटक का रजिस्ट्रेशन नंबर था। ट्रैवलर वाहन बोकाखाट से नगांव की ओर जा रहा था, तभी यह दुर्घटना हुई। फिलहाल हादसे की वास्तविक वजह सामने नहीं आई है। पुलिस टक्कर के कारणों की जांच कर सकती है। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों की स्थिति और सड़क की परिस्थितियों की भी जांच किए जाने की संभावना है।

बचाव अभियान जारी, मृतकों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार

काजीरंगा के रोंगाजन इलाके में राहत और बचाव अभियान जारी है। पुलिस और स्थानीय लोग वाहन में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हादसे में घायलों की संख्या और अस्पताल में भर्ती लोगों की स्थिति को लेकर भी विस्तृत जानकारी का इंतजार है।