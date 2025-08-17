देश में मौजूदा हालात आपातकाल से भी बदतर, लालू यादव ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

Lalu Prasad Yadav News : राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद ने रविवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के तहत देश में मौजूदा हालात आपातकाल से भी बदतर हैं। यादव ने कहा, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है... संविधान हर मतदाता को मतदान का अधिकार देता है। भाजपा और उसके सहयोगी इस अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहे हैं... हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें विश्वास है कि इस यात्रा में हमें बिहार की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। सासाराम से शुरू होकर 1300 किलोमीटर लंबी ‘वोटर अधिकार यात्रा’ बिहार के 20 जिलों से अधिक जिलों से होकर गुजरेगी।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के लिए सासाराम रवाना होने से पहले ये बात कही। यात्रा रविवार को रोहतास जिले से शुरू हो रही है। बेटे तेजस्वी यादव के साथ प्रसाद ने कहा, हम देश में मौजूदा हालात के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आपातकाल से भी बदतर है। यह अच्छी बात है कि राहुल गांधी भी हमारे साथ हैं।

सासाराम से शुरू होकर 1,300 किलोमीटर लंबी ‘वोटर अधिकार यात्रा’ बिहार के 20 जिलों से अधिक जिलों से होकर गुजरेगी। विधानसभा चुनाव अब से बमुश्किल तीन महीने दूर हैं, ऐसे में राहुल गांधी, यादव और महागठबंधन के अन्य नेताओं के साथ सासाराम के बियाडा (बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण) मैदान से यात्रा शुरू करेंगे। इसका समापन 16 दिनों के बाद एक सितंबर को पटना में एक रैली के साथ होगा।

यादव ने कहा, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है... संविधान हर मतदाता को मतदान का अधिकार देता है। भाजपा और उसके सहयोगी इस अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहे हैं... हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें विश्वास है कि इस यात्रा में हमें बिहार की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून, 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा की थी। इसे 21 मार्च, 1977 को हटा लिया गया था। (भाषा)

