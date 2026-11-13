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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: मैसूर , Friday, 13 November 2026 (19:45 IST)

PM मोदी ने मैसूर में देश के पहले LED Dome तारामंडल 'कॉसमॉस' का किया उद्घाटन, युवाओं के लिए खुलेंगे अंतरिक्ष विज्ञान के नए अवसर

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Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Fri, 13 Nov 2026 (19:47 IST)
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प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के मैसूर में अत्याधुनिक ‘कॉसमॉस-मैसूर तारामंडल’ (COSMOS Planetarium) का उद्घाटन कर इसे राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत में अध्यात्म और विज्ञान की परंपराएं हमेशा साथ-साथ आगे बढ़ी हैं। जहां विवेक स्मारक लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मचिंतन की प्रेरणा देता है, वहीं कॉसमॉस तारामंडल ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने और नई खोजों के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने इसे भारत की वैज्ञानिक यात्रा में मैसूर का नया अध्याय बताया।
 
प्रधानमंत्री ने कहा कि कॉसमॉस भारत का पहला LED Dome Planetarium है। यहां विद्यार्थियों, युवाओं और आम लोगों को ब्रह्मांड, ग्रहों और तारों के बारे में आधुनिक तकनीक के माध्यम से जानने का अवसर मिलेगा। उन्होंने इसके निर्माण से जुड़े इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, मैसूर यूनिवर्सिटी, सरकारी विभागों और अन्य सभी लोगों को बधाई दी।

भारत की प्राचीन खगोल विज्ञान परंपरा का किया उल्लेख

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में खगोल विज्ञान का इतिहास बहुत पुराना है। हमारे पूर्वजों ने तारों और ग्रहों की गति का बारीकी से अध्ययन किया, कैलेंडर बनाए और सूर्य तथा चंद्र ग्रहण की गणना की। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य और नीलकंठ सोमयाजी जैसे महान विद्वानों ने सीमित संसाधनों के बावजूद खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोजें कीं।
 
उन्होंने मैसूर के महाराजा नालवड़ी कृष्णराज वाडियार के योगदान का भी उल्लेख किया। उनके समय में मैसूर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। वाडियार परिवार ने बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की नींव रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड में भारतीय विद्यार्थियों की उपलब्धि

प्रधानमंत्री ने युवाओं की वैज्ञानिक उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले साल भारत ने मुंबई में इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स का आयोजन किया था। इस साल इसके अगले संस्करण में हिस्सा लेने के लिए भारत के पांच विद्यार्थी वियतनाम गए, जिनमें से चार ने गोल्ड और एक ने सिल्वर मेडल हासिल किया।
 
उन्होंने कहा कि गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान जैसे विषयों के अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड में भी भारतीय विद्यार्थियों ने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। प्रधानमंत्री के मुताबिक, जब युवाओं को बेहतर अवसर, तकनीक, संसाधन और संस्थानों का सहयोग मिलता है, तो वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां हासिल करते हैं।

चंद्रयान-3 और आदित्य-L1 से भारत ने बढ़ाई अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी पहचान

प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते एक दशक में भारत ने एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स और स्पेस सेक्टर में तेजी से प्रगति की है। चंद्रयान-3 मिशन के जरिए भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बना। वहीं आदित्य-L1 के माध्यम से भारत ने अंतरिक्ष में अपनी पहली सौर वेधशाला स्थापित की।
 
उन्होंने कहा कि भारत ने अंतरिक्ष में डॉकिंग और अनडॉकिंग की क्षमता का प्रदर्शन कर दुनिया के चुनिंदा देशों में अपनी जगह बनाई है। एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने और वहां प्रयोग करने से मिले अनुभव गगनयान जैसे भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए भी उपयोगी होंगे।

स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप्स के लिए खुले नए अवसर

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने भारत के स्पेस सेक्टर को निजी क्षेत्र के लिए खोला है। इससे देश के स्टार्टअप्स को अपनी तकनीकी क्षमता दिखाने का अवसर मिला है। आज भारतीय युवा रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं और सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में पहुंचाने जैसे कार्य कर रहे हैं।
 
उन्होंने कहा कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम केवल अंतरिक्ष की खोज तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाना भी है।

मछुआरों से लेकर किसानों तक मिल रहा सैटेलाइट तकनीक का लाभ

प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष तकनीक के सामाजिक उपयोग के उदाहरण देते हुए बताया कि इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम विकसित किया है। इसकी मदद से समुद्र में मौजूद नावों तक तूफान के दौरान समय पर अलर्ट पहुंचाया जा सकता है और उनकी सुरक्षित वापसी पर नजर रखी जा सकती है।
 
उन्होंने रेलवे की रियल टाइम ट्रेन ट्रैकिंग व्यवस्था का भी उल्लेख किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सैटेलाइट डेटा के इस्तेमाल की जानकारी देते हुए कहा कि इससे फसल की पैदावार का अनुमान लगाने और किसानों के बीमा दावों के निर्धारण में मदद मिलती है।

रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में विज्ञान और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन और अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जैसी पहल की गई हैं।
 
उन्होंने बताया कि देश में 10 हजार से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स के माध्यम से अब तक एक करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिला है। इन लैब्स में बच्चों को अपने विचारों पर काम करने और नए प्रयोग करने का अवसर मिलता है।
 
प्रधानमंत्री ने रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन के लिए एक लाख करोड़ रुपये की योजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य शोधकर्ताओं को पर्याप्त वित्तीय सहायता देना और नई तकनीक को प्रयोगशालाओं से निकालकर व्यावहारिक उपयोग तक पहुंचाना है।

स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों को कॉसमॉस तारामंडल लाने की अपील

प्रधानमंत्री ने कॉसमॉस तारामंडल से जुड़े लोगों से आग्रह किया कि वे आसपास के स्कूलों और कॉलेजों के अधिक से अधिक विद्यार्थियों को यहां लाने की व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए यहां आने वाले बच्चों में से कुछ भविष्य में वैज्ञानिक बन सकते हैं और नई खोजों के साथ लौट सकते हैं।
 
उन्होंने कहा कि यही कॉसमॉस तारामंडल की सबसे बड़ी सफलता होगी। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि यह संस्थान युवाओं में वैज्ञानिक जिज्ञासा बढ़ाने और भारत की अनुसंधान एवं नवाचार यात्रा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
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