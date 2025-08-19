मंगलवार, 19 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. 4 people died in fire at electronics shop in Delhi
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , मंगलवार, 19 अगस्त 2025 (00:45 IST)

Delhi : इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में भीषण आग, 4 लोगों की मौत, 1 अन्‍य जख्‍मी

4 people died in fire at electronics shop in Delhi
Fire in electronics shop : पश्चिमी दिल्ली के राजा गार्डन में सोमवार अपराह्न इलेक्ट्रॉनिक्स की एक दुकान में भीषण आग लग गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और एक अन्य जख्मी हो गया। आग 'महाजन इलेक्ट्रॉनिक्स' के प्रथम तल स्थित गोदाम में लगी और बाद में 4 मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल तक फैल गई। आग बुझाने का काम पूरा हो गया, जिसके बाद ‘कूलिंग’ प्रक्रिया शुरू की गई, ताकि आग फिर से ना भड़के। अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है और स्थानीय पुलिस आगे की जांच कर रही है।
 
अधिकारियों ने यह जानकारी दी। आग 'महाजन इलेक्ट्रॉनिक्स' के प्रथम तल स्थित गोदाम में लगी और बाद में 4 मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल तक फैल गई। अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के एक अधिकारी ने कहा कि आग लगने की सूचना अपराह्न तीन बजकर आठ मिनट पर मिली।
 
उन्होंने कहा, हमने दमकल की पांच गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा। घना धुआं पहले ही फैल चुका था, जिससे फंसे हुए लोगों का बचना मुश्किल हो गया था। चार लोग बेहोश पाए गए और उन्हें तुरंत कैट्स एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल ले जाया गया।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आयुषी (22), पायल (20), अमनदीप कौर (22) और रवि (28) की घटना में दम घुटने से मौत हो गई, जबकि संदीप शर्मा (25) का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ए सभी पांचों दुकान में काम करते हैं।
 
शाम 4.10 बजे आग बुझाने का काम पूरा हो गया, जिसके बाद ‘कूलिंग’ प्रक्रिया शुरू की गई, ताकि आग फिर से ना भड़के। अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है और स्थानीय पुलिस आगे की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार, स्टोर का शोरूम भूतल पर है। पहली मंजिल, गोदाम के रूप में इस्तेमाल की जाती थी और इसी मंजिल पर आग लगी थी और इमारत में दो अन्य मंजिलें भी थीं।
 
पुलिस ने बताया कि अपराह्न करीब तीन बजे मोती नगर थाने में आग लगने की सूचना मिली। पश्चिम दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) विचित्र वीर ने बताया कि मोती नगर थाना प्रभारी (एसएचओ) और उनके कर्मचारी मौके पर पहुंचे, जबकि अग्निशमन सेवा ने भी बचाव अभियान शुरू कर दिया।
डीसीपी ने कहा, वहां मौजूद लोगों ने बताया कि पांच लोग अंदर फंसे हुए थे। लगातार प्रयासों के बाद, सभी को बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया। उनमें से चार की मौत हो गई, जबकि एक का इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है।
 
इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर पर काम करने वाले सुमित ने कहा, हम कम से कम 30 से 35 लोग महाजन इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते हैं। जब आग लगी तब दोपहर के भोजन का समय था। अमन, पायल, रवि और आयुषी उसी मंजिल पर थे जहां आग लगी थी। वे फंस गए और भाग नहीं सके। सुमित ने बताया कि चारों ओर घना काला धुआं फैल गया, जिससे दुकान में मौजूद लोगों में दहशत फैल गई और वे बाहर की ओर भागे।
 
उन्होंने कहा, हमने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और पुलिस को मामले की सूचना दी। हम असहाय थे क्योंकि तब तक आग फैल चुकी थी। उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद कई स्थानीय राजनीतिक नेता भी घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों को सहायता का आश्वासन दिया। एक वरिष्ठ अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलने के तुरंत बाद उनकी टीमों ने कार्रवाई की।
अधिकारी ने कहा, हमारी दमकल गाड़ियां बिना किसी देरी के घटनास्थल पर पहुंच गईं। हमने स्थानीय पुलिस को भी घटना की उचित जांच के लिए सूचित किया। लगभग एक घंटे में आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक चार लोगों की जान जा चुकी थी। डीसीपी विचित्र वीर सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और अधिकारियों को मामले की उचित जांच करने के निर्देश दिए।
 
