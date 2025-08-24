बिहार SIR के तहत कितने वोटरों के दस्तावेज मिले, चुनाव आयोग ने दिया यह जवाब

Bihar Special Intensive Revision News : निर्वाचन आयोग (EC) ने रविवार को कहा कि 98.2 प्रतिशत मतदाताओं के दस्तावेज प्राप्त हो चुके हैं और मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के तहत प्रकाशित बिहार की मसौदा मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए अब 8 दिन बचे हैं। आयोग ने कहा कि दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि में मतदाताओं को न केवल मसौदा सूची में हुईं गलतियों को सुधारने बल्कि अपने आवश्यक दस्तावेज जमा कराने का भी अवसर मिलता है, जो उन्होंने अपने गणना प्रपत्र जमा करते समय उपलब्ध नहीं कराए होंगे।

आयोग ने कहा, बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अब तक 98.2 प्रतिशत मतदाताओं के दस्तावेज प्राप्त हो चुके हैं। आयोग ने कहा कि 24 जून से 24 अगस्त तक 60 दिन में 98.2 प्रतिशत लोगों ने अपने दस्तावेज जमा कर दिए हैं।

आयोग ने कहा, इसका मतलब है कि प्रतिदिन औसतन लगभग 1.64 प्रतिशत लोगों ने दस्तावेज जमा कराए। एक सितंबर तक आने में आठ दिन बाकी हैं और 1.8 प्रतिशत मतदाताओं ने दस्तावेज जमा नहीं कराए हैं। उच्चतम न्यायालय ने अब चुनाव अधिकारियों को मतदाता

सूची में नाम दर्ज कराने के इच्छुक लोगों से आधार या सूचीबद्ध 11 दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज स्वीकार करने को कहा है। निर्वाचन आयोग ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया है कि वह बिहार में चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए उस पर भरोसा जताए।

दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार पर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के नाम पर वोट चुराने की कोशिश करने का आरोप लगाया। गांधी ने 'मतदाता अधिकार यात्रा' के तहत यहां एक रैली को संबोधित करते हुए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर देश के गरीबों और युवाओं के लिए रोजगार के सभी अवसर बंद करने का भी आरोप लगाया।

Edited By : Chetan Gour