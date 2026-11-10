ट्रम्प ने हार का ठ‍ीकरा इजराइल पर फोड़ा, बोले- अमेरिकी जनता बहुत नाराज, जंग और महंगे पेट्रोल ने मार डाला

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिडटर्म इलेक्शन के रिजल्ट पर बुरी तरह से बिफर पड़े। उन्होंने चुनाव की निष्पक्षता पर भी सवाल उठा दिया है। ट्रंप ने कहा कि पोल के अनुमान गलत कैसे हो गए? वोटर से ज्यादा अहम मशीनें हो गई हैं। ये सब बातें उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए शेयर की है।

उन्होंने चुनाव की निष्पक्षता पर संदेह जताते हुए आरोप लगाया कि शुरुआती मतदान के दौरान वोटों के बड़े-बड़े समूह सामने आए, जिससे रिपब्लिकन उम्मीदवारों के लिए जीतना असंभव हो गया। ट्रंप ने यह भी सवाल किया कि चुनाव से पहले आए सर्वेक्षण डेमोक्रेट्स की बड़ी जीत का अनुमान लगाने में कैसे चूक गए। उनकी यह टिप्पणी रिपब्लिकन पार्टी की चुनावी हार पर शुरुआती नरम प्रतिक्रिया से बिल्कुल अलग है।डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट के जरिए चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठाया। उन्होंने लिखा, 'क्या वास्तव में कोई मानता है कि यह चुनाव ईमानदारी से हुआ था? पोल के अनुमान इतने गलत कैसे हो सकते हैं?'डोनाल्ड ट्रंप ने आगे आरोप लगाया कि शुरुआती मतदान के दौरान वोटों के कुछ बड़े समूह इस तरह सामने आए कि कितने भी लोग मतदान करने पहुंचते, जीतना संभव नहीं था। उन्होंने कहा कि पूरा मामला मशीनों के इर्द-गिर्द घूमता है, जो मतदाता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं।ट्रंप की यह टिप्पणी इसलिए भी अहम है क्योंकि चुनावी नतीजे सामने आने के बाद उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की हार पर अपेक्षाकृत नरम रुख अपनाया था। पिछले मंगलवार को नतीजे आने के बाद उन्होंने डेमोक्रेट्स को बधाई देते हुए कहा था कि उन्होंने अच्छा काम किया है। पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने यह भी कहा था कि वह इस नतीजे को अपनी व्यक्तिगत हार नहीं मानते, क्योंकि वह खुद चुनाव मैदान में नहीं थे।हालांकि इससे पहले वे खुद यह स्वीकार चुके हैं कि उनकी Immigration policy काफी सख्त थी। सीबीएस' के कार्यक्रम '60 मिनट्स' में कहा, ''मुझे लगता है कि यह बहुत सख्त थी। मुझे लगता है कि शायद यह जरूरत से ज्यादा सख्त थी।'' बता दें कि तीन नवंबर को हुए मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी ने प्रतिनिधि सभा और सीनेट, दोनों पर नियंत्रण हासिल कर लिया। पार्टी ने उन कई सीटों पर भी जीत दर्ज की, जिन पर पहले रिपब्लिकन पार्टी का कब्जा था, जिससे राष्ट्रपति ट्रंप को बड़ा चुनावी झटका लगा।रिपब्लिकन पार्टी की करारी हार के कारणों के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने उन वजहों का जिक्र किया, जिन्हें आम तौर पर इस हार के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। उन्होंने इसके लिए ईरान युद्ध और पेट्रोल की कीमतों को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही इजराइल के प्रति लोगों की नाराजगी को भी एक वजह बताया। ट्रंप ने कहा, ''लोगों को युद्ध रास नहीं आया। उन्हें यह बात पसंद नहीं आई कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गईं, जबकि मैंने इन्हें निचले स्तर पर ला दिया था। इसके अलावा, इजराइल को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी है।'' राष्ट्रपति ने कहा कि आव्रजन पर उनकी सख्त कार्रवाई का चुनाव में ''उन्हें फायदा भी हुआ और नुकसान भी।''वहीं मिडटर्म चुनाव में लगे झटके के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। उन्होंने सूजी वाइल्स की जगह स्टीफन मिलर को नया चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त करने का ऐलान किया है। मिलर अब तक ट्रंप के करीबी सहयोगियों में शामिल रहे हैं और प्रशासन की सख्त इमिग्रिशन पॉलिसी के प्रमुख रणनीतिकार माने जाते हैं।