अधिकारी ने बताया कि उचित कार्यवाही शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा, हम सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या अग्नि सुरक्षा मानदंडों में कोई चूक हुई थी या बिजली के उपकरणों के संचालन में कोई लापरवाही हुई थी। फॉरेंसिक विशेषज्ञों सहित पुलिस दल साक्ष्य एकत्र करने और आग के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए घटनास्थल का दौरा करेंगे। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

चीनी विदेश मंत्री के साथ मीटिंग में बोले जयशंकर- भारत-चीन संबंधों के लिए बॉर्डर पर शांति जरूरी

चीनी विदेश मंत्री के साथ मीटिंग में बोले जयशंकर- भारत-चीन संबंधों के लिए बॉर्डर पर शांति जरूरीविदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोमवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। उन्होंने चीनी विदेश मंत्री को बताया कि भारत-चीन संबंधों को आपसी सम्मान, आपसी संवेदनशीलता और आपसी हित के सिद्धांत से निर्देशित होना चाहिए। बैठक में अपनी शुरुआती टिप्पणी में विदेश मंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि दोनों देशों के बीच मतभेद विवाद नहीं बनने चाहिए। भारत-चीन संबंधों के लिए बॉर्डर पर शांति जरूरी है।

Vladimir Putin : आखिर क्या है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पू सूटकेस का रहस्य, दुश्मनों से क्या है कनेक्शन

Vladimir Putin : आखिर क्या है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पू सूटकेस का रहस्य, दुश्मनों से क्या है कनेक्शनsecrets of Vladimir Putin : रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दुनिया के रहस्यमयी नेताओं के रूप में जाना जाता है। उनकी सुरक्षा किले की तरह अभेद्य होती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जुड़ी एक दिलचस्प बात और उनके विदेशी दौरों के दौरान अपनाए जाने वाले एक अजीबोगरीब तरीके की। पुतिन जब भी किसी देश का दौरा करते हैं, तो अपने साथ एक खास 'पू सूटकेस' ले जाते हैं।

पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को दी ट्रंप के साथ अलास्का बैठक की जानकारी, आखिर दोनों नेताओं के बी‍च क्या हुई बातचीत

पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को दी ट्रंप के साथ अलास्का बैठक की जानकारी, आखिर दोनों नेताओं के बी‍च क्या हुई बातचीतPresident Putin called PM Narendra Modi: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को फोन किया और यूक्रेन युद्ध समाप्त करने को लेकर अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई बातचीत की जानकारी दी। पुतिन ने अमेरिकी राज्य अलास्का में ट्रंप के साथ हुई बातचीत के तीन दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया। अलास्का शिखर सम्मेलन यूक्रेन युद्ध रोकने पर किसी सहमति के बिना समाप्त हुआ।

किस आंतरिक खतरे और साजिश की बात कर रहे हैं पूर्व सेना प्रमुख नरवणे?

किस आंतरिक खतरे और साजिश की बात कर रहे हैं पूर्व सेना प्रमुख नरवणे?पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरवणे की पुस्तक कैंटोनमेंट कॉन्सपिरेसीज का विमोचन

बाबा रामदेव पर फिसली बृजभूषण शरण सिंह की जुबान, जिसके नाम पर कमा-खा रहा है...

बाबा रामदेव पर फिसली बृजभूषण शरण सिंह की जुबान, जिसके नाम पर कमा-खा रहा है...योग गुरु बाबा रामदेव को लेकर भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का एक बयान चर्चाओं में हैं। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बृजभूषण शरण सिंह ने यह बयान उत्तरप्रदेश के बलरामपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में दिया था। इस वीडियो पर सोशल मीडिया में खूब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कई यूजर्स बाबा रामदेव तो कई बृजभूषण का समर्थन करते नजर आ रहे हैं।

और भी वीडियो देखें

क्या खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्‍ध, जेलेंस्की से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान

क्या खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्‍ध, जेलेंस्की से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयानडोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया युद्ध से थक चुकी है और हम इस युद्ध को खत्म कराएंगे। मैंने 6 युद्ध खत्म किए हैं और मुझे लगा था कि शायद यह सबसे आसान होगा, लेकिन आसान नहीं था। रूस-यूक्रेन युद्ध भी एक मुश्किल युद्ध है। भारत-पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। अफ्रीका में रवांडा और कांगो का युद्ध 31 साल से चल रहा है। ईरान की भविष्य की परमाणु क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया।

