कौन हैं इसराइल के आइजेनकोट, जिन्हें राष्ट्रपति ने दिया सरकार बनाने का न्योता, भारत को लेकर क्या है रुख?

Who is Israel’s Gadi Eizenkot : इसराइल में 27 अक्टूबर 2026 के चुनावों के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने पूर्व सेना प्रमुख गैडी आइजेनकोट को नई सरकार बनाने का न्योता दिया है। इससे बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता जाने की चर्चाएं जोरों पर हैं। पूर्व आईडीएफ (IDF) चीफ के रूप में आइजेनकोट का भारतीय सेना से पुराना रिश्ता रहा है। वो भारत और इसराइल के बीच रक्षा व खुफिया तंत्र की मजबूती को खास तवज्जो देते हैं। कौन हैं गैडी आइजेनकोट, जिन्हें राष्ट्रपति ने सरकार बनाने का न्योता दिया? जानते हैं भारत को लेकर क्या है उनका रुख?

इसराइल में 27 अक्टूबर 2026 के चुनावों के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने पूर्व सेना प्रमुख गैडी आइजेनकोट को नई सरकार बनाने का न्योता दिया है। इससे बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता जाने की चर्चाएं जोरों पर हैं। पूर्व आईडीएफ (IDF) चीफ के रूप में आइजेनकोट का भारतीय सेना से पुराना रिश्ता रहा है। वो भारत और इसराइल के बीच रक्षा व खुफिया तंत्र की मजबूती को खास तवज्जो देते हैं।

इसराइल में 27 अक्टूबर को हुए संसदीय चुनाव में किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। नेतन्याहू का गठबंधन सबसे बड़ा गुट बनकर उभरा, लेकिन बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गया। दूसरी ओर, आइजेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन को भी सरकार बनाने के लिए जरूरी समर्थन नहीं मिला। ऐसे में राष्ट्रपति ने सांसदों के समर्थन के आधार पर आइजेनकोट को सरकार बनाने का पहला अवसर दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आइजेनकोट इसराइल के नए प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत के साथ उसके रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा?

रक्षा सहयोग को जारी रखने की संभावना

भारत और इसराइल के बीच रक्षा सहयोग दोनों देशों के संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत इसराइल से ड्रोन, मिसाइल तकनीक, रडार, निगरानी प्रणाली और अन्य आधुनिक रक्षा उपकरणों का सहयोग लेता रहा है। आइजेनकोट ने इसराइल के सेना प्रमुख के रूप में 2015 से 2019 तक काम किया है।

उन्हें रक्षा और सैन्य तकनीक के क्षेत्र में गहरा अनुभव है। ऐसे में उनके नेतृत्व में भी भारत के साथ रक्षा सहयोग जारी रहने की संभावना है। हालांकि इस संबंध में उनकी ओर से कोई विशिष्ट नीतिगत घोषणा नहीं हुई है।

आतंकवाद के खिलाफ सहयोग

भारत और इसराइल दोनों आतंकवाद को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती मानते हैं। भारत जम्मू-कश्मीर और सीमा पार आतंकवाद से जुड़ी चुनौतियों का सामना करता है, जबकि इसराइल हमास और अन्य क्षेत्रीय सशस्त्र संगठनों से सुरक्षा संबंधी खतरे महसूस करता है। आइजेनकोट का सैन्य अनुभव आतंकवाद विरोधी रणनीति, खुफिया सूचनाओं और सुरक्षा सहयोग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हो सकता है।

कृषि और तकनीक के क्षेत्र में रिश्ते

भारत और इसराइल के संबंध केवल हथियारों और सैन्य तकनीक तक सीमित नहीं हैं। दोनों देश कृषि, जल प्रबंधन, सिंचाई, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में भी सहयोग करते हैं। इसराइल की ड्रिप इरिगेशन तकनीक भारत के कई राज्यों में इस्तेमाल की जाती है।

इसके अलावा जल संरक्षण और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। आइजेनकोट की सरकार बनने पर इन क्षेत्रों में सहयोग जारी रहने की उम्मीद की जा सकती है, हालांकि इसके लिए नई सरकार की नीतियां महत्वपूर्ण होंगी।

भारत के साथ संबंधों में बड़ा बदलाव आएगा या नहीं?

भारत और इसराइल के संबंध किसी एक प्रधानमंत्री या राजनीतिक दल पर निर्भर नहीं हैं। दोनों देशों के बीच कई दशकों से रक्षा, व्यापार और तकनीकी सहयोग विकसित हुआ है। भारत ने 17 सितंबर 1950 को इसराइल को मान्यता दी थी। इसके बाद 1992 में दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हुए। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसराइल यात्रा के दौरान दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा मिला।