LIVE: ट्रंप से मुलाकात करेंगे जेलेंस्की, क्‍या रूकेगा रूस-यूक्रेन युद्ध

LIVE: ट्रंप से मुलाकात करेंगे जेलेंस्की, क्‍या रूकेगा रूस-यूक्रेन युद्धLatest News Today Live Updates in Hindi : अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं संग बैठक करेंगे। इस बैठक का लक्ष्य रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने का रास्ता खोजना है। यूरोप चाहता है कि यूक्रेन को नाटो जैसी सुरक्षा गारंटी मिले। पल पल की जानकारी...

Weather Updates : बारिश से कई राज्यों में तबाही, महाराष्ट्र में 200 से अधिक लोग फंसे, किश्तवाड़ में मरने वालों की संख्या 63

Weather Updates : बारिश से कई राज्यों में तबाही, महाराष्ट्र में 200 से अधिक लोग फंसे, किश्तवाड़ में मरने वालों की संख्या 63भारी बारिश ने सोमवार को कई राज्यों में कहर बरपाया। सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र रहा, जहां बारिश के कारण 200 से अधिक लोग फंस गए थे और 5 के लापता होने की खबर है। बिगड़े हालात को देखते हुए अधिकारियों को बचाव कार्यों के लिए सेना की मदद लेनी पड़ी। वहीं हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण करीब 400 सड़कें बंद हो गईं।

भोपाल में 92 करोड़ की एमडी ड्रग्स जब्त, DRI ने ऑपरेशन क्रिस्टल ब्रेक के तहत की कार्रवाई

भोपाल में 92 करोड़ की एमडी ड्रग्स जब्त, DRI ने ऑपरेशन क्रिस्टल ब्रेक के तहत की कार्रवाईMD drugs seized : राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में मेफेड्रोन बनाने वाली एक इकाई का भंडाफोड़ किया है और राज्य के साथ ही महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में छापेमारी कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। ‘ऑपरेशन क्रिस्टल ब्लैक’ नाम से चलाए गए एक समन्वित अभियान के तहत 16 अगस्त को हुजूर तहसील के जगदीशपुर (इस्लामनगर) में अवैध विनिर्माण इकाई का भंडाफोड़ हुआ और इस दौरान 92 करोड़ रुपए मूल्य के तरल रूप में 61.20 किलोग्राम मेफेड्रोन जब्त किया गया।

‍jio यूजर्स को नहीं हुई कोई परेशानी, कंपनी ने आधिकारिक बयान में क्या कहा

‍jio यूजर्स को नहीं हुई कोई परेशानी, कंपनी ने आधिकारिक बयान में क्या कहाआज कुछ टेलीकॉम कंपनियों के नेटवर्क डाउन होने से उसके यूजर्स परेशानी आई। इसे लेकर जियो का आधिकारिक बयान सामने आया है। जियो ने अपने बयान में कहा कि हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि जियो नेटवर्क पूरे दिन बिना किसी परिचालन समस्या के सामान्य रूप से संचालित होता रहा। सभी जियो-टू-जियो कॉल और जियो से अन्य गैर-प्रभावित नेटवर्क पर कॉल सुचारू रूप से चल रही हैं।

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phones

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phonesApple अगले महीने एक लॉन्च इवेंट में अपने नए iPhone 17 लाइनअप को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि क्यूपर्टिनो स्थित इस टेक दिग्गज ने अभी तक साल के अपने सबसे बड़े लॉन्च इवेंट के लिए इनविटेशन नहीं भेजे हैं, लेकिन आमतौर पर सितंबर की शुरुआत में नए iPhones लॉन्च करने का चलन रहा है और इस साल भी कुछ अलग नहीं होना चाहिए।

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?how UPI apps make money: डिजिटल इंडिया के दौर में UPI ऐप्स ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। अब न नकदी रखने की झंझट, न ही बैंक के लंबे चक्कर लगाने की जरूरत। बस मोबाइल पर एक ऐप खोलें और सेकंडों में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं।

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमत

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमतVivo V60 5G भारत में लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 36,999 रुपए है। फीचर्स की बात करें तो वीवो V60 में 6.77 इंच का क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है और इसकी पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स तक है। स्मार्टफोन वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के लिए IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

जन्माष्टमी

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com